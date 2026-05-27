Od reprezentace po okresní přebor. Aplikace Fotbal+ hodlá sjednotit český fotbal

Fotbalová asociace České republiky ve spolupráci s ČSOB oficiálně představila novou mobilní aplikaci s názvem Fotbal+. Novinková aplikace má za cíl digitálně propojit kompletní české fotbalové hnutí a nabídnout centralizovaný přístup k informacím od reprezentační úrovně až po nejnižší amatérské soutěže, jako jsou krajské a okresní přebory, nově označovaná třeba jako až 9. liga. Novinka nahrazuje dosavadní roztříštěnost různých informačních kanálů a plně integruje data z Informačního systému FAČR.
Aplikace je navržena tak, aby sloužila hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům i široké veřejnosti. Uživatelům nabízí kompletní databázi soutěží, kde najdou aktuální výsledky, tabulky, rozpisy zápasů a podrobné statistiky napříč všemi patry českého fotbalu. Velkým přínosem je možnost personalizace obsahu, kde si každý může nastavit sledování svých oblíbených klubů, soutěží nebo konkrétních hráčů.
Pro registrované členy přináší aplikace také praktické funkce, jako je digitální verze členského průkazu nebo zjednodušený přístup k administraci zápasů. Nechybí ani samostatná reprezentační sekce, která nabízí přehled o dění v národních týmech, oficiální zpravodajství, soupisky a přímý nákup vstupenek na zápasy. Dostalo se i na obchod s merchem.
Aplikace je od 8. června k dispozici ke stažení pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS. Do budoucna asociace plánuje postupné rozšiřování funkcí, které by mělo zahrnovat například integraci věrnostních programů nebo klubových platebních nástrojů.