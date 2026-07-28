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Nový iPhone každý rok a bez závazků? V USA startuje Apple Upgrade, dorazí i k nám?

Marek Vacovský
Nový iPhone každý rok a bez závazků? V USA startuje Apple Upgrade, dorazí i k nám?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Apple v USA oficiálně spustil službu Apple Upgrade, která zákazníkům umožňuje měsíční pronájem iPhonů, Apple Watch, iPadů i Maců
  • Program zajišťovaný společností Klarna nabízí smlouvy na 12 až 36 měsíců s možností zařízení po skončení nájmu vrátit, odkoupit, nebo vyměnit za nejnovější model
  • Ceny začínají na necelých 12 dolarech měsíčně (cca 255 Kč)

Apple oznámil (viz apple.com), že nahrazuje svůj dosavadní program iPhone Upgrade novou, výrazně rozšířenou službou nazvanou Apple Upgrade. Ta totiž nově nepokrývá pouze iPhony, ale rozšiřuje model operativního leasingu také na Apple Watch, iPady a Macy. Služba je každopádně realizována ve spolupráci s platební platformou Klarna a v současnosti je dostupná výhradně pro zákazníky v USA.

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Délka leasingové smlouvy se přitom odvíjí od konkrétního typu vybraného produktu – pro iPhony a Apple Watch si zákazníci mohou zvolit 12/24měsíční nájem. U MacBooků a iPadů jsou pak k dispozici delší varianty na 24/36 měsíců. Finanční náročnost se pak logicky liší podle vybraného modelu. Například iPhone 17e vyjde na 17,99 dolarů měsíčně (cca 382 Kč), iPhone 17 na 22,99 dolarů měsíčně (cca 489 Kč), iPhone Air na 28,99 dolarů měsíčně (cca 616 Kč) a vlajkový iPhone 17 Pro startuje na 31,99 dolarech měsíčně (cca 680 Kč).

Kategorie Zařízení / Model Měsíční nájem ($) Měsíční nájem (koruny) Délka pronájmu
iPhony iPhone 17e 17,99 $ 382 Kč 12/24 měsíců
iPhone 17 22,99 $ 489 Kč 12/24 měsíců
iPhone Air 28,99 $ 616 Kč 12/24 měsíců
iPhone 17 Pro 31,99 $ 680 Kč 12/24 měsíců
iPady iPad mini 11,99 $ 255 Kč 24/36 měsíců
iPad Air 15,99 $ 340 Kč 24/36 měsíců
iPad Pro 24,99 $ 531 Kč 24/36 měsíců
Apple Watch Apple Watch Series 11 11,99 $ 255 Kč 12/24 měsíců
Apple Watch Ultra 3 24,99 $ 531 Kč 12/24 měsíců
MacBooky MacBook Air 24,99 $ 531 Kč 24/36 měsíců
MacBook Pro 38,99 $ 829 Kč 24/36 měsíců

Podobné podmínky platí i pro ostatní zařízení – iPad mini začíná na částce 11,99 dolarů měsíčně (cca 255 Kč), iPad Air na 15,99 dolarech měsíčně (cca 340 Kč) a iPad Pro vyjde na 24,99 dolarů měsíčně (cca 531 Kč). V oblasti nositelné elektroniky stojí Apple Watch Series 11 od 11,99 dolarů měsíčně (cca 255 Kč) a Apple Watch Ultra 3 na 24,99 dolarech měsíčně (cca 531 Kč). Zájemci o počítače pak zaplatí za MacBook Air od 24,99 dolarů měsíčně (cca 531 Kč) a za MacBook Pro od 38,99 dolarů měsíčně (cca 829 Kč).

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Po vypršení sjednaného období se uživatel služby může rozhodnout, zda stávající zařízení vrátí a přejde na nejnovější generaci, doplatí zbývající částku a přístroj si odkoupí do osobního vlastnictví, nebo ho jednoduše bez dalších závazků vrátí.

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Uvítali byste oficiální operativní leasing od Applu i na českém trhu, nebo raději zůstáváte u klasického nákupu do osobního vlastnictví? Dejte nám vědět do komentářů.

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