WhatsApp ruší sdílení čísel. Uživatelské jméno si můžete už nyní rezervovat

WhatsApp oficiálně spouští jednu z nejžádanějších funkcí ve své historii, která zásadním způsobem promění ochranu osobních údajů (viz blog.whatsapp.com). Vývojáři ze společnosti Meta totiž oznámili zavedení unikátních uživatelských jmen. Ta uživatelům umožní navazovat nové kontakty a komunikovat s ostatními, aniž by jim museli sdělovat své soukromé telefonní číslo. Vzhledem k tomu, že aplikaci celosvětově využívají více než tři miliardy lidí, otevírá WhatsApp systém rezervací s velkým předstihem už tento týden, aby si každý stihl zajistit svou vysněnou přezdívku dříve, než mu ji někdo vyfoukne.
Sdílení telefonního čísla s novými spolužáky, sousedy nebo lidmi ve velkých skupinových chatech bylo pro mnohé uživatele nepříjemným krokem, jelikož je číslo přeci jen již citlivější údaj, který nechce každý říkat komukoliv na potkání.
Možnost vybrání uživatelského jména je zaváděno postupně a ne všichni ji mají nyní k dispozici, byť třeba s nejnovější verzí aplikace WhatsApp. Sama aplikace vás o nové možnosti může informovat notifikací, případně zavítejte do Nastavení, hledejte položku Účet a následně už položku Uživatelské jméno. Vše funguje tak, že kdo dřív přijde, ten danou přezdívku bude mít.
Jakmile bude funkce plně spuštěna, při prvním kontaktování nového člověka nebo firmy se dotyčnému zobrazí pouze vaše uživatelské jméno a telefonní číslo zůstane bezpečně skryté. Pro usnadnění výběru integroval WhatsApp do rozhraní také generátor jmen. Tvůrci obsahu, organizace či firmy navíc dostanou možnost přednostně si nárokovat své stávající názvy profilů z Instagramu či Facebooku, aby si udrželi jednotnou identitu napříč aplikacemi od Mety.
Pokud vás bude chtít někdo poprvé kontaktovat, bude muset znát vaše přesné jméno. Pro ještě přísnější kontrolu WhatsApp navíc implementuje volitelný bezpečnostní klíč (username key), bez jehož zadání vám cizí člověk nebude moci odeslat zprávu vůbec.