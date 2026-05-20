PanzerGlass příslušenství pro Galaxy S26: Tenký kryt SL1M i sklo s instalací poslepu

Společnost PanzerGlass jako každý rok i letos přichystala sadu příslušenství pro aktuální vlajkovou sérii Samsungu s označením Galaxy S26. V nabídce přitom nechybí pouzdra různých podob, ochranná skla, ale také další praktické příslušenství, jako třeba nabíjecí kabely nebo adaptéry. Pojďme se na nabídku produktů podrobněji podívat.
Pouzdro pro každou příležitost
Pouzdro představuje naprostý základ, pokud se chcete vyhnout poškození vašeho telefonu a zvýšit jeho tržní hodnotu v případě následného prodeje. PanzerGlass má hned několik modelů, kdy u každého z nich můžete počítat s perfektním tvarováním, tudíž pouzdro sedne jako ulité a vše správně lícuje. Jedním z našich favoritů je kožené pouzdro (Care by PanzerGlass Solo Vegan Leather Case) v hnědé barvě (dostupné rovněž v černém provedení), které představuje prémiovou alternativu a jasnou volbu, pokud například chcete sladit pouzdro s jinými koženými doplňky, jako je pásek, aktovka apod.
Veganská kůže je velmi příjemná na dotyk, z vnitřní strany se nachází jemné polstrování. Spolehnout se také můžete na velmi snadno mačkatelná tlačítka a jistý úchop. Oproti skutečné kůži se navíc nemusíte obávat postupného stárnutí a získávání patiny, tato veganská kůže bude vypadat stejně (nedojde-li k mechanickému poškození). Samozřejmostí je rovněž integrovaný magnetický kroužek (řada Galaxy S26 touto výbavou jinak nedisponuje) a testovaná odolnost vůči pádům z výšky až 2,4 metru.
Pokud však preferujete standardní silikonové pouzdro, nabízí se Care by PanzerGlass Samba. Toto pouzdro může zaujmout ty, kterým jde o zvýšenou bezpečnost – tu zajišťují mj. i speciální vzduchové kapsy v rozích pouzdra. I v tomto případě můžete počítat s odolností proti pádu z výšky 2,4 metru či integrovaným magnetem.
Oblíbenou volbou je také pouzdro Care by PanzerGlass Kickstand Case. Jedná se o průhledné pouzdro se zárukou po dobu 1 roku proti zežloutnutí, s testem na pád z výšky 3,6 metru i integrovaným magnetem. Hlavním tahákem je však v tomto případě stojánek, který využijete ve chvílích, kdy chcete telefon postavit vertikálně či horizontálně. Ideální v situacích, kdy sedíte v letadle, chcete sledovat seriál a místo držení telefonu v ruce si jej opřete o stolek.
Jelikož je Galaxy S26 zajímavý tím, jak je tento model kompaktní, mnohé zaujme pouzdro Care by PanzerGlass SL1M s tloušťkou pouhý 1 milimetr. Pouzdro je extrémně tenké a lehké, tudíž díky němu telefon nijak nenabyde. A i navzdory této tenkosti disponuje integrovaným magnetem. Nabízí se také v průhledném provedení se zárukou proti zažloutnutí a na rozdíl od originálního pouzdra přímo od výrobce se můžete spolehnout na tlačítka, která se velmi jistě mačkají za všech okolností.
Ochrana displeje je stejně důležitá jako pouzdro
V nabídce PanzerGlass najdeme také celou řadu ochranných skel, ať už se jedná o základní Ultra-Wide Fit sklo s tloušťkou pouhých 0,25 milimetru nebo extrémně odolné sklo Ceramic Protection II s technologií Nanocream. Toto sklo je dodáváno s aplikační papírovou krabičkou, s níž lze sklo nainstalovat i poslepu, jak jste se mohli přesvědčit na instagramovém profilu mobilenet.cz. Po otevření krabičky stačí očistit displej, umístit jej do slotu pro telefon a zavřít krabičku. Poté je již jen důležité držet prsty na vyznačených místech na krabičce a pomalu zatáhnout za část sloužící k instalaci skla – a krásně vycentrované sklo na displeji je nainstalováno. Ale i v případě, že se jedná o sklo bez tohoto instalačního boxu, je aplikace skla skutečně jednoduchá díky rámečku.
Pokud se vám líbí kompaktní rozměry, ale toužíte po skle s podobnou funkcí, jako má Galaxy S26 Ultra (tj. se schopností eliminovat zvědavé pohledy ostatních na vaši obrazovku), má pro vás výrobce sklo Privacy. I toto sklo dorazí v instalačním boxu a omezí nahlížení na obrazovku z úhlů.
Nabíječky a kabely pro každou situaci
Standardem moderních smartphonů je balení neobsahující nabíjecí adaptér, v některých případech dokonce ani nabíjecí kabel. PanzerGlass má proto v nabídce veškeré toto příslušenství. Kabel je magnetický a v redakci jej používáme již několik měsíců. Možnost složit kabel do klubíčka, které drží pohromadě, je velmi návyková, stejně jako praktická délka 2 metrů. V neposlední řadě potěší také podpora nabíjecího výkonu až 240 W. Stejně tak je praktický kompaktní adaptér s výkonem 45 W a dvojicí USB-C konektorů.
Příslušenství značky PanzerGlass je i tentokrát připraveno na vše. K dispozici jsou různé druhy pouzder i skel a také další doplňky. Pro běžného uživatele je velkou výhodou samoinstalační krabička v případě skel, potěší také ultratenký kryt SL1M o tloušťce jednoho milimetru, který je bez nadsázky lepší než originální (a také dražší) ochranné pouzdro přímo od výrobce. Samozřejmostí je takřka u všech pouzder testovaná odolnost na pád z výšky 2,4 metru či více, ale především integrovaný magnet. Právě ten je pro řadu Galaxy S26 klíčový, neboť jej samotné telefony nenabízí.