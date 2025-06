Exkurze do světa ochranných skel: jak se testuje odolnost proti pádům a škrábancům?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Navzdory překotnému vývoji v oblasti ochrany moderních smartphonů, kdy se i cenově dostupné modely mnohdy mohou pochlubit certifikací IP68 či snad IP69, se mezi nejčastější formy poškození telefonu řadí evergreen v podobě prasklého skla displeje. Pochopitelně můžeme pozorovat také evoluci odolnosti skel chránících displej, avšak raději než se spoléhat pouze na ně, je moudřejší sáhnout po dodatečné ochraně v podobě (dokoupitelného) ochranného skla. Česká společnost Epico se pak může pochlubit širokou nabídkou různého příslušenství, včetně ochranných skel, která využívají tak odolných materiálů jako je safír či keramika.

Jak se testuje odolnost ochranných skel? Epico ImpactCeramic Glass 3D to pořádně schytalo!

Díky ní jsme mohli nahlédnout za oponu toho, jak se odolnost skel testuje a zjistit, co vše se s vývojem a výrobou skel pojí. Nad rámec toho si ukážeme praktickou ukázku instalace ochranného skla, která je zároveň demonstrací toho, že se není vyloženě nutné spoléhat na aplikaci od profesionálů přímo v obchodech.

Ideální kombinace odolnosti vůči prasknutí i poškrábání

V přiloženém videu můžete zhlédnout jednu z forem testování ochranného skla, v tomto případě konkrétně modelu Epico ImpactCeramic Glass 3D, jenž nabízí podle výrobce ideální kombinaci mezi odolností skla vůči prasknutí, ale také poškrábání. Stále poplatné fyzikální zákony totiž říkají, že pokud chceme sklo tvrdší (tj. odolnější vůči poškrábání), je zpravidla křehčí (tj. náchylnější k prasknutí), a naopak. V tomto případě se tedy jedná o ideální balanc mezi těmito dvěma rovinami. Sklo jako takové je pak testováno mnoha různými způsoby. Jedná se například o schopnost odolat poškrábání drátěnkou, kdy sklo odolá až 10 tisícům stěrů v rámci robotického testování. Pokud se zaměříme na okraj, jenž je zaoblený (proto v názvu najdeme 3D) a tvoří jej pryskyřice, poradí si sklo zase s ekvivalentem vyvinutého tlaku až 35 kilogramů. Ovšem v našem případě jsme byli nejvíc zvědaví na poměrně efektní test, kdy se na sklo pouští kovová koule z výšky dvou metrů. Tato koule při pádu vyvine sílu zhruba 300 N, přičemž se soustředí vzhledem k poloměru koule cca 5 centimetrů do relativně malé plochy.

O náročnosti tohoto testu, který se provádí víceméně neustále, pak svědčí i to, jak bylo obtížné najít vhodný materiál pro podkladovou desku, neboť docházelo k prohnutí či prasknutí (viz video). V rámci několika našich pokusů mimo kameru i zaznamenaných na video, se nám však nepodařilo prasknout ochranné sklo samotné, i když pro samotný telefon by byl zřejmě dopad koule fatální.

U zmíněného modelu Epico ImpactCeramic Glass 3D bylo v rámci zajištění maximální ochrany použito speciální japonské sklo, které v sobě obsahuje keramiku, jak napovídá název, ale zároveň je naprosto čiré a krásně průhledné. Navíc si kromě vysoké pevnosti zachovává rovněž odolnost vůči škrábancům.

Samotnou kapitolou je pak také instalace, kterou jsme si nejprve nechali ukázat od zkušeného školitele ze společnosti Epico, a následně zkusili na vlastní kůži. Zřejmě každý, kdo na telefon již někdy aplikoval ochranné sklo, byl tak trochu ve stresu z toho, aby sklo správně vycentroval, ale také, aby pod ním neulpěl prach či jiné nečistoty.

Ukázka ve videu pak provází kompletním postupem, kdy nejprve dojde k očištění skla vlhčeným hadříkem, poté vysušení a doleštění a následně odstranění prachových částic pomocí lepítka. Na závěr přichází na řadu aplikátor, jenž obsahuje antistatickou vrstvu, která má pomoci prach odstranit. Sklo krásně vycentruje a díky stažení fólie skrze nasazený aplikátor je tento způsob instalace naprosto jednoduchý a zvládne jej skutečně každý.