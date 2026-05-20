Aplikace Apple Sports se připravuje na MS 2026 ve fotbale. Dostává nové funkce

S blížícím se výkopem Mistrovství světa ve fotbale 2026 (FIFA World Cup 2026), které odstartuje již letos v červnu i za české účasti, představuje Apple (viz apple.com) aktualizaci své bezplatné sportovní aplikace Apple Sports. Ta má za cíl udělat z ní komplexního průvodce celým turnajem. Cupertino při této příležitosti také oznámilo, že je aplikace nyní k dispozici ke stažení v App Store ve více než 170 zemích a regionech po celém světě, včetně více než 90 nově přidaných trhů.
„Mistrovství světa spojuje fanoušky po celém světě, což z něj dělá ideální okamžik pro zpřístupnění Apple Sports ještě většímu počtu uživatelů,“ uvedl Oliver Schusser, viceprezident společnosti Apple pro hudbu, sport, Apple TV a Beats. „Aplikace Apple Sports byla navržena tak, aby byla rychlá a jednoduchá a nabízela fanouškům snadný způsob, jak v reálném čase sledovat výsledky, statistiky a to nejdůležitější dění.“
Taktické formace i přehledný pavouk
Mezi nejvýznamnější novinky každopádně patří zavedení vizuálních formací. Klasické textové seznamy základních jedenáctek nahradí vylepšené zápasové karty s grafickým zobrazením rozestavení hráčů na trávníku. Dalším klíčovým prvkem je přehledné zobrazení turnajového pavouka. Čisté a snadno posouvatelné rozhraní umožní uživatelům sledovat kompletní cestu jednotlivých národních týmů od základních skupin přes osmifinále až po finálový souboj. Samozřejmostí je možnost přizpůsobit si výsledkovou tabuli na základě preferencí – stačí začít sledovat konkrétní reprezentaci nebo turnaj jako celek.
Propojení s ekosystémem a zpravodajstvím
Apple výrazně sází na provázanost se svým operačním systémem. Sledováním oblíbeného týmu se automaticky aktivují tzv. Živé aktivity (Live Activities). Ty umožňují sledovat průběžný stav zápasu, střelce gólů a zbývající čas přímo na uzamčené obrazovce iPhonu nebo na hodinkách Apple Watch, aniž by bylo nutné aplikaci vůbec otevírat. Pro rychlý přehled jsou pak k dispozici také nové widgety na domovskou obrazovku iPhonu, iPadu či Macu.
Pro ty, kteří chtějí jít více do hloubky, nabízí aplikace i funkci přechodu na jeden klep do Apple News, jež uživatele okamžitě propojí s komplexním redakčním zpravodajstvím a nejnovějšími analýzami k šampionátu.