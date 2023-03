Nothing Ear (2) v redakci: skvělý zvuk, ale i jedna extrémně otravná novinka

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Před dvěma dny nám Nothing představil druhou generaci sluchátek Ear a nyní jsme se s nimi mohli seznámit i osobně. Na první pohled jsme nepoznali rozdíl oproti první generaci, kterou jsme už otestovali, ovšem nenechte se mýlit, rozdíly tu samozřejmě jsou.

Kde je ten „wow efekt“?

Po stránce designu se neodehrála prakticky žádný výrazná změna, Nothing zachoval původní designovou linku, kterou jsme chválili, avšak prvotní „wow efekt“ už samozřejmě není tak výrazný. Samotné pouzdro je poloprůhledné, stejně jako sluchátka, kdy vidíte vnitřnosti. Pouzdro se mezigeneračně lehce zmenšilo, což oceňuji, stejně jako to, že spodní část pouzdra už není zalitá do lesklého plastu, takže se eliminují vlasové škrábance. Pokud bych však měl srovnat obě pouzdra, design původního byl přeci jen nápaditější, avšak méně praktický.

Nově lze sluchátka zakoupit pouze v lesklé bílé, černá (prozatím) chybí. Pokud jste čekali, že Nothing odstraní pro TWS sluchátka typickou nožku, zklameme vás. Co naopak nezklame, to je odolnost pouzdra dle IP55 a sluchátek dle IP54. Do bazénu je neházejte, ovšem silnější jarní déšť přežijí bez úhony. Je to posun, původně nabízela sluchátka jen certifikaci IPX4, pouzdro nemělo ochranu žádnou.

Ovládání je jiné, ale ne lepší

V uších drží naprosto dokonale, ale co je hlavní, nošení je velmi příjemné. V recenzi na Nothing Ear (1) jsem si pochvaloval ovládání pomocí dotykové plošky, kterou preferuji před na tlak citlivým tlačítkem. Jako kdybych to přivolal, druhá generace odstranila dotykovou plošku a nově je musíte ovládat pomocí tlačítka citlivého na tlak, podobně jako u Apple AirPods Pro. Nebudu se tvářit, že mi Nothing udělal radost, neudělal. To však nic nemění na tom, že tlačítko citlivé na tlak reaguje ukázkově přesně.

Dostávám se k části, kde budu pouze kritizovat. Mezigeneračně Nothing musel upravit styl ovládání hlasitosti skrze sluchátka právě kvůli nasazení tlačítka citlivého na tlak. Nově nelze jen „swipovat po nožce“, ale musíte tlačítko stisknout (jednou/dvakrát podle nastavení). Navíc ve výchozím stavu je tato možnost vypnutá, musíte ji naprogramovat skrze aplikaci Nothing X. Otravné, nepohodlné, to se mi opravdu nelíbí.

ANC nabízí více možností, zvuk se zlepšil

Když už jsme zmínili aplikaci Nothing X, dodáme, že je k dispozici zdarma pro iOS i Android a lze skrze ni regulovat i ANC, ekvalizér nebo sluchátka vyhledat, pokud někam zapadnou. Lze samozřejmě i kontrolovat stav nabití. ANC doznalo vylepšení, nově můžete využít speciální funkci personalizovaného ANC, které se hodí pro statické podmínky, typicky cestu v letadle. Nečekejte, že ANC bude tak kvalitní jako u over-ear sluchátek, ale při cestování dopravními prostředky pomůže, plně spokojen však nejsem a třeba AirPods Pro to umí lépe. Nechybí ani režim průchodnosti, test pro zhodnocení toho, jak vám sluchátka drží v uších, možnost spojení se dvěma zařízeními nebo detekce nošení.

A zvuk? Mezigeneračně asi to největší vylepšení. Zvuk je sytý, nastavení basů výrazné, přesto příjemné. Zvuk je údernější, živější, celkově mi hodně připomíná výstup TWS sluchátek Sennheiser, který mám velmi rád. Latence se snížila, avšak musíte tento režim zapnout v aplikaci Nothing X, bez toho činí poměrně strašlivých 300 ms. Proč není tato možnost aktivovaná hned od výrobce? Snižuje výdrž baterie, pochopitelně... Ta činí zhruba 6 hodin bez ANC a 4 hodiny s ANC, avšak na reálné výsledky si budeme muset počkat.

A cena? rozumná

Nothing Ear (2) si můžete pořídit již nyní za cenu 3 699 Kč. Osobně si myslím, že odpovídá tomu, co dostanete. Nothing nekonkuruje tomu nejlepšímu od Applu a Sennheiseru, zároveň se nechce srovnávat s TWS základem. Dojmy jsou zatím rozporuplné, na finální verdikt si počkejte do připravované recenze.