Český výrobce přichází s powerbankami využívajícími technologii Semi-solid

Česká značka Epico ohlašuje příchod nové generace přenosných baterií. Jako jedna z prvních na trhu totiž implementuje technologii semi-solid, která představuje technologický most mezi současnými lithium-iontovými články a budoucími solid-state bateriemi. „Hlavní směr v oblasti vývoje baterií dnes směřuje k vyšší bezpečnosti a delší životnosti. Semi-solid technologie je jedním z prvních kroků, které tyto parametry reálně posouvají do praktického využití. Proto jsme ji zařadili do nové generace našich powerbank,“ říká Roman Nováček, spoluzakladatel značky Epico.
Podstata semi-solid konstrukce spočívá v nahrazení části tekutého elektrolytu pevnou strukturou. Výsledkem je článek, který je výrazně stabilnější i při extrémním zatížení nebo mechanickém poškození. Riziko vznícení či kritického selhání se díky této technologii snižuje na absolutní minimum.
Nová generace powerbank nezaostává ani v rychlosti přenosu energie. Díky standardu Qi2 25 W totiž nabízí rychlost, která byla dříve doménou pouze kabelového připojení. Přesné magnetické zarovnání zajišťuje perfektní polohu cívky vůči telefonu, čímž se minimalizují energetické ztráty a nežádoucí zahřívání. Pro zařízení bez podpory Qi2 pak samozřejmě zůstává zachována zpětná kompatibilita se staršími standardy. Epico přitom uvádí na trh dva modely přizpůsobené různým potřebám:
- Epico UltraPack Qi2 25W Slim (5 000 mAh): S tloušťkou pouhých 8,3 mm jde o ideálního společníka pro každodenní nošení. Navzdory kompaktnosti zvládne plně dobít iPhone 17 Pro, přičemž telefon lze díky tenkému profilu pohodlně používat i během nabíjení.
- Epico UltraPack Qi2 25W (10 000 mAh): Výkonnější verze s tloušťkou 13,5 mm je určena pro náročné dny a opakované dobíjení.
Oba modely disponují také USB-C výstupem s podporou Power Delivery až 30 W, silnými magnety pro pevné uchycení a hliníkovými zády pro lepší odvod tepla. „Nové powerbanky Epico ukazují, kam se aktuálně posouvá vývoj mobilního napájení – směrem k vyšší bezpečnosti, delší životnosti a efektivnějšímu bezdrátovému nabíjení. Neznamená to, že by současné technologie zmizely. Uživatelé ale dnes dostávají možnost zvolit si řešení, které pro ně má větší smysl,“ uzavírá Roman Nováček.
Oba modely jsou už nyní k dispozici u autorizovaných prodejců a v sítích Apple Premium Reseller za tyto doporučené 1 799 (5 000 mAh) a 2 199 Kč (10 000 mAh).