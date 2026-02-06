Spotify má problém: Apple Music zřejmě nabídne poslech zdarma

Bez streamovacích služeb si většina z nás již nedokáže představit svůj běžný den, ať už je využíváme k odpočinku a zábavě, nebo spíše ke vzdělávání. Možnost poslechnout si oblíbeného hudebního interpreta, pustit si zajímavý podcast, zhlédnout nejnovější díl oblíbeného seriálu nebo si zahrát hru je v mnoha ohledech zkrátka nedocenitelná. V období prázdnin a dovolených navíc stojí za to vybavit se i na cesty a například před nástupem do letadla mít několik dílů oblíbeného pořadu stažených pro offline přehrávání.
Pokud jde o streamování audia, jasným králem je již řadu let platforma Spotify. Ta byla průkopníkem v celém odvětví a podobně jako v počátcích Netflixu jí tehdy málokdo předpovídal tak zářnou budoucnost. V současnosti služba nabízí placené předplatné v několika různých variantách, zapracovala na dlouho propírané kvalitě zvuku skladeb, ale stále si zachovává také bezplatnou možnost poslechu výměnou za reklamní bloky. Právě to je zřejmě hlavním důvodem, proč se Spotify těší tak obrovskému celosvětovému úspěchu; přestože mohou být reklamy pro někoho otravné, spousta uživatelů je výměnou za legální a bezplatný poslech ráda toleruje.
Tento fakt si nepochybně dobře uvědomují také lidé zodpovědní za konkurenční streamovací službu Apple Music. Ta nebyla nikdy k dispozici zdarma, pomineme-li různě dlouhá bezplatná zkušební období pro nové zákazníky. Nyní by se však situace mohla zásadně změnit, na což upozornil uživatel sociální sítě X s přezdívkou aaronp613. V beta verzi aplikace Apple Music totiž dohledal textové řetězce informující o omezeném počtu přeskočení skladeb a o nutnosti vlastnit prémiový účet pro neomezené přehrávání.
NEW: It appears that Apple may be working on a free or lower-cost tier of Apple Music.— Aaron (@aaronp613) May 30, 2026
Strings in the latest Apple Music for Android beta mention "Can't skip any more tracks" and "Premium access required" pic.twitter.com/xGHeaDb7X3
Velmi pravděpodobně se tedy jedná o hlášky cílené na budoucí uživatele bezplatného tarifu. Pro Apple by to mohl být vysoce efektivní způsob, jak na svou platformu přitáhnout nové posluchače a postupem času je konvertovat na platící zákazníky. Jaké další funkce, či spíše omezení, by mohla bezplatná varianta Apple Music v budoucnu přinést, není v tuto chvíli jasné, stejně jako to, zda tento krok případně povede k úpravě cen stávajících tarifů.
