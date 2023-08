Jaká vylepšení přinesla nejnovější aktualizace Nothing Phonu (2)?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nothing Phone (2) je teprve druhým smartphonem stejnojmenného výrobce, který přináší takřka vlajkový výkon, kvalitní LTPO displej či prémiovou konstrukci ze skla a hliníku. Novinka si ostatně již stihla získat širokou uživatelskou základnu a právě tu potěší příkladná softwarová podpora, kterou se Nothing chlubí na svých oficiálních stránkách. Nejnovější aktualizace systému na Nothing OS 2.0.2(a) přináší celou řadu vylepšení, která si přehledně shrneme níže.

Vylepšení fotoaparátu

Vylepšená zřetelnost obličejů focených v interiéru

Optimalizovaná expozice v prostředí se slabým osvětlením

Přidán prvek uživatelského rozhraní, který zobrazuje, kdy je aktivní HDR

Optimalizována expozice světel při fotografování v režimu HDR

Redukce matných tónů při fotografování v režimu HDR

Vyřešen problém s halo efektem v režimu Portrét při fotografování v HDR

Shrnutí veškerých vylepšení aktualizace OS 2.0.2:

Nové funkce

Funkce, která dokáže vypnout aplikace, když zařízení dosáhne teplotního limitu

Vylepšené vizuální zobrazení vybití baterie při vypnutí zařízení

Přidány různé ikony pro jednotlivá zvuková nastavení ovládání hlasitosti

Aktualizováno na červencovou bezpečnostní záplatu od společnosti Google

Čelní kamera

Vylepšena ostrost fotografií

Vylepšená kvalita při slabém osvětlení

Rychlejší HDR

Zadní fotoaparát

Vylepšená ostrost fotografií v 50Mpx režimu

Optimalizovaná stabilita a kontrast při nahrávání videa zadním fotoaparátem

Vylepšená kvalita fotografií při slabém osvětlení

Vylepšený kontrast a bokeh efekt během fotografování v režimu Portrét

Optimalizována zřetelnost obličejů během fotografování v režimu Portrét

Rychlejší zpracování HDR

Další vylepšení

Přepracovaná síla haptické zpětné vazby při psaní

Zlepšena odezva dotykového panelu

Vylepšená spolehlivost sítě u více globálních operátorů

Vylepšený výkon vybraných her při hraní v HDR

Vylepšená stabilita systému