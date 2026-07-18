Apple Music v Česku zdražuje, nejvíce si připlatí rodiny

Apple upravil (viz apple.com) ceny svých předplatitelských služeb – poté, co se nové ceny v tichosti objevily na amerických stránkách technologického giganta, zasáhla vlna zdražování také evropský trh včetně České republiky. K navýšení cen dochází u všech placených úrovní Apple Music, přičemž nejvýraznější skok v peněžence pocítí předplatitelé rodinných tarifů. Níže naleznete přehledné srovnání původních a nových měsíčních částek platných pro český trh:
|Typ tarifu
|Původní cena
|Nová cena
|Rozdíl
|Individuální (Individual)
|165 Kč / měs.
|185 Kč / měs.
|+20 Kč / měs.
|Studentský (Student)*
|89 Kč / měs.
|99 Kč / měs.
|+10 Kč / měs.
|Rodinný (Family) – až 6 osob
|259 Kč / měs.
|299 Kč / měs.
|+40 Kč / měs.
* Součástí studentského tarifu nadále zůstává přístup ke službě Apple TV bez dalších poplatků.
V procentuálním vyjádření je růst cen v Česku velmi podobný tomu v USA. Zatímco jednotlivci a studenti si připlatí zhruba 11 až 12 %, rodinný tarif vyskočil o více než 15 %. Pro rodiny to znamená roční výdaj vyšší o 480 Kč. I přes toto zdražení však rodinné předplatné logicky zůstává výrazně výhodnější než financování dvou samostatných individuálních účtů.
Ač se nám zdražení líbit nemusí, je fér dodat, že Apple naposledy plošně měnil ceny Apple Music na podzim roku 2022. Tehdy společnost krok zdůvodnila rostoucími náklady na licence a snahou zajistit vyšší odměny pro umělce a autory písní. K současnému plošnému zvýšení cen se Apple zatím oficiálně nevyjádřil.