mobilenet.cz na sociálních sítích

Nothing Phone (4a) oficiálně: 63 LED na zádech, 50Mpx teleobjektiv a cena pod 10 tisíc

První dojmy
Ioannis Papadopoulos
Nothing Phone (4a) oficiálně: 63 LED na zádech, 50Mpx teleobjektiv a cena pod 10 tisíc
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nový Glyph tvoří 63 miniLED rozdělených do 7 zón, které jsou o 40 % jasnější
  • 6,78" AMOLED panel slibuje jas až 4 500 nitů a plynulých 120 Hz
  • Cena za základní variantu startuje na 9 199 Kč, prodej začne již 13. března

Společnost Nothing začínala spíše jako ambiciózní projekt se sluchátky, dnes už se však jedná o regulérního mobilního výrobce, jehož produkty rozhodně stojí za pozornost. Portfolio nyní čítá celou řadu zařízení a Nothing se chlubí také silnou komunitou uživatelů, jejichž nápady se dostávají do skutečných produktů (viz komunitní edice). Nothing pochopitelně nechyběl ani na veletrhu MWC 2026 a právě dnes jsme se oficiálně dočkali uvedení nové řady 4a. Model Nothing Phone (4a) už krátce testujeme v redakci a zde jsou naše první dojmy.

Bílá a LED jako součást DNA

Pokud je pro smartphony a potažmo i další produkty této značky něco typické, je to rozhodně bílá barva a svítící prvky. Na telefonech se jedná o tzv. Glyph, jehož evoluci můžeme velmi dobře pozorovat právě u novinky. Na zádech se tak nachází světelný „sloupec“, který tvoří celkem 63 miniLED rozdělených do 7 čtvercových zón. Výrobce dokonce nezapomněl ani na informaci o jasu, který činí 3 500 nitů, což má být o 40 % více, než tomu bylo u LED prvků loňského modelu Phone (3a). Glyph samozřejmě slouží jako notifikační prvek, kdy lze v nastavení upravit intenzitu svícení ve třech krocích a namapovat blikání na vyzvánění, časovač či jako indikátor průběhu (například při čekání na Uber). Z praktických dojmů lze konstatovat, že LED sloupec vypadá vskutku efektně a jakmile si na něj zvyknete, představuje praktický způsob, jak mít přehled o dění bez neustálé zapnutého displeje.

Nothing Phone (4a)Nothing Phone (4a)Nothing Phone (4a)Nothing Phone (4a)Nothing Phone (4a)Nothing Phone (4a)Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Na celou obrazovku

Zařízení se chlubí také rozměrným 6,78" AMOLED displejem s jemností 440 PPI, přičemž výrobce slibuje jas až 4 500 nitů. Tyto hodnoty jsou v dané třídě špičkové a můžeme potvrdit, že ani v praxi nenarazíte na žádné kompromisy. Navíc se lze spolehnout na maximální plynulost díky 120Hz obnovovací frekvenci, ochranu Gorilla Glass 7i i šetrné 2 160Hz PWM stmívání. Pokud bychom měli na obrazovce, kterou mimochodem chrání fólie z výroby a obepínají tenké rámečky, jedinou věc změnit, bylo by to umístění čtečky otisků prstů. Ta sice funguje spolehlivě, avšak mohla by být o něco výš.

Nothing Headphone (a) jsou výrazná, velká a zatraceně povedená – První dojmy
Přečtěte si také

Nothing Headphone (a) jsou výrazná, velká a zatraceně povedená – První dojmy

Kombinace Snapdragonu 7s Gen 4 a slušného zvuku je rovněž osvědčeným receptem pro bezproblémové multimediální využití. Hraní her či sledování videa je na tomto telefonu velmi příjemné, s čímž se pojí i mírně větší 5 080mAh baterie s podporou 50W nabíjení. Za půl hodiny tak zařízení nabijete na 60 %, nicméně bezdrátové nabíjení byste zde hledali marně. Potěší však zpráva o životnosti, kdy si má i po 1 200 cyklech akumulátor zachovat minimálně 90 % kapacity.

Recenze Nothing Phone (3a) Lite – Lehkým krokem k úspěchu
Přečtěte si také

Recenze Nothing Phone (3a) Lite – Lehkým krokem k úspěchu

Novinka se navíc chlubí ochranou IP64 a testovanou schopností přežít ponoření do hloubky 25 cm po dobu 20 minut. Přestože se nejedná o plnohodnotné IP68, je ve výsledku voděodolnost pro běžné „nehody“ naprosto v pořádku. Na zádech najdeme stylový fotomodul s 50Mpx hlavním 1/1,57" snímačem (Samsung GN9, f/1.88) a 50Mpx teleobjektivem (Samsung JN5) s 3,5násobným optickým zoomem, velikostí snímače 1/2,75" a clonou f/2.88 (k dispozici je také až 70násobný digitální zoom).

Cena a dostupnost

Nothing Phone (4a) bude dostupný v rámci předobjednávek od 5. března 2026, přičemž do volného prodeje zavítá 13. března. Zájemci mohou počítat s dvojicí variant: 8 + 128 GB za cenu 9 199 Kč (373 eur) a vyšší 12 + 256 GB za 10 999 Kč (449 eur). Na výběr bude bílá, černá, růžová a modrá barva.

Nothing Phone (4a)Přejít do katalogu

Nothing Phone (4a)

Rozměry164 × 77,6 × 8,6 mm, 204,5 g
DisplejAMOLED, 6,78" (2 720 × 1 224 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 080 mAh
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze