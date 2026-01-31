Sony WF-1000XM6 doznala oproti předešlé generaci několika velkých změn včetně odlišného designu, větších měničů a více mikrofonů. Jak ale působí jako celek a stojí skutečně za pozornost?
Technické parametry Sony WF-1000XM6
|Barevná provedení
|černá, stříbrná
|Hmotnost (sluchátko, pouzdro)
|6,5 g; 47 g
|Ochrana
|IPX4 (sluchátka)
|Připojení
|Bluetooth 5.3
|Kodeky
|LDAC, AAC, SBC, LC3
|Celková délka poslechu (dle výrobce)
|až 24 h s NC
|Délka poslechu na jedno nabití sluchátek (dle výrobce)
|až 8 h NC, až 12 hodin bez NC
|Počet mikrofonů
|4 na každém sluchátku
|Obsah balení
|sluchátka + nástavce, manuál
|Doporučená cena
|7 490 Kč
Konstrukční zpracování: (anti)dietní kúra
Sony WF-1000XM6 doznala několika velkých změn a v některých ohledech to platí doslova. Novinka je totiž větší než WF-1000XM5 a velký podíl na dojmu z velikosti má samotné pouzdro. Oválný tvar působí elegantně, avšak s rozhodnutím nezaoblit okraje zřejmě nebude úplně každý souznít. Na druhou stranu se vám pravděpodobně nestane, že byste marně pátrali po sluchátkách zapomenutých v kapse, neboť je těžké si tohoto „kvádříku“ nevšimnout. Ačkoliv tedy tvar pouzdra není nejpraktičtější, samotné zpracování je, jak je u Sony zvykem, špičkové – vše lícuje, pant má ideální tuhost a zavření doprovází jasné cvaknutí. Na zadní straně najdeme párovací tlačítko a na přední skrytou LED, která signalizuje stav nabití. Ta také svítí po celou dobu, kdy se sluchátka nabíjí.
Pouzdro si zaslouží pochvalu také za použitý materiál. Na rozdíl od nedávno testovaných AirPods Pro 3 Sony nesází na lesklý plast, ale na matný povrch s „pískovou“ texturou. Díky tomu se nemusíte obávat okamžitě viditelných vlasových škrábanců, sluchátka i po několika týdnech používání a běžném nošení v kapse, batohu či odkládání do přihrádky v autě vypadají stále jako nová.
Po otevření mě zaujal i samotný pant, který působí kovově a přidává na prémiovosti. Co se týče samotných sluchátek, výrobce opatřil to levé malým plastovým výstupkem (podobně jako na klávesnici), díky čemuž i poslepu okamžitě poznáte, které je které. Sluchátka i nadále odolávají trendu „nožiček“, i kvůli absenci prostoru v této oblasti jsou pak o něco masivnější. Model je přitom dostupný ve dvou barvách: testované stříbrné (Platinum Silver) a klasické černé (Black).
Výrobce oficiálně uvádí odolnost IPX4 stejně jako u předešlé generace (u samotných sluchátek), na některou konkurenci tak novinka bohužel ztrácí, ale nezbytnou odolnost vůči potu a dešti splňují bez problémů.
- kvalitní zpracování
- matný materiál u sluchátek i pouzdra
- praktické párovací tlačítko na pouzdru
- méně praktický tvar pouzdra
Zvuk: jednoduše skvělý
Oblastí, kde Sony tradičně exceluje, je zvuková kvalita. Ještě předtím se však zastavím u toho, jak sluchátka sedí v uších. Absence „nožiček“ znamená odlišné rozložení hmotnosti, než na jaké jsme zvyklí u modelů, kde část hmotnosti nese právě stopka. Sony WF-1000XM6 kvůli svému tvaru z uší mírně vyčnívají, ale při sportu (rychlá chůze, posilovna, běh) jsem nezaznamenal žádný problém. Komfort je sice subjektivní, a i když by konstrukce s nožičkou pravděpodobně seděla širšímu spektru uživatelů, i tato sluchátka se nosí velmi pohodlně.
