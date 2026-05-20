mobilenet.cz na sociálních sítích

Aplikace Apple Sports se připravuje na MS 2026 ve fotbale. Dostává nové funkce

Marek Vacovský
Aplikace Apple Sports se připravuje na MS 2026 ve fotbale. Dostává nové funkce
Fotografie: Apple
  • Aplikace Apple Sports zavádí specializované funkce navržené na míru nadcházejícímu mistrovství světa ve fotbale
  • Fanoušci se mohou těšit na grafické znázornění taktických formací, interaktivní pavouk vyřazovací fáze a další novinky

S blížícím se výkopem Mistrovství světa ve fotbale 2026 (FIFA World Cup 2026), které odstartuje již letos v červnu i za české účasti, představuje Apple (viz apple.com) aktualizaci své bezplatné sportovní aplikace Apple Sports. Ta má za cíl udělat z ní komplexního průvodce celým turnajem. Cupertino při této příležitosti také oznámilo, že je aplikace nyní k dispozici ke stažení v App Store ve více než 170 zemích a regionech po celém světě, včetně více než 90 nově přidaných trhů.

Honor na starých fotkách Manchesteru United ukazuje, co dokáže AI v mobilech
Přečtěte si také

Honor na starých fotkách Manchesteru United ukazuje, co dokáže AI v mobilech

Mistrovství světa spojuje fanoušky po celém světě, což z něj dělá ideální okamžik pro zpřístupnění Apple Sports ještě většímu počtu uživatelů,“ uvedl Oliver Schusser, viceprezident společnosti Apple pro hudbu, sport, Apple TV a Beats. „Aplikace Apple Sports byla navržena tak, aby byla rychlá a jednoduchá a nabízela fanouškům snadný způsob, jak v reálném čase sledovat výsledky, statistiky a to nejdůležitější dění.

Taktické formace i přehledný pavouk

Mezi nejvýznamnější novinky každopádně patří zavedení vizuálních formací. Klasické textové seznamy základních jedenáctek nahradí vylepšené zápasové karty s grafickým zobrazením rozestavení hráčů na trávníku. Dalším klíčovým prvkem je přehledné zobrazení turnajového pavouka. Čisté a snadno posouvatelné rozhraní umožní uživatelům sledovat kompletní cestu jednotlivých národních týmů od základních skupin přes osmifinále až po finálový souboj. Samozřejmostí je možnost přizpůsobit si výsledkovou tabuli na základě preferencí – stačí začít sledovat konkrétní reprezentaci nebo turnaj jako celek.

Propojení s ekosystémem a zpravodajstvím

Apple výrazně sází na provázanost se svým operačním systémem. Sledováním oblíbeného týmu se automaticky aktivují tzv. Živé aktivity (Live Activities). Ty umožňují sledovat průběžný stav zápasu, střelce gólů a zbývající čas přímo na uzamčené obrazovce iPhonu nebo na hodinkách Apple Watch, aniž by bylo nutné aplikaci vůbec otevírat. Pro rychlý přehled jsou pak k dispozici také nové widgety na domovskou obrazovku iPhonu, iPadu či Macu.

Siri AI si dala na čas. Apple teď za její „pozdní příchod“ zaplatí miliardy
Přečtěte si také

Siri AI si dala na čas. Apple teď za její „pozdní příchod“ zaplatí miliardy

Pro ty, kteří chtějí jít více do hloubky, nabízí aplikace i funkci přechodu na jeden klep do Apple News, jež uživatele okamžitě propojí s komplexním redakčním zpravodajstvím a nejnovějšími analýzami k šampionátu.

apple.com, , , ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze