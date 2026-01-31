mobilenet.cz na sociálních sítích
Sony WF-1000XM6
recenze

Sony WF-1000XM6

Jednoduše skvělá volba
Ioannis Papadopoulos

Sony má v portfoliu celou řadu audio produktů, kterým se pravidelně věnujeme, ale nově uvedená sluchátka Sony WF-1000XM6 jsou speciální. Jde totiž o pokračovatele ikonické řady, která přímo konkuruje modelům jako AirPods Pro 3 a slibuje špičkovou kvalitu zvuku i pokročilé funkce. Navíc se nevážou na jediný ekosystém, ale skvěle si rozumí se všemi.

Sony WF-1000XM6 doznala oproti předešlé generaci několika velkých změn včetně odlišného designu, větších měničů a více mikrofonů. Jak ale působí jako celek a stojí skutečně za pozornost?

Technické parametry Sony WF-1000XM6

Barevná provedení černá, stříbrná
Hmotnost (sluchátko, pouzdro) 6,5 g; 47 g
Ochrana IPX4 (sluchátka)
Připojení Bluetooth 5.3
Kodeky LDAC, AAC, SBC, LC3
Celková délka poslechu (dle výrobce) až 24 h s NC
Délka poslechu na jedno nabití sluchátek (dle výrobce) až 8 h NC, až 12 hodin bez NC
Počet mikrofonů 4 na každém sluchátku
Obsah balení sluchátka + nástavce, manuál
Doporučená cena 7 490 Kč

Konstrukční zpracování: (anti)dietní kúra

Sony WF-1000XM6 doznala několika velkých změn a v některých ohledech to platí doslova. Novinka je totiž větší než WF-1000XM5 a velký podíl na dojmu z velikosti má samotné pouzdro. Oválný tvar působí elegantně, avšak s rozhodnutím nezaoblit okraje zřejmě nebude úplně každý souznít. Na druhou stranu se vám pravděpodobně nestane, že byste marně pátrali po sluchátkách zapomenutých v kapse, neboť je těžké si tohoto „kvádříku“ nevšimnout. Ačkoliv tedy tvar pouzdra není nejpraktičtější, samotné zpracování je, jak je u Sony zvykem, špičkové – vše lícuje, pant má ideální tuhost a zavření doprovází jasné cvaknutí. Na zadní straně najdeme párovací tlačítko a na přední skrytou LED, která signalizuje stav nabití. Ta také svítí po celou dobu, kdy se sluchátka nabíjí.

Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Na celou obrazovku

Pouzdro si zaslouží pochvalu také za použitý materiál. Na rozdíl od nedávno testovaných AirPods Pro 3 Sony nesází na lesklý plast, ale na matný povrch s „pískovou“ texturou. Díky tomu se nemusíte obávat okamžitě viditelných vlasových škrábanců, sluchátka i po několika týdnech používání a běžném nošení v kapse, batohu či odkládání do přihrádky v autě vypadají stále jako nová.

Recenze Sony WF-1000XM5 – Lepší než kdy dřív
Přečtěte si také

Recenze Sony WF-1000XM5 – Lepší než kdy dřív

Po otevření mě zaujal i samotný pant, který působí kovově a přidává na prémiovosti. Co se týče samotných sluchátek, výrobce opatřil to levé malým plastovým výstupkem (podobně jako na klávesnici), díky čemuž i poslepu okamžitě poznáte, které je které. Sluchátka i nadále odolávají trendu „nožiček“, i kvůli absenci prostoru v této oblasti jsou pak o něco masivnější. Model je přitom dostupný ve dvou barvách: testované stříbrné (Platinum Silver) a klasické černé (Black).

Sony WF-1000XM6

Výrobce oficiálně uvádí odolnost IPX4 stejně jako u předešlé generace (u samotných sluchátek), na některou konkurenci tak novinka bohužel ztrácí, ale nezbytnou odolnost vůči potu a dešti splňují bez problémů.

Líbilo se nám
  • kvalitní zpracování
  • matný materiál u sluchátek i pouzdra
  • praktické párovací tlačítko na pouzdru
Nelíbilo se nám
  • méně praktický tvar pouzdra
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, konstrukční zpracování
  2. Zvuk, funkce a ovládání
  3. Výdrž, zhodnocení a konkurence

Zvuk: jednoduše skvělý

Oblastí, kde Sony tradičně exceluje, je zvuková kvalita. Ještě předtím se však zastavím u toho, jak sluchátka sedí v uších. Absence „nožiček“ znamená odlišné rozložení hmotnosti, než na jaké jsme zvyklí u modelů, kde část hmotnosti nese právě stopka. Sony WF-1000XM6 kvůli svému tvaru z uší mírně vyčnívají, ale při sportu (rychlá chůze, posilovna, běh) jsem nezaznamenal žádný problém. Komfort je sice subjektivní, a i když by konstrukce s nožičkou pravděpodobně seděla širšímu spektru uživatelů, i tato sluchátka se nosí velmi pohodlně.

Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Na celou obrazovku

Sluchátka prošla důležitou změnou ventilační struktury, která ovlivňuje vnímání zvuků, jako je dunění při došlapu nebo křupání sněhu pod nohama. V tomto směru jde o vítané mezigenerační vylepšení. Nově navíc každé sluchátko disponuje čtyřmi mikrofony (celkem je jich osm, tedy o dva více než u minulé generace) a novým procesorem QN3e, který se stará o potlačení hluku. Schopnost aktivního odhlučnění i propustného režimu je na špičkové úrovni. Intenzitu okolního zvuku lze v aplikaci regulovat manuálně ve 20 krocích, nebo lze vše ponechat na inteligentní automatice.

Recenze Sony WH-1000XM6 – Legenda v nejlepší formě
Přečtěte si také

Recenze Sony WH-1000XM6 – Legenda v nejlepší formě

Při přímém srovnání s AirPods Pro 3 v nahrávacím studiu, kde byly simulovány ruchy letadla, husté dopravy či kavárny, si novinka vedla skvěle. Lze konstatovat, že ANC je u obou modelů srovnatelné v závislosti na konkrétním typu hluku. Sluchátka jsem testoval i na delších cestách a ani po delší době se nedostavil nepříjemný pocit „ucpaného“ ucha či nadměrného tlaku.

Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Na celou obrazovku

Na ladění zvuku se podíleli mistři oboru jako Michael Romanowski (mastering pro Aliciu Keys, Prince či God of War Ragnarok) a Mike Piacentini (Bob Dylan, Depeche Mode). Řadě WF se tak dostalo stejné péče jako větším náhlavním modelům WH. Tito držitelé cen Grammy pomohli vyladit projev k pomyslné dokonalosti, k čemuž přispěly i nové, větší 8,4mm měniče. Výsledkem je krásně vyvážený, hutný a prokreslený zvuk i u náročných skladeb s mnoha nástroji. Novinkou je i desetipásmový ekvalizér a nechybí ani podpora technologie DSEE Extreme nebo kodeku LDAC.

Líbilo se nám
  • kvalitní ANC
  • špičkový režim propustnosti
  • parádní zvukový přednes s možností pokročilých úprav
  • podpora LDAC

Funkce a ovládání: Gemini a nespočet možností

Jak už zaznělo v úvodu, jednou z nesporných výhod Sony WF-1000XM6 je jejich univerzálnost. Nemají žádnou výhradní „příslušnost“ k jednomu táboru, takže skvěle fungují s Androidem i produkty od Applu. V mém případě jsem sluchátka testoval s iPhonem 17 Pro a také s Xperií 1 VII, na které jsem vyzkoušel kodek LDAC. Za zmínku stojí i to, že anténa pro příjem signálu je nyní 1,5krát větší než u předešlé generace. V rušném prostředí, jako je MHD nebo letiště, by tak měl být přenos znatelně stabilnější.

Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Na celou obrazovku

Mezi praktické funkce usnadňující život patří asistent pro výběr správné velikosti náušníků. Ty jsou vyrobeny z paměťové pěny a správné usazení je klíčové pro maximální účinek ANC i kvalitu zvuku. Je však dobré dát i na vlastní pocit, nejen na doporučení aplikace Sound Connect. Ta je mimochodem velmi přehledná a nabízí široké možnosti nastavení (viz screenshoty). Novinkou je funkce úpravy zvukové scény, kdy zvuk pocitově vychází mírně z pozadí, nepůsobí tak přímo do uší. Jde o virtuální úpravu akustiky, která se hodí, pokud chcete mít hudbu jen jako kulisu při práci. Osobně jsem však preferoval standardní režim. Nechybí ani pokročilý ekvalizér s presety, multipoint, 360 Reality Audio či vylepšení hlasu při hovorech, díky kterému vás protistrana uslyší čistěji.

Sluchátka také dokážou inteligentně reagovat na okolí a automaticky přepínat mezi potlačením hluku a propustným režimem podle situace. Za zmínku stojí i podpora herního ekvalizéru. Na přímé propojení s konzolí PlayStation 5 však bohužel zapomeňte – pro tu má herní divize Sony vyhrazenou vlastní řadu příslušenství.

Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6Sony WF-1000XM6

Při spárování s Androidem potěší podpora asistenta Gemini, kterého lze aktivovat přímo ze sluchátek. Velmi praktickou novinkou je pak možnost ztlumit mikrofon přímo na sluchátkách – například během hovoru v aplikaci Teams tak nemusíte sahat na telefon či počítač. Na závěr zmíním podporu standardu Auracast. Ten se sice teprve rozšiřuje, ale je nesmírně užitečný například při cestování, kdy můžete z jednoho tabletu sdílet zvuk filmu do dvou párů sluchátek současně.

Líbilo se nám
  • množství doplňkových funkcí a nastavení
  • rozumí si s Androidem i iOS
  • povedená aplikace Sound Connect
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, konstrukční zpracování
  2. Zvuk, funkce a ovládání
  3. Výdrž, zhodnocení a konkurence

Výdrž baterie a nabíjení: bez problémů

Sluchátka jsem intenzivně testoval přibližně dva týdny a nabíjel jsem je spíše ze zvyku než proto, že by se mi je skutečně podařilo vybít. Výrobce udává výdrž 8 hodin u samotných sluchátek a celkově 24 hodin při započítání energie v pouzdru. Situace je tak identická jako u již zmiňovaných AirPods Pro 3 a i v případě WF-1000XM6 jsem nabyl dojmu, že na jedno nabití zvládnou o něco více než deklarovaných 8 hodin. K dispozici je navíc rychlé nabíjení, kdy za 5 minut doplníte energii na hodinu poslechu, stejně jako funkce pro prodloužení životnosti baterie. Lze například automaticky aktivovat úsporný režim při poklesu kapacity pod 20 %, který deaktivuje funkce Speak-to-Chat, DSEE Extreme nebo ekvalizér. Funkce Battery Care pak, podobně jako u telefonů, reguluje nabíjení pouzdra na základě okolní teploty a stylu používání. Samozřejmě nechybí ani automatické vypnutí sluchátek ve chvíli, kdy je vyjmete z uší, a stejně tak neschází podpora bezdrátového nabíjení.

Líbilo se nám
  • velmi dlouhá výdrž sluchátek
  • rychlé nabíjení včetně bezdrátového
  • doplňkové funkce pro ochranu baterie

Zhodnocení

Sony WF-1000XM6 jsou jedna z nejlepších sluchátek na trhu, u kterých výrobce i tentokrát doručil špičkovou kvalitu zvuku, perfektně fungující ANC, propracovanou aplikaci s řadou doprovodných funkcí i perfektní zpracování. Spolehnout se můžete také na dlouhou výdrž i speciální funkce pro ochranu baterie.

Konkurence

Apple AirPods Pro 3 disponují stejně schopným aktivním potlačením hluku, stejně dobrou výdrží i vysoce kvalitním audiem. Oproti Sony však dosáhnete jejich plného potenciálu pouze ve spojení s produkty Apple. Jejich výhodou je rovněž integrovaný senzor pro monitoring srdečního tepu.

Recenze Apple AirPods Pro 3 – Ochrání před hlukem i vodou
Přečtěte si také

Recenze Apple AirPods Pro 3 – Ochrání před hlukem i vodou

Starší Sony WF-1000XM5 se chlubí rovněž parádním ANC i širokou nabídkou doplňkových funkcí, včetně povedené mobilní aplikace. Skvěle si také rozumí jak s iOS, tak s Androidem.

Recenze Sony WF-1000XM5 – Lepší než kdy dřív
Přečtěte si také

Recenze Sony WF-1000XM5 – Lepší než kdy dřív

Pixel Buds Pro 2 představují aktuálně to nejlepší od Googlu, chlubí se pokročilými funkcemi i parádním zvukem. I tato sluchátka se chlubí schopným ANC a perfektně si rozumí s Pixely.

Recenze Google Pixel Buds Pro 2 – Nejlepší sluchátka pro Android?
Přečtěte si také

Recenze Google Pixel Buds Pro 2 – Nejlepší sluchátka pro Android?

Samsung Galaxy Buds3 Pro mohou někoho více oslovit designem, kde zaujmou blikající LED pásky na nožičkách, či ochranou IP57, avšak nikoliv u pouzdra. Sluchátka rovněž nepodporují kodek LDAC, přesto nabídnou vysoce kvalitní poslech i velmi dobře fungující ANC a ambientní režim. Sluchátka si ale nejlépe rozumí s produkty Galaxy.

Recenze Samsung Galaxy Buds3 Pro – Stojí za pozornost
Přečtěte si také

Recenze Samsung Galaxy Buds3 Pro – Stojí za pozornost

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Klady
  • dlouhá výdrž na nabití
  • množství doplňkových funkcí
  • kvalitní ambientní režim
  • špičková kvalita zvukového přednesu
  • prémiové zpracování
Zápory
  • méně praktický tvar pouzdra
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze