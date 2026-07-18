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Apple Music v Česku zdražuje, nejvíce si připlatí rodiny

Marek Vacovský
Apple Music v Česku zdražuje, nejvíce si připlatí rodiny
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Apple po téměř čtyřech letech zvyšuje ceny všech placených tarifů služby Apple Music
  • V tuzemsku se mění ceny všech hlavních plánů – připlatí si jednotlivci, studenti i ti, kteří využívají sdílení v rámci rodiny
  • Nejvýraznější skok zaznamenal rodinný tarif, jehož cena se zvyšuje o 40 korun měsíčně, což ročně znamená necelých 500 korun navíc

Apple upravil (viz apple.com) ceny svých předplatitelských služeb – poté, co se nové ceny v tichosti objevily na amerických stránkách technologického giganta, zasáhla vlna zdražování také evropský trh včetně České republiky. K navýšení cen dochází u všech placených úrovní Apple Music, přičemž nejvýraznější skok v peněžence pocítí předplatitelé rodinných tarifů. Níže naleznete přehledné srovnání původních a nových měsíčních částek platných pro český trh:

Typ tarifu Původní cena Nová cena Rozdíl
Individuální (Individual) 165 Kč / měs. 185 Kč / měs. +20 Kč / měs.
Studentský (Student)* 89 Kč / měs. 99 Kč / měs. +10 Kč / měs.
Rodinný (Family) – až 6 osob 259 Kč / měs. 299 Kč / měs. +40 Kč / měs.

* Součástí studentského tarifu nadále zůstává přístup ke službě Apple TV bez dalších poplatků.

V procentuálním vyjádření je růst cen v Česku velmi podobný tomu v USA. Zatímco jednotlivci a studenti si připlatí zhruba 11 až 12 %, rodinný tarif vyskočil o více než 15 %. Pro rodiny to znamená roční výdaj vyšší o 480 Kč. I přes toto zdražení však rodinné předplatné logicky zůstává výrazně výhodnější než financování dvou samostatných individuálních účtů.

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Ač se nám zdražení líbit nemusí, je fér dodat, že Apple naposledy plošně měnil ceny Apple Music na podzim roku 2022. Tehdy společnost krok zdůvodnila rostoucími náklady na licence a snahou zajistit vyšší odměny pro umělce a autory písní. K současnému plošnému zvýšení cen se Apple zatím oficiálně nevyjádřil.

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