Pozor, tati, v tom Minecraftu straší! S prázdninami útočí na mobily falešné hry

S blížícím se začátkem letních prázdnin čelí Česká republika i další země střední Evropy zvýšenému náporu kybernetických hrozeb zaměřených na mobilní zařízení. Podle nejnovější analýzy detekčních dat společnosti ESET (viz eset.com) se nejčastějším vektorem šíření škodlivého kódu na platformě Android v průběhu května staly opět mobilní hry a launchery. Útočníci přitom systematicky přizpůsobují své strategie sezónnímu chování uživatelů. Spoléhají na to, že během letních cest, čekání na letištích či chvil odpočinku u vody budou lidé častěji hledat nenáročné aplikace pro zkrácení dlouhé chvíle nebo pro zabavení svých dětí.
„V květnu jsme na platformě Android opět pozorovali nárůst detekcí škodlivých kódů, které útočníci maskují za různé hry a populární aplikace. Stojíme přitom před letní, prázdninovou sezonou, kdy útočníci počítají s tím, že budeme hledat nějaké aplikace k odreagování, které nám zkrátí čekání na letišti nebo zabaví děti,“ říká Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET. „Trojské koně z rodiny Hiddad se v květnu zaměřily na střední Evropu, včetně České republiky. Zejména v případě škodlivého kódu Hiddad.BDM jsme viděli, jak útočníci zneužívali jednoduché, barevné hry, aby pravděpodobně přilákali právě děti. S nadcházejícím létem bych je proto doporučoval seznámit se základy kybernetické bezpečnosti a vysvětlit jim, na co mohou narazit při stahování aplikací,“ dodává.
Konkrétní modifikace, označená jako Android/Hiddad.BDM, se zaměřila primárně na Polsko, Českou republiku a Slovensko. Útočníci ji maskovali do podoby jednoduchých, barevných her jako Yoga Flex Home App, Pillow Chase Home App či Candy Race Launcher. Druhá nejrozšířenější varianta, Android/Hiddad.BDJ, sázela na popularitu modifikovaných (cracknutých) verzí celosvětově úspěšných titulů, jako jsou Minecraft nebo Geometry Dash. Výjimkou však nebyly ani falešné verze populárních nástrojů umělé inteligence ChatGPT a Grok či hudební aplikace Spotify. V tomto případě směřoval hlavní nápor vedle Polska a Česka také do Německa.
Nejčastější kybernetické hrozby pro platformu Android v zemích EU za květen 2026:
- Android/Hiddad.BDM trojan (12,55 %)
- Android/Hiddad.BDJ trojan (12,21 %)
- Android/Agent.FNM trojan (7,77 %)
- Android/TrojanDropper.Agent.NAM trojan (3,02 %)
- Android/TrojanDownloader.Agent.BHB trojan (2,81 %)
- Android/Triada trojan (2,18 %)
- Android/Andreed trojan (1,89 %)
- Android/TrojanSMS.FakeInst trojan (1,57 %)
- Android/Spy.Banker.BGB trojan (1,55 %)
- Android/TrojanDropper.Agent.NEH trojan (1,44 %)