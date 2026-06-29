mobilenet.cz na sociálních sítích

YouTube Shorts se mění. Čekejte čistší vzhled a o jedno tlačítko méně

Michal Pavlíček
1
YouTube Shorts se mění. Čekejte čistší vzhled a o jedno tlačítko méně
Fotografie: @stereophototyp
  • YouTube do přehrávače Shorts integroval také nastavení rychlosti přehrávání
  • Nejkontroverznější změnou je kompletní odstranění tlačítka s palcem dolů

YouTube oznámil rozsáhlou aktualizaci svého přehrávače krátkých videí Shorts (viz google.com). Cílem je zpřehlednit uživatelské rozhraní a dát divákům větší kontrolu nad tím, jak obsah konzumují a jaký vliv mají na doporučovací algoritmus. Změny se týkají jak samotného ovládání videa, tak systému zpětné vazby.

YouTube Shorst

Nově přichází funkce „Čistá obrazovka“ (Clear screen), která umožní skrýt rušivé prvky a texty překrývající video, což zajistí ničím nerušený zážitek ze sledování. YouTube do přehrávače Shorts integroval také nastavení rychlosti přehrávání, které dosud fungovalo jen u klasických dlouhých videí. Zjednodušení se dočkalo i rychlé ztlumení zvuku.

Přijde vám, že je messengerů málo? Zprávy si nyní můžete posílat i skrze YouTube
Přečtěte si také

Přijde vám, že je messengerů málo? Zprávy si nyní můžete posílat i skrze YouTube

Nejkontroverznější změnou je kompletní odstranění tlačítka „Nelíbí se mi“ (palec dolů) z rozhraní Shorts. YouTube to zdůvodňuje výsledky nedávných experimentů, podle kterých zjednodušení prvků vede k intuitivnějšímu ovládání. Namísto toho platforma posiluje roli ikony srdíčka a vylepšuje možnosti zpětné vazby. Pokud nově označíte video jako „Nezajímá mě“, budete moci specifikovat konkrétní důvody, proč vám daný Short nevyhovuje, což má pomoci lépe vyladit budoucí doporučení.

YouTube Shorst

Tento krok se nicméně okamžitě setkal s vlnou kritiky ze strany uživatelů v oficiálním komunitním fóru. Ti vyjadřují zklamání a upozorňují, že tlačítko pro vyjádření nesouhlasu sloužilo jako důležitý nástroj kritiky a filtrace obsahu a rozhodně ne jako prostředek k případné šikaně autorů.

YouTube Shorst
google.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Tomáš Vrábel
Tomáš Vrábel
Slovenský preklad ma pobavil "vymazať obrazovku" inak dosť komplikovane, predstavoval by som si to na štýl tik toku keď prsty po obrazovke od seba posuniete zobrazí sa video na full screen a žiadne chodenie do menu
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze