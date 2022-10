Odvážné Nic. Sluchátka Nothing Ear (1) čeká 50% zdražení

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Vůbec první produkt společnosti Nothing, jejímž zakladatelem je samotný Carl Pei (spoluzakladatel OnePlus), čeká razantní zdražní. Jedná se o sluchátka Nothing ear (1), která jsme v naší recenzi pochválili za nápadité zpracování, ale (v dané třídě) rovněž nadprůměrný zvuk. Zamířila do prodeje s relativně rozumnou cenou 99 amerických dolarů, respektive 2 699 Kč. To se však nyní mění a sluchátka čeká 50% nárůst prodejní ceny, tedy na 149 amerických dolarů (v přepočtu dle kurzu na oficiálním e-shopu nothing.tech zhruba 4 000 korun).

When we started developing it, we only had 3 engineers. A year later, we have 185. During this time, the Ear (1) has received 15 firmware and tuning updates, and is a completely different product to when we launched it. — Carl Pei (@getpeid) October 18, 2022

Podle Carla Peie je navýšení ceny spojeno s růstem nákladů a také rozšiřováním společnosti, která má v současnosti čítat 185 zaměstnanců. Nová cena se má změnit 26. října, do té doby by mělo být možné sluchátka pořídit za podstatně příznivější původní cenu. Dodejme, že se jedná o vcelku odvážný krok, k němuž se už mnoho zákazníků stihlo vyjádřit na sociálních sítích, viz příspěvky níže. Ti považují zdražení za neopodstatněné i v kontextu (nedostatečné) kvality zpracování.

It's been a year since I purchased ear1.I have got it replaced twice.

The 1st time 1 pod has completely stopped working.2nd the seam has opened for the right pod.And now it has repeated again for the third time. Seam has opened again but my warranty is out.WorstBuildQuality pic.twitter.com/q0Hn9WIYvw — umrb (@umaheshwara) October 18, 2022