Ideální vánoční dárek pro všechny „fightery“? PanzerGlass jeden takový má

Pokud pravidelně sledujte mobilenet.cz, určitě jste zaznamenali naše dojmy na příslušenství od PanzerGlass pro nové iPhony, ale také dojmy na příslušenství Empower, se kterým naopak hravě dobijete všechny moderní smartphony. Aby toho nebylo málo, PanzerGlass si ve spolupráci s MMA zápasníkem Jiřím „BJP“ Procházkou připravil zajímavý vánoční dárek, který by rozhodně neměl chybět pod stromkem žádného milovníka bojových zápasů. Jen si dejte pozor, počet kusů tohoto speciálního produktu je poměrně málo, jak se ostatně dozvíte v našem videu.
Nejlepší ochrana pro váš telefon? MMA zápasník Jiří „BJP“ Procházka má jasno
Mezi novinkami od PanzerGlass rozhodně stojí za zmínku stylové kryty Samba a Flow. Největší pozornost ale přitahuje model Kickstand Case. Ten zaujme nejen průhledným designem, ale i odolností při pádu z výšky až 4,8 metru. Navíc obsahuje kovový otočný stojánek, který z něj dělá ideálního parťáka třeba na sledování videí. Většinu krytů, včetně tohoto, seženete do tisícovky.
PanzerGlass se proslavil hlavně díky ochranným sklům – a ani u nejnovější generace iPhonů na tom nic nemění. Nejvyšší ligu hraje model Ceramic druhé generace. Nabízí až pětinásobně vyšší odolnost než běžná skla a bez problémů zvládne pád ocelové koule vážící 320 gramů z výšky 2,5 metru. Díky antireflexnímu povrchu je navíc perfektně čitelné za všech světelných podmínek. Cena? 1 399 Kč.
Do pohody i nepohody: ochranné příslušenství pro iPhony 17 od PanzerGlass – Přehled nabídky
Praktickou vychytávkou je také sklo Fastfit In-A-Box, které dorazí v bezprašném instalačním boxu. Stačí do něj vložit telefon, zatáhnout za pásek a sklo se samo správně usadí na displej. Ideální pro ty, kteří už několikrát bojovali s bublinkami pod sklem. Stojí zhruba tisícovku a může posloužit i jako originální dárek.
Za pozornost stojí i doplňky na ochranu čoček fotoaparátů. Oblíbené HoOps kroužky jsou dostupné hned v několika verzích – se sklem Ceramic II, s třpytivým efektem, průhledné nebo elegantně černé. Instalace je snadná díky přiloženému rámečku a základní variantu pořídíte už od 499 Kč. Pokud nakupujete třeba na stránkách Mobil Pohotovost, můžete navíc využít slevu 15 % při nákupu v setu.
Empower od PanzerGlass nabízí skvělé nabíječky, kabely i powerbanky – Přehled nabídky
S novou podznačkou Empower se PanzerGlass vrhá i do oblasti nabíjení. Cílem je nabídnout bezpečné a rychlé řešení pro každého, bez ohledu na značku vašeho zařízení. Vyzkoušeli jsme síťové adaptéry, magnetický svinovací kabel i tenkou powerbanku. Třeba powerbanka s podporou Qi2 a kapacitou 5 000 mAh vás vyjde pod 1 500 Kč. Výkonný magnetický kabel s délkou 1,5 metru zvládne až 240 W a stojí 749 Kč. A adaptér Empower Turbo GaN 45 W s dvojicí USB-C výstupů a podporou Power Delivery 3.1 pořídíte za 799 Kč.
Už nějaký čas je tváří značky PanzerGlass MMA bojovník Jiří „BJP“ Procházka. A partnerství bude pokračovat – což je dobrá zpráva pro fanoušky jak Jiřího, tak samotné značky. Mimochodem, od chvíle, kdy spolupráce začala, Jiří ještě neokusil porážku. Náhoda? Kdo ví.
Produkty PanzerGlass a Empower toho mají s Jirkou víc společného, než se může zdát. Vyznačují se vysokou odolností, houževnatostí a připraveností zvládnout i drsné zacházení. Například kabely Empower jsou testovány nejen na odolnost při pádu, ale i proti ohybům – a to až 30 tisíc opakování.
A co ten slíbený dárek? Podívejte se na video v úvodu článku, kde najdete podrobnosti. Tisícovce z vás přejeme nejen krásné Vánoce, ale klidně i trochu akčnější sváteční atmosféru!