Záplava letních barev ve spojení s vysokou odolností, to vše nabízí PanzerGlass

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Máte rádi barvy, například teď v létě? Chápeme, máme to stejně – a to i co se týká ochranných prvků na mobilní telefony. V tomto ohledu dominuje značka příslušenství PanzerGlass, která se barev v nabídce svých doplňků opravdu nebojí. Rozhodli jsme se tak představit vám zajímavé kryty a doplňky, které vám udělají léto bez ohledu na to, jaké je venku zrovna počasí.

Barvy barvy barvičky...

Když si vybírám nový telefon, obvykle volím neutrální barvu – například můj iPhone je stříbrný. Ne snad proto, že bych neměl rád barvy, ale univerzální barva se pak lépe kombinuje s barevnými kryty nebo doplňky. Svůj iPhone již pěknou řádku let kryji ochrannými skly a kryty značky PanzerGlass a mám radost, že už od minulého roku má PanzerGlass v nabídce i doplňky různých barev, kterými si můžete finální vzhled telefonu skvěle přizpůsobit.

Začít můžeme kryty – v nabídce má PanzerGlass opravdu velké množství typů, osobně nejčastěji využívám služeb krytu Urban Combat, který je průhledný, ovšem MagSafe „kolečko“ je barevné – například tmavě zelené, modré nebo oranžové. Kryty jsou odolné proti pádu z výšky 4,8 metru. Kryt jsem si oblíbil i kvůli tomu, že nežloutne – používám jej více než 8 měsíců a za tu dobu svoji barvu nijak nezměnil, PanzerGlass na to dokonce nabízí roční záruku. Kryt perfektně kryje i modul fotoaparátu a Akční tlačítko, ovládání tlačítka fotoaparátu je díky výraznému výřezu podobně pohodlné jako bez krytu.

Na celou obrazovku Výrazné barvy můžete klidně kombinovat, na fotkách ukázka krytů Fearlessly a PanzerGlass MagSafe RFID CardHolder

V různých barvách se nabízí i kryt Fearlessly, pořídit jej můžete v trendy zelené, modré nebo oranžové. Tento kryt je zvenku pogumovaný, uvnitř vyložený mikrovláknem, a přesto dostatečně odolný, a to proti pádu z výšky 2,4 metru. Kryt je plně kompatibilní s MagSafe a vyjde na 699 Kč.

Pro něžné pohlaví bude zřejmě nejzajímavější kryt Star Lit – jde o průhledný kryt, který má uvnitř glitry, jež jsou ještě výraznější, když na ně dopadá světlo. Kryt je velmi odolný a poskytuje ochranu při pádu z výšky 4,8 metru, stejně jako předchozí kryty podporuje nabíjení prostřednictvím MagSafe nabíječky. Stejně jako v případě krytu Urban Combat nabízí i Star Lit záruku proti zežloutnutí – pokud by kryt během roku opravdu zežloutl, můžete jej snadno reklamovat. Cena krytu je 899 Kč.

Dodám, že kromě iPhonů má PanzerGlass barevné kryty i pro Samsungy a Xiaomi, pokud se vám tedy doplňky líbí, najdete vhodnou variantu i pro váš kousek.

Nezapomeňte na doplňky!

Osobně rád kombinuji kryt Urban Combat a Fearlessly i s magnetickými peněženkami PanzerGlass MagSafe RFID CardHolder – jak název napovídá, nechybí RFID na ochranu karet. MagSafe peněženky jsou pogumované a v barvách, které odpovídají krytům Fearlessly, těšit se tak můžete na trendy zelenou, černou, oranžovou (broskvovou) a modrou. Peněženky lze samozřejmě magneticky přichytit na libovolné pouzdro PanzerGlass, které je s MagSafe kompatibilní.

Magnetická peněženka PanzerGlass MagSafe RFID CardHolder je k dispozici v mnoha barvách

Do pouzdra se vejdou celkem 3 karty a jejich vyjmutí je usnadněno pomocí výřezu na zadní straně. Magnety jsou dostatečně silné a peněženka z těla nespadne ani při pádu zařízení na zem, což jsem si už párkrát vyzkoušel. Pouzdro je navíc vyrobeno z recyklovaného plastu, což zapadá do celkového konceptu značky, kdy svými kroky myslí na planetu – například v roce 2024 PanzerGlass snížil množství papíru v obalovém designu základních produktů v průměru o 66 %, stejně tak jsou všechny produkty dodávány v recyklovaném balení s certifikací FSC.

Můj tip? Kroužky HoOps a sklo Ceramic!

Pokud jsem si něco opravdu oblíbil, jsou to ochranné kroužky HoOps – osobně využívám titanovou verzi, sklíčka zvětší čočky naprosto nepatrně, celkový dojem působí tak, jako kdyby žádná ochrana na čočkách ani nebyla. Oceňuji také snadnou aplikaci – kroužky se nacházejí v plastovém instalačním blistru, stačí tedy sejmout ochrannou fólii, očistit čočky fotoaparátů a blistr přiložit na čočky. Lepidlo je opravdu silné a rozhodně se nemusíte obávat, že by kroužky časem odpadly – na svém iPhonu 16 Pro Max mám kroužky od pořízení telefonu (začátkem listopadu 2024) a dodnes drží jako přibité – a to i přesto, že jsem telefon na dovolené vystavoval účinkům chlorované vody v bazénu.

Všimnete si nasazených ochran čoček HoOps?

Pokud by vás to náhodou zajímalo, stejnou zkušenost mám i s ochranným sklem PanzerGlass Ceramic, které je na mém iPhonu rovněž od prvního dne, kdy jsem si telefon zakoupil – i to na svém místě drží jako přibité, ohromen jsem však především kvalitou skla – ani po několika dlouhých měsících se na skle neobjevil žádný hlubší škrábanec, a to telefon běžně nosím v tašce společně se vším, na co si jen vzpomenete.

V nabídce má PanzerGlass i Glitter kroužky, které se skvěle hodí pro kombinaci s kryty Star Lit, což ocení především něžné pohlaví. Ceny za kroužky se různí – Glitter kroužky vyjdou na 349 Kč, hliníkové kroužky vyjdou na 449 Kč, průhledné kroužky vyjdou na 499 Kč a titanové kroužky vyjdou na 599 Kč. Ceny jsou naprosto adekvátní – případná oprava prasklé čočky by vyšla až na 5 000 Kč.