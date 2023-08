Nothing Phone (2) dostává významnou aktualizaci, která vylepšuje fotoaparát

Jak upozornila gsmarena.com, Nothing vyslal do světa důležitou aktualizaci pro nedávno představený mobil Nothing Phone (2). První aktualizaci fotoaparátu přitom smartphone dostal v polovině července, ještě předtím, než jej většina lidí vůbec měla v ruce a vystála si na něj poctivé fronty připomínající ty dřívější na iPhony.

We're rolling out Nothing OS 2.0.2 software update.



Prioritising the camera, our latest OS update makes interactions with your device even smoother.



We’re constantly working behind the scenes to make your experience as smooth and efficient as possible. pic.twitter.com/UKLrvrr9X1