Nový iPhone každý rok a bez závazků? V USA startuje Apple Upgrade, dorazí i k nám?

Apple oznámil (viz apple.com), že nahrazuje svůj dosavadní program iPhone Upgrade novou, výrazně rozšířenou službou nazvanou Apple Upgrade. Ta totiž nově nepokrývá pouze iPhony, ale rozšiřuje model operativního leasingu také na Apple Watch, iPady a Macy. Služba je každopádně realizována ve spolupráci s platební platformou Klarna a v současnosti je dostupná výhradně pro zákazníky v USA.
Délka leasingové smlouvy se přitom odvíjí od konkrétního typu vybraného produktu – pro iPhony a Apple Watch si zákazníci mohou zvolit 12/24měsíční nájem. U MacBooků a iPadů jsou pak k dispozici delší varianty na 24/36 měsíců. Finanční náročnost se pak logicky liší podle vybraného modelu. Například iPhone 17e vyjde na 17,99 dolarů měsíčně (cca 382 Kč), iPhone 17 na 22,99 dolarů měsíčně (cca 489 Kč), iPhone Air na 28,99 dolarů měsíčně (cca 616 Kč) a vlajkový iPhone 17 Pro startuje na 31,99 dolarech měsíčně (cca 680 Kč).
|Kategorie
|Zařízení / Model
|Měsíční nájem ($)
|Měsíční nájem (koruny)
|Délka pronájmu
|iPhony
|iPhone 17e
|17,99 $
|382 Kč
|12/24 měsíců
|iPhone 17
|22,99 $
|489 Kč
|12/24 měsíců
|iPhone Air
|28,99 $
|616 Kč
|12/24 měsíců
|iPhone 17 Pro
|31,99 $
|680 Kč
|12/24 měsíců
|iPady
|iPad mini
|11,99 $
|255 Kč
|24/36 měsíců
|iPad Air
|15,99 $
|340 Kč
|24/36 měsíců
|iPad Pro
|24,99 $
|531 Kč
|24/36 měsíců
|Apple Watch
|Apple Watch Series 11
|11,99 $
|255 Kč
|12/24 měsíců
|Apple Watch Ultra 3
|24,99 $
|531 Kč
|12/24 měsíců
|MacBooky
|MacBook Air
|24,99 $
|531 Kč
|24/36 měsíců
|MacBook Pro
|38,99 $
|829 Kč
|24/36 měsíců
Podobné podmínky platí i pro ostatní zařízení – iPad mini začíná na částce 11,99 dolarů měsíčně (cca 255 Kč), iPad Air na 15,99 dolarech měsíčně (cca 340 Kč) a iPad Pro vyjde na 24,99 dolarů měsíčně (cca 531 Kč). V oblasti nositelné elektroniky stojí Apple Watch Series 11 od 11,99 dolarů měsíčně (cca 255 Kč) a Apple Watch Ultra 3 na 24,99 dolarech měsíčně (cca 531 Kč). Zájemci o počítače pak zaplatí za MacBook Air od 24,99 dolarů měsíčně (cca 531 Kč) a za MacBook Pro od 38,99 dolarů měsíčně (cca 829 Kč).
Po vypršení sjednaného období se uživatel služby může rozhodnout, zda stávající zařízení vrátí a přejde na nejnovější generaci, doplatí zbývající částku a přístroj si odkoupí do osobního vlastnictví, nebo ho jednoduše bez dalších závazků vrátí.
Uvítali byste oficiální operativní leasing od Applu i na českém trhu, nebo raději zůstáváte u klasického nákupu do osobního vlastnictví? Dejte nám vědět do komentářů.