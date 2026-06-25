Damoklův meč dopadl. Apple na oficiálním Storu zdražil Macy i iPady o tisíce

Pomyslný Damoklův meč vznášející se nad každým výrobcem elektroniky v podobě zdražení kvůli rostoucím cenám operačních pamětí a dalších komponent právě dopadl na Apple. Relativně nedávno na neudržitelnost aktuálních cen produktů upozornil ještě dosluhující CEO cupertinského giganta Tim Cook a právě dnes se jeho slova vyplnila.
Pokud nyní zabrousíte na oficiální Apple Store, kde byl v posledních měsících hlavní hvězdou a „cenovou atrakcí“ především nový MacBook Neo, čeká vás zřejmě menší šok. MacBook Neo, který byl historicky nejlevnějším MacBookem v nabídce a docela významně zavařil konkurenci (což se mu zřejmě bude dařit i nadále), nyní v základním 256GB provedení bez čtečky otisků prstů koupíte za 19 990 Kč. Vyšší 512GB varianta pak vychází na 22 990 Kč. Standardní míra navýšení ceny u vyšší paměťové verze o pomyslný jeden stupínek (v případě MacBooku Neo jediný) tedy činí stále 3 000 Kč. O stejnou částku však zdražil i samotný základní MacBook Neo – namísto o poznání lákavějších 16 990 Kč už ho oficiálně u Applu levněji nekoupíte a připlatíte si zmíněné tři tisíce korun.
Cena se pochopitelně zvýšila také studentům, kteří nyní zaplatí minimálně 17 490 Kč. Je přitom zajímavé, že dříve činila studentská cena 14 290 Kč. Zatímco dříve tedy studenti mohli ušetřit 2 700 Kč oproti standardní ceně, nově je to pouze 2 500 Kč. Pokud byste navíc toužili po nejnovějším MacBooku Air v menším a základním provedení, připlatíte si v oficiálním e-shopu o 2 000 Kč.
Je docela jisté, že cenové navýšení se relativně rychle projeví také u dalších obchodníků, kteří budou reflektovat změnu ceníků nebo k tomu budou nuceni, aby dodržovali doporučené koncové ceny stanovené výrobcem. Pokud jste však doposud nestihli MacBook Neo koupit, stále máte u partnerských prodejců dostatek prostoru pořídit jej za původní cenu, a využít třeba i výkupní bonus či jinou formu zvýhodnění.
Zpozornět byste nicméně měli i v případě, že plánujete pořídit nový iPad. Kompletní seznam zařízení, u nichž došlo k úpravě cen, přikládáme níže: (ceny jsou postupně aktualizovány)
- Apple TV (4 190 Kč > 5 490 Kč)
- iPad Air (16 490 Kč > 19 990 Kč)
- iPad Pro (26 990 Kč > 32 990 Kč)
- MacBook Neo (16 990 Kč > 19 990 Kč)
- MacBook Air (29 990 Kč > 31 990 Kč)
- MacBook Pro (46 990 Kč > 51 990 Kč
- iMac (25 990 Kč > 42 990 Kč
- Mac mini (M4 Pro)
- Mac Studio (M4 Max)
- Mac Studio (M3 Ultra)
- Vision Pro (v ČR nedostupné)
- HomePod mini (v ČR nedostupné)
- HomePod (v ČR nedostupné)
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