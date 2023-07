Jeden z nejzajímavějších telefonů poslední doby dostává zásadní aktualizaci

O Nothing Phonu (2) je od premiéry, která proběhla teprve před pár dny, dost slyšet. Nejenže se na něj ve světě stojí fronty jako před lety na iPhony, ale nyní také dostává zásadní vylepšení. Tím je první aktualizace, která má podle gsmarena.com sice jen 105 MB, ale přináší celou řadu vylepšení.

Nothing Phone (2) receives its first update.#nothing #Nothingphone2 pic.twitter.com/dFspBSUOBb