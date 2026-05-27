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Od reprezentace po okresní přebor. Aplikace Fotbal+ hodlá sjednotit český fotbal

Michal Pavlíček
Od reprezentace po okresní přebor. Aplikace Fotbal+ hodlá sjednotit český fotbal
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • V aplikaci najdete kompletní servis s českou fotbalovou reprezentací
  • Nechybí kompletní přehledy všech fotbalových lig v Česku
  • Aplikace je dostupná pro Android a iOS

Fotbalová asociace České republiky ve spolupráci s ČSOB oficiálně představila novou mobilní aplikaci s názvem Fotbal+. Novinková aplikace má za cíl digitálně propojit kompletní české fotbalové hnutí a nabídnout centralizovaný přístup k informacím od reprezentační úrovně až po nejnižší amatérské soutěže, jako jsou krajské a okresní přebory, nově označovaná třeba jako až 9. liga. Novinka nahrazuje dosavadní roztříštěnost různých informačních kanálů a plně integruje data z Informačního systému FAČR.

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Fotbal+
Fotbal+
Fotbal+
Fotbal+
Fotbal+
Fotbal+
Fotbal+
Fotbal+
Fotbal+
Fotbal+
Fotbal+
Fotbal+
Na celou obrazovku
Aplikace Fotbal+

Aplikace je navržena tak, aby sloužila hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům i široké veřejnosti. Uživatelům nabízí kompletní databázi soutěží, kde najdou aktuální výsledky, tabulky, rozpisy zápasů a podrobné statistiky napříč všemi patry českého fotbalu. Velkým přínosem je možnost personalizace obsahu, kde si každý může nastavit sledování svých oblíbených klubů, soutěží nebo konkrétních hráčů.

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Pro registrované členy přináší aplikace také praktické funkce, jako je digitální verze členského průkazu nebo zjednodušený přístup k administraci zápasů. Nechybí ani samostatná reprezentační sekce, která nabízí přehled o dění v národních týmech, oficiální zpravodajství, soupisky a přímý nákup vstupenek na zápasy. Dostalo se i na obchod s merchem.

Aplikace je od 8. června k dispozici ke stažení pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS. Do budoucna asociace plánuje postupné rozšiřování funkcí, které by mělo zahrnovat například integraci věrnostních programů nebo klubových platebních nástrojů.

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