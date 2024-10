Vlajkový Snapdragon 8 Gen Elite má UWB i Bluetooth 6.0, navíc až 8letou podporu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Qualcomm dnes představila nástupce své vlajkové řady 8. Aby však zjednodušila systém označování svých čipsetů, pojmenovala novinku jako Snapdragon 8 Elite, nikoli Snapdragon 8 Gen 4, jak se dříve předpokládalo. V tomto kontextu bude zajímavé sledovat, jak bude Qualcomm nazývat příští generace a zda se opět relativně brzy uchýlí k přejmenování. V každém případě máme co do činění s extrémně výkonným čipsetem.

Snapdragon 8 Elite je zajímavý mimo jiné tím, že jako první využívá upravené CPU Oryon namísto standardních ARM Cortex jader. Znamená to také, že na rozdíl od Snapdragonu 8 Gen 3 zde nenajdeme žádná energeticky efektivní jádra s nízkou frekvencí. Místo toho zde najdeme šest jader s taktem 3,53 GHz a dvě prime jádra s frekvencí 4,32 GHz. Výsledkem této změny je navýšení výkonu o 45 % v single-core i multi-core úkonech oproti Snapdragonu 8 Gen 3, přičemž novinka má být zároveň o 44 % energeticky efektivnější.

Qualcomm se pochopitelně soustředil také na využití AI. Oproti předešlé generaci má nový čipset o 45 % rychlejší NPU a také o 45 % lepší výkon ve vztahu k ukazateli výkon na jeden watt. To umožňuje integraci technologií Gemini a Llama přímo do telefonů pro využití multimodální AI.

Dalšími novinkami je nasazení nového modemu Snapdragon X80 s lepším pokrytím, nižší latencí a dokonce i o 30 % přesnější navigací. Další významnou inovací je nasazení nejnovější verze Bluetooth 6.0, která byla představena v září a přináší významné bezpečnostní prvky. Kromě toho se Qualcomm rozhodl integrovat UWB přímo do čipsetu. Doposud jsme UWB vídali pouze u prémiových telefonů a například Samsung je u své vlajkové řady nabízel jen u dvou větších modelů. Teoreticky bychom se tak mohli dočkat nasazení UWB i u chystaného kompaktního Galaxy S25, tedy minimálně u těch modelů, které budou mít čipset od Qualcommu. Mimo jiné lze považovat za konkurenční výhodu nového čipsetu Snapdragon 8 Elite rovněž hardwarovou připravenost na až osmiletou softwarovou podporu ze strany výrobce. Jak známo, délka podpory záleží především na samotném výrobci, což znamená, že telefony s tímto čipsetem nebudou mít automaticky osmiletou podporu. Například smartphony značky Samsung by se však mohly dočkat prodloužení ze současných sedmi let na osm let.