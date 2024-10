Obrovský problém pro Qualcomm? ARM mu vypověděl licenci

Světová média v čele s agenturou Bloomberg dnes informovala o tom, že britská firma ARM Holdings vypověděla licenční smlouvu o architektuře, která umožňuje Qualcommu používat duševní vlastnictví Britů k návrhu čipů.

EXCLUSIVE: Arm is canceling a license that allowed longtime partner Qualcomm to use Arm intellectual property to design chips, escalating a legal dispute over vital smartphone technology https://t.co/iOyVtye3xr