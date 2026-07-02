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Android se chystá výrazně uzavřít. Ozvěte se dříve, než bude pozdě

Ondřej Pohl
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Android se chystá výrazně uzavřít. Ozvěte se dříve, než bude pozdě
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Mobilní operační systém Android čelí zásadní proměně, která může definitivně smazat rozdíl mezi ním a uzavřeným světem Apple iOS
  • Od září 2026 plánuje Google prosadit globální aktualizaci, která drasticky omezí svobodu uživatelů i nezávislých autorů
  • Pokud vývojáři nepodstoupí centralizovanou registraci, jejich software bude na zařízeních zablokován

Nové nařízení se netýká pouze oficiálního obchodu Google Play. Zasáhne veškerý software, včetně aplikací sdílených mezi přáteli, komunitních nástrojů či programů distribuovaných skrze alternativní platformy. Každý vývojář bude nově muset:

  • Zaplatit registrační poplatek a odsouhlasit podmínky Googlu.
  • ředložit úřední doklad totožnosti (např. pas či občanský průkaz).
  • Poskytnout důkaz o svém soukromém podpisovém klíči a identifikátorech.
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Pokud vývojář tyto podmínky nesplní, Google jeho aplikace tiše zablokuje na všech zařízeních po celém světě. Korporace tak jednostranně mění pravidla hry u hardwaru, který už uživatelé vlastní a koupili si ho právě kvůli slibované otevřenosti. Podle odborníků jde o klasický technologický podraz na spotřebitele.

Překážky a pasti

Google argumentuje tím, že možnost instalace aplikací z jiných zdrojů (sideloading) zůstane zachována pro pokročilé uživatele. Odborníci však varují, že schválení neověřeného softwaru bude záměrně komplikované. Bude vyžadovat devítikrokový proces v hlubokém nastavení systému, ignorování varovných obrazovek a povinnou 24hodinovou ochrannou lhůtu pro každou jednotlivou instalaci.

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Tento omezující mechanismus navíc neběží v open-source kódu samotného Androidu, ale v uzavřených Službách Google Play (Google Play Services). Google ho tak může kdykoli libovolně zpřísnit či zcela zrušit bez vědomí uživatele a bez nutnosti aktualizovat celý operační systém.

Odpor proti (možné) cenzuře

Platformy jako F-Droid, domov tisíců open-source aplikací, označují novou politiku za existenční hrozbu pro svobodný software. Povinná identifikace vládními doklady zlikviduje nezávislé vývojáře, studenty či lidskoprávní aktivisty, pro které je anonymita klíčová. Tato centralizace dává jedné americké korporaci absolutní moc nad softwarovou suverenitou států i jednotlivců, což dláždí přímou cestu k plošné cenzuře internetu.

Proti uzamykání systému se zvedla masivní mezinárodní vlna odporu. Otevřený dopis hnutí Keep Android Open podepsalo již 71 organizací z 23 zemí, včetně zvučných jmen jako Proton, Tor Project, Nextcloud, Brave, LineageOS či Evropská spotřebitelská organizace (BEUC). Internetovou petici proti krokům Googlu podpořilo již přes 100 tisíc signatářů. Připojit se můžete i vy na Keep Android Open (https://keepandroidopen.org/cs/).

keepandroidopen.org, ,
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Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
To je na pikaču! Kdybych chtěl uzavřený systém, koupím si iPhone! Snad to neprojde!
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Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Díky za informaci. Podpořil jsem a sdílel mezi kamarády, co mají Android.
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Mara Studna
Mara Studna
Když to tak čtu,tak čeho se ještě dočkáme?Co si o tom má člověk myslet?Připadá mi to jako na jednu stranu ochrana před škodlivým software a na druhou stranu utahování opasku?Nevím snad čas ukáže,snad je to jen bublina-planý poplach co Já Vím.
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