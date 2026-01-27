mobilenet.cz na sociálních sítích

O tom se Androidu může jen zdát. Apple aktualizoval 13 let starý iPhone 5s

Marek Vacovský
19
O tom se Androidu může jen zdát. Apple aktualizoval 13 let starý iPhone 5s
Fotografie: Jan Pospíšil, mobilenet.cz
  • Apple vydal aktualizaci iOS 12.5.8 pro iPhone 5s a iPhone 6, osm let po vydání původního systému
  • Aktualizace prodlužuje platnost certifikátů pro klíčové funkce, včetně iMessage, FaceTime či aktivace zařízení
  • Díky tomu zůstanou tyto starší telefony funkční i po lednu 2027

Jak upozornil macrumors.com, Apple vydal aktualizaci iOS 12.5.8 pro iPhone 5s a iPhone 6, osm let po původním vydání systému. Aktualizace přitom prodlužuje platnost certifikátů potřebných pro klíčové funkce, jako jsou iMessage, FaceTime a aktivace zařízení. Díky tomu zůstanou tyto telefony plně funkční i po lednu 2027.

Apple údajně plánuje nové funkce iPhonů mimo dosah 5G
Jen připomeňme, že iPhone 5s byl uveden na trh už v září 2013 a iPhone 6 o rok později v září 2014. Přestože Apple se oficiálně zavázal poskytovat bezpečnostní aktualizace minimálně po dobu pěti let od vydání zařízení, často nabízí opravy zranitelností i dlouho po uplynutí této lhůty, právě jako nyní.

Poslední důležité bezpečnostní aktualizace pro tyto modely přitom byly vydány v lednu 2023. Pokud vás zajímá, co iPhony před 13 lety uměly, přikládáme naše dobová videa.

Apple iPhone 5sPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Apple iPhone 5s

Rozměry123,8 × 58,6 × 7,6 mm, 112 g
DisplejTFT IPS, 4" (1 136 × 640 px)
Fotoaparát8 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ProcesorApple A7, 2×1,3 GHz
PaměťRAM: 1 GB, úložiště: 16 GB / 32 GB / 64 GBne
Akumulátor1 570 mAh, doba nabíjení: 2:17 hodin

Apple iPhone 5s – videopohled

Apple iPhone 6Přejít do kataloguPřečíst recenzi

Apple iPhone 6

Rozměry138,1 × 67 × 6,9 mm, 129 g
DisplejTFT IPS, 4,7" (1 334 × 750 px)
Fotoaparát8 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS
ProcesorApple A8, 2×1,4 GHz
PaměťRAM: 1 GB, úložiště: 16 GB / 64 GB / 128 GBne
Akumulátor1 810 mAh, doba nabíjení: 1:22 hodin

Apple iPhone 6 – videopohled

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
🤣🤣 vždyť ovce přece nejsou tak chudé, jako ti co mají android ne? Tak kolik % má 13 let old iPhone? 0.001%
Martin Kříž
Martin Kříž
A není to spíše obráceně? Bezpečnostní chyba v nějaké prehistorické verzi iOS aplikace telefon, kalendář, nebo zprávy vyžaduje systémový update, zatímco prehistorický Android má na systému nezávislé systémové aplikace v nejnovějších verzích...

A to stejné se dá říct i o aplikacích třetích stran. Po ukončení podpory iPhone (5-6 let) brzo přestane fungovat Youtube apod. zatímco na obdobně starém Androidu bude v poslední verzi fungovat ještě dlouho. Když se k tomu přidá ještě ty 1-2 roky o které má Android podporu delší (Google, Samsung...), tak je na tom Android vlastně lépe.
David Rajtr
David Rajtr
On ještě někdo používá 13 let starý iPhone 5 a 6? Cenu má aktualizovat telefony tak 4 roky zpět, tak dlouho je většinou lidi používají