Sluchátka prošla důležitou změnou ventilační struktury, která ovlivňuje vnímání zvuků, jako je dunění při došlapu nebo křupání sněhu pod nohama. V tomto směru jde o vítané mezigenerační vylepšení. Nově navíc každé sluchátko disponuje čtyřmi mikrofony (celkem je jich osm, tedy o dva více než u minulé generace) a novým procesorem QN3e, který se stará o potlačení hluku. Schopnost aktivního odhlučnění i propustného režimu je na špičkové úrovni. Intenzitu okolního zvuku lze v aplikaci regulovat manuálně ve 20 krocích, nebo lze vše ponechat na inteligentní automatice.
Při přímém srovnání s AirPods Pro 3 v nahrávacím studiu, kde byly simulovány ruchy letadla, husté dopravy či kavárny, si novinka vedla skvěle. Lze konstatovat, že ANC je u obou modelů srovnatelné v závislosti na konkrétním typu hluku. Sluchátka jsem testoval i na delších cestách a ani po delší době se nedostavil nepříjemný pocit „ucpaného“ ucha či nadměrného tlaku.
Na ladění zvuku se podíleli mistři oboru jako Michael Romanowski (mastering pro Aliciu Keys, Prince či God of War Ragnarok) a Mike Piacentini (Bob Dylan, Depeche Mode). Řadě WF se tak dostalo stejné péče jako větším náhlavním modelům WH. Tito držitelé cen Grammy pomohli vyladit projev k pomyslné dokonalosti, k čemuž přispěly i nové, větší 8,4mm měniče. Výsledkem je krásně vyvážený, hutný a prokreslený zvuk i u náročných skladeb s mnoha nástroji. Novinkou je i desetipásmový ekvalizér a nechybí ani podpora technologie DSEE Extreme nebo kodeku LDAC.
- kvalitní ANC
- špičkový režim propustnosti
- parádní zvukový přednes s možností pokročilých úprav
- podpora LDAC
Funkce a ovládání: Gemini a nespočet možností
Jak už zaznělo v úvodu, jednou z nesporných výhod Sony WF-1000XM6 je jejich univerzálnost. Nemají žádnou výhradní „příslušnost“ k jednomu táboru, takže skvěle fungují s Androidem i produkty od Applu. V mém případě jsem sluchátka testoval s iPhonem 17 Pro a také s Xperií 1 VII, na které jsem vyzkoušel kodek LDAC. Za zmínku stojí i to, že anténa pro příjem signálu je nyní 1,5krát větší než u předešlé generace. V rušném prostředí, jako je MHD nebo letiště, by tak měl být přenos znatelně stabilnější.
Mezi praktické funkce usnadňující život patří asistent pro výběr správné velikosti náušníků. Ty jsou vyrobeny z paměťové pěny a správné usazení je klíčové pro maximální účinek ANC i kvalitu zvuku. Je však dobré dát i na vlastní pocit, nejen na doporučení aplikace Sound Connect. Ta je mimochodem velmi přehledná a nabízí široké možnosti nastavení (viz screenshoty). Novinkou je funkce úpravy zvukové scény, kdy zvuk pocitově vychází mírně z pozadí, nepůsobí tak přímo do uší. Jde o virtuální úpravu akustiky, která se hodí, pokud chcete mít hudbu jen jako kulisu při práci. Osobně jsem však preferoval standardní režim. Nechybí ani pokročilý ekvalizér s presety, multipoint, 360 Reality Audio či vylepšení hlasu při hovorech, díky kterému vás protistrana uslyší čistěji.
