YouTube Shorts se mění. Čekejte čistší vzhled a o jedno tlačítko méně

YouTube oznámil rozsáhlou aktualizaci svého přehrávače krátkých videí Shorts (viz google.com). Cílem je zpřehlednit uživatelské rozhraní a dát divákům větší kontrolu nad tím, jak obsah konzumují a jaký vliv mají na doporučovací algoritmus. Změny se týkají jak samotného ovládání videa, tak systému zpětné vazby.
Nově přichází funkce „Čistá obrazovka“ (Clear screen), která umožní skrýt rušivé prvky a texty překrývající video, což zajistí ničím nerušený zážitek ze sledování. YouTube do přehrávače Shorts integroval také nastavení rychlosti přehrávání, které dosud fungovalo jen u klasických dlouhých videí. Zjednodušení se dočkalo i rychlé ztlumení zvuku.
Nejkontroverznější změnou je kompletní odstranění tlačítka „Nelíbí se mi“ (palec dolů) z rozhraní Shorts. YouTube to zdůvodňuje výsledky nedávných experimentů, podle kterých zjednodušení prvků vede k intuitivnějšímu ovládání. Namísto toho platforma posiluje roli ikony srdíčka a vylepšuje možnosti zpětné vazby. Pokud nově označíte video jako „Nezajímá mě“, budete moci specifikovat konkrétní důvody, proč vám daný Short nevyhovuje, což má pomoci lépe vyladit budoucí doporučení.
Tento krok se nicméně okamžitě setkal s vlnou kritiky ze strany uživatelů v oficiálním komunitním fóru. Ti vyjadřují zklamání a upozorňují, že tlačítko pro vyjádření nesouhlasu sloužilo jako důležitý nástroj kritiky a filtrace obsahu a rozhodně ne jako prostředek k případné šikaně autorů.
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