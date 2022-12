Nothing prodal již milión produktů. Telefonů je přes půl miliónu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nově založená společnost Nothing má na svém kontě jen několik málo produktů, avšak přesto mají její zástupci důvod k radosti. Aktuálně došlo k oznámení, že se celosvětově prodal více než miliónů produktů. Nothing dokonce svá prodejní čísla konkretizoval. Samotných telefonů Nothing Phone (1) se prodalo přes půl miliónu, sluchátek Ear (1) a Ear (Stick) pak přes 600 tisíc kusů.

Daří se též finančně, kdy Nothing oznámil, že příjmy meziročně vzrostly z 20 miliónů dolarů v roce 2021 na více než 250 miliónů dolarů letos. Společnost má tak slušně našlápnuta a v příštím roce se jistě můžeme těšit na další novinky.