Sluchátka také dokážou inteligentně reagovat na okolí a automaticky přepínat mezi potlačením hluku a propustným režimem podle situace. Za zmínku stojí i podpora herního ekvalizéru. Na přímé propojení s konzolí PlayStation 5 však bohužel zapomeňte – pro tu má herní divize Sony vyhrazenou vlastní řadu příslušenství.
Při spárování s Androidem potěší podpora asistenta Gemini, kterého lze aktivovat přímo ze sluchátek. Velmi praktickou novinkou je pak možnost ztlumit mikrofon přímo na sluchátkách – například během hovoru v aplikaci Teams tak nemusíte sahat na telefon či počítač. Na závěr zmíním podporu standardu Auracast. Ten se sice teprve rozšiřuje, ale je nesmírně užitečný například při cestování, kdy můžete z jednoho tabletu sdílet zvuk filmu do dvou párů sluchátek současně.
- množství doplňkových funkcí a nastavení
- rozumí si s Androidem i iOS
- povedená aplikace Sound Connect
Výdrž baterie a nabíjení: bez problémů
Sluchátka jsem intenzivně testoval přibližně dva týdny a nabíjel jsem je spíše ze zvyku než proto, že by se mi je skutečně podařilo vybít. Výrobce udává výdrž 8 hodin u samotných sluchátek a celkově 24 hodin při započítání energie v pouzdru. Situace je tak identická jako u již zmiňovaných AirPods Pro 3 a i v případě WF-1000XM6 jsem nabyl dojmu, že na jedno nabití zvládnou o něco více než deklarovaných 8 hodin. K dispozici je navíc rychlé nabíjení, kdy za 5 minut doplníte energii na hodinu poslechu, stejně jako funkce pro prodloužení životnosti baterie. Lze například automaticky aktivovat úsporný režim při poklesu kapacity pod 20 %, který deaktivuje funkce Speak-to-Chat, DSEE Extreme nebo ekvalizér. Funkce Battery Care pak, podobně jako u telefonů, reguluje nabíjení pouzdra na základě okolní teploty a stylu používání. Samozřejmě nechybí ani automatické vypnutí sluchátek ve chvíli, kdy je vyjmete z uší, a stejně tak neschází podpora bezdrátového nabíjení.
- velmi dlouhá výdrž sluchátek
- rychlé nabíjení včetně bezdrátového
- doplňkové funkce pro ochranu baterie
Zhodnocení
Sony WF-1000XM6 jsou jedna z nejlepších sluchátek na trhu, u kterých výrobce i tentokrát doručil špičkovou kvalitu zvuku, perfektně fungující ANC, propracovanou aplikaci s řadou doprovodných funkcí i perfektní zpracování. Spolehnout se můžete také na dlouhou výdrž i speciální funkce pro ochranu baterie.
Konkurence
Apple AirPods Pro 3 disponují stejně schopným aktivním potlačením hluku, stejně dobrou výdrží i vysoce kvalitním audiem. Oproti Sony však dosáhnete jejich plného potenciálu pouze ve spojení s produkty Apple. Jejich výhodou je rovněž integrovaný senzor pro monitoring srdečního tepu.
Starší Sony WF-1000XM5 se chlubí rovněž parádním ANC i širokou nabídkou doplňkových funkcí, včetně povedené mobilní aplikace. Skvěle si také rozumí jak s iOS, tak s Androidem.
Pixel Buds Pro 2 představují aktuálně to nejlepší od Googlu, chlubí se pokročilými funkcemi i parádním zvukem. I tato sluchátka se chlubí schopným ANC a perfektně si rozumí s Pixely.
Samsung Galaxy Buds3 Pro mohou někoho více oslovit designem, kde zaujmou blikající LED pásky na nožičkách, či ochranou IP57, avšak nikoliv u pouzdra. Sluchátka rovněž nepodporují kodek LDAC, přesto nabídnou vysoce kvalitní poslech i velmi dobře fungující ANC a ambientní režim. Sluchátka si ale nejlépe rozumí s produkty Galaxy.
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz