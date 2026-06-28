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Peněženka Google nově umožní sledovat i balíčky

Marek Vacovský
Peněženka Google nově umožní sledovat i balíčky
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Peněženka Google v USA spouští funkci, která automaticky stahuje digitální účtenky a sledovací čísla přímo z uživatelských e-mailových schránek na Gmailu
  • Nadcházející zásilky a jejich aktuální stav se uživatelům zobrazí přímo na hlavní ploše aplikace vedle platebních karet
  • Novinka vyžaduje aktivaci chytrých funkcí v nastavení Gmailu a v první vlně podporuje pouze velké americké obchodníky

Digitální peněženky již dávno neslouží pouze k ukládání platebních karet, věrnostních kartiček či palubních lístků. Společnost Google se snaží svou platformu Peněženka Google (v anglicky mluvících zemích Google Wallet) proměnit v komplexní centrum pro správu osobních záležitostí. Nejnovějším krokem v této strategii je integrace s e-mailovou schránkou Gmail, která uživatelům umožní automaticky monitorovat online nákupy a nadcházející doručení zásilek.

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Peněženka Google vytváří přímé propojení s doručenou poštou uživatele. Aplikace tak dokáže z e-mailových zpráv automaticky extrahovat relevantní údaje, jako jsou kompletní digitální účtenky, sledovací čísla přepravců a reálný stav dopravy. Uživatelské rozhraní aplikace pak umisťuje tato data na prioritní místa. Zásilky, jejichž doručení se očekává v blízké době, se zobrazí přímo na hlavní obrazovce aplikace hned vedle standardních platebních metod.

Pro detailnější přehled o očekávaném zboží mohou uživatelé využít tlačítko „Zobrazit více“, které otevře dedikovanou sekci s podrobnostmi o balíčcích na cestě nebo o těch, které mají dorazit v daný den. Historická data jsou navíc přístupná i přes webový portál v záložce transakcí. Správa seznamu je přitom velmi přímočará – jakmile zásilka bezpečně dorazí, uživatel ji může klepnutím na ikonu koše skrýt. Smazání karty z rozhraní peněženky přitom nijak neovlivní původní e-mailovou účtenku, která zůstane bezpečně uložena v Gmailu.

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Pro využívání této automatizace je nicméně nezbytné správné nastavení soukromí. Jak dodává androidheadlines.com (viz androidheadlines.com), aby mohly informace z e-mailu přecházet do peněženky, musí uživatelé v nastavení svého Gmailu povolit volbu „Chytré funkce a personalizace ve službách Google Workspace“.

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Je nicméně důležité upozornit na to, že v současné době doprovází spuštění funkce několik zásadních omezení. Google totiž potvrdil, že aktualizace je momentálně dostupná výhradně pro uživatele ve Spojených státech a současně nástroj pro automatické skenování garantuje kompatibilitu pouze se zásilkami od velkých amerických maloobchodních řetězců. Při nákupech u menších e-shopů nebo mezinárodních prodejců tedy nemusí systém formátování účtenky prozatím správně rozpoznat.

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