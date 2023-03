Představení Nothing Phonu (2) je podle všeho na spadnutí. Jakou bude mít výbavu?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společnost Nothing se setkala s kladnou odezvou na Nothing Phone (1), nikoho tak zřejmě nepřekvapí, že se tento designový kousek dočká nástupce. Podle 91mobiles.com však Nothing Phone (2) možná dorazí o dost dříve, než jsme si původně mysleli. Smartphone má v současnosti procházet certifikačním procesem v Indii a informace dostupné od tamního úřadu (BIS) napovídají, že nepůjde o běžnou střední třídu, ale spíš lépe vybavený model, jehož cena bude zřejmě mezigeneračně o něco vyšší. Nothing se ostatně na Instagramu pochlubilo dosažením mety jednoho milionu prodaných produktů Nothing, a tak zřejmě nemá důvod se obávat neúspěchu, i když bude další smartphone dražší.

Po stránce výkonu se údajně můžeme těšit na Snapdragon 8+ Gen1, což je v současnosti druhý nejlepší procesor výrobce Qualcomm, který bude mít dostatek výpočetního výkonu i za několik let. Dále můžeme očekávat velký 6,67" 120Hz AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, ale také až 12 GB RAM či až 256GB úložiště (zřejmě však bez podpory paměťových karet). Po stránce výdrže a nabíjení jistě potěší přítomnost 5 000mAh baterie s podporou 67W drátového nabíjení, ale také bezdrátová alternativa. Hlavní fotoaparát má pak nabídnout 50 Mpx i optickou stabilizaci, po softwarové stránce je de facto jisté nasazení Androidu 13 s několikaletou softwarovou garancí.