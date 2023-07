Obrazem: na Nothing Phone (2) se stojí ve světě fronty jako před lety na iPhony

Fotografie: Nothing

Před pár dny představený Nothing Phone (2), který již máme v redakci a testujeme, ve světě vyvolává rozruch, jak se alespoň zdá z videa, které sdílela značka Nothing na oficiálním profilu. Nothing Phone (2) lze sice předobjednat za částku od 15 490 Kč viz naše podrobné představení, ovšem dočkáte se jej „až“ 17. července. Pokud se vám ale nechce čekat až do příštího týdne a jste v jednom z velkých světových měst, kde jsou zřízeny tzv. Nothing Drops, můžete jej mít hned, tedy poté, co si vystojíte pořádnou frontu. Ta nám připomíná ty, které se před pěknou řádkou let stály i v tuzemsku na iPhony.

Nothing Drops jsou současně vůbec první místa, kde si můžete Nothing Phone (2) (2) a Ear (2) osobně zakoupit. Najdete je přitom po omezenou dobu v různých městech, přičemž v Londýně a New Yorku se tyto akce již konaly. Další na řadě, jak informuje phonearena.com, jsou Dublin, Madrid, Helsinky, Paříž, Milán, Tokio a mnoho dalších měst po celém světě, nám nejblíže by měl být Nothing Drop v Berlíně už zítra v 10:00 SELČ, přičemž více lze zjistit přímo na stránkách nothing.tech.

Nothing Drops London and New York complete.



See you next Bengaluru! https://t.co/boc7FSKzBc pic.twitter.com/TZGE1v7q93 — Nothing (@nothing) July 14, 2023

Jen krátce připomeneme, co Nothing Phone (2) nabízí. Jednou z jeho hlavních předností je 50Mpx hlavní fotoaparát Sony IMX890 s optickou stabilizací obrazu. Zaujme ale například i garancí tří velkých aktualizací systému Android a čtyřmi roky bezpečnostních záplat, které budou pravidelně chodit každé dva měsíce. Opomenout nesmíme ale ani originální design s využitím LED či 6,7" LPTO AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, bezdrátové nabíjení nebo výkonný procesor Snapdragon 8+ Gen 1 a další vlastnosti typické pro vlajkové mobily. Na mobilenet.cz se proto můžete těšit včetně recenze i na další obsah zaměřený na tento zajímavý telefon.