mobilenet.cz na sociálních sítích

Spotify má problém: Apple Music zřejmě nabídne poslech zdarma

Ioannis Papadopoulos
1
Spotify má problém: Apple Music zřejmě nabídne poslech zdarma
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Indície se objevily v beta verzi aplikace Apple Music
  • Jak přesně bude vypadat bezplatná varianta poslechu zatím není zcela jasné
  • Spotify je aktuálně lídrem na trhu, má se začít obávat?

Bez streamovacích služeb si většina z nás již nedokáže představit svůj běžný den, ať už je využíváme k odpočinku a zábavě, nebo spíše ke vzdělávání. Možnost poslechnout si oblíbeného hudebního interpreta, pustit si zajímavý podcast, zhlédnout nejnovější díl oblíbeného seriálu nebo si zahrát hru je v mnoha ohledech zkrátka nedocenitelná. V období prázdnin a dovolených navíc stojí za to vybavit se i na cesty a například před nástupem do letadla mít několik dílů oblíbeného pořadu stažených pro offline přehrávání.

Recenze Apple AirPods Max 2 – Dokonalosti na dosah?
Přečtěte si také

Recenze Apple AirPods Max 2 – Dokonalosti na dosah?

Pokud jde o streamování audia, jasným králem je již řadu let platforma Spotify. Ta byla průkopníkem v celém odvětví a podobně jako v počátcích Netflixu jí tehdy málokdo předpovídal tak zářnou budoucnost. V současnosti služba nabízí placené předplatné v několika různých variantách, zapracovala na dlouho propírané kvalitě zvuku skladeb, ale stále si zachovává také bezplatnou možnost poslechu výměnou za reklamní bloky. Právě to je zřejmě hlavním důvodem, proč se Spotify těší tak obrovskému celosvětovému úspěchu; přestože mohou být reklamy pro někoho otravné, spousta uživatelů je výměnou za legální a bezplatný poslech ráda toleruje.

Spotify opět zdražuje. Na kolik nově vyjde Premium?
Přečtěte si také

Spotify opět zdražuje. Na kolik nově vyjde Premium?

Tento fakt si nepochybně dobře uvědomují také lidé zodpovědní za konkurenční streamovací službu Apple Music. Ta nebyla nikdy k dispozici zdarma, pomineme-li různě dlouhá bezplatná zkušební období pro nové zákazníky. Nyní by se však situace mohla zásadně změnit, na což upozornil uživatel sociální sítě X s přezdívkou aaronp613. V beta verzi aplikace Apple Music totiž dohledal textové řetězce informující o omezeném počtu přeskočení skladeb a o nutnosti vlastnit prémiový účet pro neomezené přehrávání.


Velmi pravděpodobně se tedy jedná o hlášky cílené na budoucí uživatele bezplatného tarifu. Pro Apple by to mohl být vysoce efektivní způsob, jak na svou platformu přitáhnout nové posluchače a postupem času je konvertovat na platící zákazníky. Jaké další funkce, či spíše omezení, by mohla bezplatná varianta Apple Music v budoucnu přinést, není v tuto chvíli jasné, stejně jako to, zda tento krok případně povede k úpravě cen stávajících tarifů.

X, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukáš Meistner
Lukáš Meistner
Tedy nebude zdarma. Bude za reklamu, která bude určitě agresivnější než na Spotify. Je to v pořádku, ale neměli bychom přistoupit na hru, že to je zdarma. Platíme svým časem strávený u reklamy. Je na každým z nás jak hodnotíme svůj čas.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze