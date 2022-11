Do redakce nám dorazila nová generace TWS sluchátek od Applu s přídomkem Pro. Po téměř 3 letech se tak tato varianta dočkala aktualizace, na kterou mnozí čekali. Vylepšení tu jsou, ale bude to stačit na to, aby se i z druhé generace stal prodejní trhák?

AirPods mají mnozí spojené s těmi vůbec prvními TWS sluchátky, která dávala smysl. Ano, hodnotit design nebylo jednoduché, je totiž velice specifický. Základní řada však Applu nestačila, a tak v roce 2019 představil AirPods Pro, dnes bychom ještě dodali 1. generace.

O profesionálnější TWS sluchátka byl zájem, a tak se milovníci Applu těšili, že brzy dorazí druhá a vylepšená generace. Hned to nebylo, na novou generaci jsme si museli počkat téměř 3 roky, ovšem je tu. Jaká je? Dle slov Applu lepší, náš pohled na věc naleznete v dnešní recenzi.

Za zapůjčení sluchátek Apple AirPods Pro 2. generace děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, kde si je můžete zakoupit.

Technické parametry Apple AirPods Pro 2. generace

Rozměry sluchátka 30,9 × 21,8 mm Rozměry pouzdra 60,6 × 45,2 × 21,7 mm Hmotnost (pouzdra/sluchátka) 50,8 g/5,3 g Barevná provedení pouze bílá Odolnost vůči prachu a vodě IPX4 Připojení Bluetooth 5.3 Kodeky AAC Délka poslechu (dle výrobce) 6 hodin s ANC, až 5,5 hodiny se zapnutým ANC a snímáním hlavy, až 4,5 hodiny hovoru Celková délka poslechu (při průběžném dobíjení z pouzdra) až 30 hodin poslechu, až 24 hodin hovoru Výrobcem doporučená cena 7 290 Kč

Obsah balení: i pro malá ouška

V poměrně malé papírové krabičce naleznete kromě samotného pouzdra se sluchátky také USB-C/Lightning nabíjecí kabel, příručku pro rychlý start a hned čtveřici náhradních špuntů. Kromě velikostí S, M a L Apple dodal i špunty ve velikosti XS, které nejsou zpětně kompatibilní s AirPods Pro 1. generace. Tedy takto, nasadíte je, protože Apple stále využívá malých magnetů a průměr je stejný, ovšem dojde k degradaci zvuku. Koneckonců, tento fakt potvrzuje i samotný Apple. Dodáme, že dva páry špuntů jakékoliv velikosti vyjdou na 250 Kč.

Záměnu špuntů mezi generacemi Apple AirPods Pro tedy nedoporučuji. Osobně jsem zpozoroval, že výměna špuntových koncovek je jednodušší, magnety nedrží takovou silou, což oceňuji. A ne, nebojte, špunty vám v uších nezůstanou, i když drží trochu slaběji než u první generace.

Líbilo se nám nová velikost XS

snadnější výměna špuntů

Nelíbilo se nám špunty nejsou zpětně kompatibilní

Konstrukční zpracování: najdete rozdíl?

Myslíte si, že máte vycvičené oko? Pak bychom vám do ruky dali obě generace AirPods Pro a požádali vás o to, ať najdete rozdíly. Je to skoro detektivní činnost. Začneme pouzdrem, to je identicky velké 60,6 × 45,2 × 21,7 mm, jen o pár gramů těžší, hmotnost povyrostla z 45,6 g na 50,8 g. I zde je téměř nemožné poznat rozdíl. A velikost a hmotnost sluchátka? Opět, práce pro detektivy. Jedno sluchátko má rozměry 30,9 × 21,8 mm, tedy stejné jako první generace, hmotnost poklesla o desetinu gramu z 5,4 na 5,3 g. Zachována zůstala také zářivě bílá barva plastů, stejně tak i lesk. Pouzdro i sluchátka jsou tak magnetem na mastnotu a vlasové škrábance.

Takže se vůbec nic nezměnilo? Ale ano, změnilo. Tak třeba pouzdro má nově očko na provlečení šňůrky, což chválím. Kluzké pouzdro AirPods není zrovna nejbezpečnějším přepravním prostředkem a pád vždy znamená další a další škrábance na jeho povrchu. Druhou novinkou je reproduktor, který se nachází vedle Lightning konektoru. Na co má pouzdro reproduktor? Na to, abyste jej snáze našli, pokud jej budete hledat skrze aplikaci Najít, o této funkci si ale více povíme později.

Nové prvky na pouzdru jsou tedy dva. I když mírně kazí puristický dojem, jde o novinky, které ocení téměř každý, já tedy určitě.

Dostáváme se ke změnám, kterých si možná ani nevšimnete, ale o to více potěší. Tak zprvu, sluchátka jsou v pouzdru usazena trochu silnějšími magnety, to znamená, že z pouzdra jdou trochu hůře ven. Není to problém, naopak mám pocit, že zajištění je tak akorát. Pochopitelně jde pouzdro nabíjet bezdrátově, a to jak s klasickou Qi nabíječkou, tak také za pomocí MagSafe nabíječky. Překvapení? Nově lze dokonce využít i nabíječky pro Apple Watch. Další prvky pouzdra jsou shodné, na zádech se nachází párovací tlačítko a vepředu je dioda, která signalizuje stav nabití.

Vylepšení je více, než je na první pohled znatelné.

Pozornější si také všimnou, že i na sluchátku se změnil jeden detail. Ne snad, že by Apple zkrátil nožičku, ovšem senzor detekce nošení byl nově rozdělen na dvě části. To zaručí, že AirPods Pro 2. generace rychleji a hlavně spolehlivěji rozpoznají, zda se nachází v uchu, nebo v kapse – dle toho spustí hudbu, či nikoli.

S novinkami stále nekončíme. I když se AirPods Pro 2. generace ovládají stále stejně, tedy skrze tlakové plošky na „nožičkách“, nově lze skrze sluchátka regulovat i hlasitost. Detekce funguje spolehlivě a i když tlakové plošky nevnímám jako ten nejlepší způsob ovládání, u druhé generace AirPods Pro došlo, alespoň z mého subjektivního pocitu, k lepší odezvě a nestávalo se mi, že bych provedl jiný úkon, než jsem zamýšlel. Osobně možnost regulace hlasitosti ze sluchátka považuji za jednu z nepřínosnějších novinek nové generace.

Kdo z vás mě zná, ví, že zrovna dvakrát nepreferuji špuntová sluchátka. Zkrátka mi nevyhovuje tlak v uších, většinou ani tvar, proto používám „pecky“. I přestože sluchátka vypadají dost podobně jako AirPods 3. generace, osobně mi v uších sedí mnohem lépe právě AirPods Pro 2. generace. Pocitově bych je dokázal připodobnit pro mě asi nejvíce pohodlným špuntům – OnePlus Buds Pro. Ani při delším poslechu mi nepřekážela, a to je stav pro mě dosti výjimečný.

Na čem Apple nezapracoval, to je stále stejná odolnost vůči vodě a prachu, i tentokrát tu máme certifikaci IPX4. Ta platí pro pouzdro i sluchátka. Do bazénu tedy sluchátka neházejte a už vůbec ne do písku, ovšem pokud zmoknete, nic se nestane. Škoda, IPX6 by se nám líbilo více, tak snad za 3 roky.

I přes stejnou odolnost si můžete všimnout, že vylepšení je u druhé generace poměrně dost. Jsem rád že mohu říci, že všechny změny ocení reálný uživatel, nejde jen o marketingové taháky, které dobře působí na webu, ale ve skutečnosti spíše otravují život.

Líbilo se nám stále stejně kompaktní rozměry

vylepšený senzor detekce nošení

otvor pro poutko

reproduktor pouzdra

regulace hlasitosti přes sluchátka

skvěle padnou do uší

pouzdro lze nabíjet nabíječkou pro Apple Watch

sluchátka v pouzdru drží silněji

Nelíbilo se nám plasty jsou náchylné na mastnotu a škrábance

stále jen odolnost IPX4

Zvuk a funkce: ještě lepší

Pro ještě lepší zvuk Apple nasadil procesor H2, který se stará o vyvážený projev. A to se také povedlo. Čip dle slov společnosti dopočítává zvuk v reálném čase, což znamená, že sice mírně mění záměr autora, ovšem tak, aby bylo audio co nejvíce konzistentní. V uších audiofilů musí znít předchozí slova doslova jako horor, ovšem pro běžné posluchače, i ty náročnější, jde o změnu jednoznačně k lepšímu. AirPods Pro nejsou sluchátka pro audiofily, jsou zacílená na mainstream. Osobně jsem z ladění nadšený, zvuk je bohatý, sytý, živý, zkrátka takový, jaký chci poslouchat, když si chci užít pop.

Je to právě čip H2, který dokázal zlepšit ANC, jenž je nově dle slov Applu dvojnásobně účinný. Výrazného zlepšení doznal také režim propustnosti, který se hodí například při používání sluchátek v centru rušné metropole, kde každou chvíli hrozí, že vás něco přejede. V nastavení si lze navíc vybrat, aby i v režimu propustnosti sluchátka eliminovala silné zvuky, například křik či hlasitá slova. Také si můžete vybrat režim, který ze sluchátek dělá doslova vaše druhé uši. Hudbu tedy slyšíte, ale stejně tak dobře slyšíte i své okolí. A ne, nejde o oxymoron. Apple této novince říká Adaptivní režim propustnosti a sluchátka při jeho aktivaci skenují okolní ruchy až 48 000× za vteřinu.

Audiofilové nadšeni nebudou, zbytek ano.

Novinkou je také integrace čipu U1 pro přesné hledání. To znamená, že AirPods Pro 2. generace jsou de facto AirTagem – můžete je vyhledávat pomocí aplikace Najít. Pokud máte novější iPhone, můžete stejně jako s AirTagem využít přesné navigace v prostoru, kdy vám šipka přesně ukazuje, kde se sluchátka nachází. Navíc lze rozeznít zvuk z reproduktoru nabíjecího pouzdra, který je dostatečně výrazný na to, abyste je našli i pohřbená v sedačce. Osobně doufám, že aerolinky nezačnou zakazovat na palubě i sluchátka, u AirTagů se totiž k něčemu podobnému schylovalo.

Apple si velmi zakládá na prostorovém zvuku a snímání polohy hlavy, čímž chce vylepšit uživatelský zážitek. Přímo v nastavení si tak můžete iPhonem skrze FaceID naskenovat tvář a polohu uší, čemuž Apple přizpůsobuje obě funkce. Rozdíl je vskutku působivý, prostorový efekt je více než citelný. Jak funguje vnímání prostorového zvuku asi vysvětlovat nemusíme, ovšem jak funguje snímání hlavy? Jednoduše, zvuk jako kdyby vycházel z propojeného zařízení, tedy i iPhonu, MacBooku nebo iPadu. V momentě, kdy hlavou pohnete, zvuk se začne „otáčet“ spolu s vaší hlavou. Jen pozor, podporu prostorového zvuku musí nabízet i aplikace, ze které streamujete filmy či hudbu, nefunguje tedy automaticky u veškerého obsahu. Doporučit lze například Apple Music s obsahem v Dolby Atmos, pro videoobsah zase Netflix. Více informací o kompatibilitě naleznete na stránkách Applu.

Funkcí je samozřejmě mnohem více, nejde však stejně jako v případě prostorového zvuku a snímání o novinky. Například si můžete provést test uchycení nástavců, kdy sluchátka v uších přehrají zvuk a na základě utěsnění vám sdělí, zda sedí správně, nebo ne, respektive zda zvuk neuniká. Funguje také plynulé přepínání mezi zařízeními nebo sdílení zvuku, kdy jde z jednoho zařízení sdílet zvuk do dvou párů Apple AirPods.

Výdrž baterie: společník na celý den

AirPods Pro po dobu testování vydržela přehrávat hudbu s aktivovaným ANC a sledováním hlavy zhruba 5,5 hodin, čímž dostála tvrzení výrobce. Sluchátka v pouzdru lze nabít přibližně 5×, takže se snadno dostanete k celkové výdrži okolo 28 až 30 hodin, záleží na hlasitosti.

Nabíjení probíhá skrze Lightning konektor (v balení najdete kabel Lighnitng/USB-C), případně skrze bezdrátovou nabíječku standardu Qi a nabíječku pro Apple Watch. Výrobce se také chlubí tím, že během 5 minut dokáže nabít sluchátka na další hodinu poslechu. Mezigeneračně došlo ke zlepšení asi o hodinu na jedno nabití, což je perfektní výsledek.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

kapacita baterie pouzdra

více možností nabíjení

rychlé nabíjení

Zhodnocení: ne, tedy ano, tedy ne, tedy ano...

Zdá se vám nadpis hodnocení schizofrenní jako od fiktivní postavy Vicky Pollardové ze sitkomu Malá Velká Británie? Má to svůj důvod...

S produkty od Applu je to vlastně skoro vždy stejné. Buď je milujete a chcete je, ani nevíte proč, nebo je nenávidíte a najdete si sto důvodů, proč je nekupovat. Sám se řadím někam mezi. Jsem uživatelem MacBooku, který zbožňuji za jeho dokonalý touchpad a funkční prostředí, ale někdy bych ho hodil z okna, protože jako většina MacBooků má problémovou klávesnici. To asi nejvíce platilo u modelů se speciální motýlí klávesnicí, kterou dodnes považuji za nejhorší výmysl Applu. Se sluchátky je to podobné. Buď se smíříte s tím, že to s vámi Apple míní dobře a přizpůsobíte se jeho záměru, nebo je po pár minutách hodíte tak daleko, že je ani aplikace Najít nenajde.

AirPods Pro 2. generace nejsou nejpřesněji hrající sluchátka, stejně tak nejsou nejhezčí. Nemají příliš smysl, pokud nemáte iPhone/iPad/MacBook, skrze který konzumujete například prostorový obsah. Mně se však líbí. Hrají kvalitně, i když se snaží „přehrát“ autora samotného. Mají spoustu funkcí, které se mi líbí a díky kterým se ani cena lehce převyšující 7 tisíc korun nezdá jako přestřelená. I tak, nejde o sluchátka pro všechny. Mohu tedy nákup doporučit? I přes schizofrenní hodnocení ano. I když je budete tak trochu nenávidět, stejně si je nakonec (velmi pravděpodobně) oblíbíte.

Zdroj foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz