Nothing chystá další nové telefony. Řada Phone (4a) se představí zkraje března

Nabité období novinek na přelomu února a března ještě vylepší značka Nothing. Ta hodlá světu oficiálně představit novou řadu Phone (4a), která zamíří do střední třídy. „Budeme se soustředit na posunutí naší řady (a) na vyšší úroveň s modely (4a). Je to naše nejprodávanější řada a jsme nadšení z toho, že ji přiblížíme zážitku z vlajkové lodi – a to ve všech ohledech, od materiálů přes design až po displej, fotoaparát a další,“ uvedl generální ředitel společnosti Nothing, Carl Pei
Předpokládá se, že budou odhaleny hned dva modely, a to Nothing Phone (4a) a Nothing Phone (4a) Pro. Oba by měly využívat procesory Snapdragon řady 7 od Qualcommu. Těšit se můžeme i na méně tradiční design, který je vlastní takřka všem modelům značky Nothing.
Premiéra novinek je naplánována na 5. březen a bude vysílána živě z prestižní londýnské umělecké školy Central Saint Martins. Živý přenos bude možné sledovat přímo na oficiálních stránkách výrobce, a to od 11:30 hodin.
Načíst všechny komentářePřidat názor