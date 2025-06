Nové Pixely 10 se pomalu blíží. Google zřejmě neuhlídal datum představení

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Smartphony řady Google Pixel 10 by měly být oficiálně uvedeny 13. srpna, což je stejné datum jako u jejich předchůdců, naznačuje to zpráva od informátora Arsène Lupina (viz x.com) . Tyto telefony budou poháněny čipsetem Google Tensor G5, který bude vyrábět TSMC namísto Samsungu. Očekává se, že řada Pixel 10 si zachová podporu satelitního připojení, a to i přes změnu modemu ze Samsungu na MediaTek.

P🔟

August 13 — Arsène Lupin (@MysteryLupin) June 2, 2025

Naznačují to i nedávné indicie z pozvánky pro Pixel Superfans (viz androidauthority.com), kde se objevují náznaky, že telefony řady Google Pixel 10 by mohly být představeny dříve, než tomu bylo u jejich předchůdců. Společnost Google rozeslala pozvánky na akci s názvem Pixel Penthouse, která se má konat 27. června v Londýně. Účastníci této události budou mít jedinečnou příležitost vyzkoušet si předprodukční zařízení a funkce z prostředí Pixelů s novým Androidem 16.

Očekává se samozřejmě představení modelů Pixel 10, Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL. Kromě nich dojde samozřejmě ještě na jeden typ. Jde o skládací model Pixel 10 Fold Pro, jehož vzhled se rovněž nijak zásadně měnit nebude. dominantním prvkem je velký modul s hlavními fotoaparáty. Pojítkem výbavy všech Pixelů 10 bude nový procesor Google Tensor G5, který poprvé má vyrábět společnost TSMC namísto Samsungu.

Vyjma skládacího Pixelu 10 Pro Fold se objevily také první fotografie Pixelu 10 Pro, má se jednat o zachycení předprodukčního vzorku, jak informuje server 9to5goole (viz 9t5google.com). Potvrzuje se téměř neměnný vzhled a důraz na horizontálně orientovaný fotoaparát.

Výše zmíněné datum představení však stále není potvrzené z prostého důvodu. Google by měl totiž představit Android 16 ještě během 2. čtvrtletí roku 2025, což znamená do konce června. Následně už by mohly dorazit i nové Pixely 10 a teoreticky stihnout například červencový termín odhalení.