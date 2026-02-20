Nothing Phone (4a) oficiálně: 63 LED na zádech, 50Mpx teleobjektiv a cena pod 10 tisíc

Společnost Nothing začínala spíše jako ambiciózní projekt se sluchátky, dnes už se však jedná o regulérního mobilního výrobce, jehož produkty rozhodně stojí za pozornost. Portfolio nyní čítá celou řadu zařízení a Nothing se chlubí také silnou komunitou uživatelů, jejichž nápady se dostávají do skutečných produktů (viz komunitní edice). Nothing pochopitelně nechyběl ani na veletrhu MWC 2026 a právě dnes jsme se oficiálně dočkali uvedení nové řady 4a. Model Nothing Phone (4a) už krátce testujeme v redakci a zde jsou naše první dojmy.
Bílá a LED jako součást DNA
Pokud je pro smartphony a potažmo i další produkty této značky něco typické, je to rozhodně bílá barva a svítící prvky. Na telefonech se jedná o tzv. Glyph, jehož evoluci můžeme velmi dobře pozorovat právě u novinky. Na zádech se tak nachází světelný „sloupec“, který tvoří celkem 63 miniLED rozdělených do 7 čtvercových zón. Výrobce dokonce nezapomněl ani na informaci o jasu, který činí 3 500 nitů, což má být o 40 % více, než tomu bylo u LED prvků loňského modelu Phone (3a). Glyph samozřejmě slouží jako notifikační prvek, kdy lze v nastavení upravit intenzitu svícení ve třech krocích a namapovat blikání na vyzvánění, časovač či jako indikátor průběhu (například při čekání na Uber). Z praktických dojmů lze konstatovat, že LED sloupec vypadá vskutku efektně a jakmile si na něj zvyknete, představuje praktický způsob, jak mít přehled o dění bez neustálé zapnutého displeje.
Zařízení se chlubí také rozměrným 6,78" AMOLED displejem s jemností 440 PPI, přičemž výrobce slibuje jas až 4 500 nitů. Tyto hodnoty jsou v dané třídě špičkové a můžeme potvrdit, že ani v praxi nenarazíte na žádné kompromisy. Navíc se lze spolehnout na maximální plynulost díky 120Hz obnovovací frekvenci, ochranu Gorilla Glass 7i i šetrné 2 160Hz PWM stmívání. Pokud bychom měli na obrazovce, kterou mimochodem chrání fólie z výroby a obepínají tenké rámečky, jedinou věc změnit, bylo by to umístění čtečky otisků prstů. Ta sice funguje spolehlivě, avšak mohla by být o něco výš.
Kombinace Snapdragonu 7s Gen 4 a slušného zvuku je rovněž osvědčeným receptem pro bezproblémové multimediální využití. Hraní her či sledování videa je na tomto telefonu velmi příjemné, s čímž se pojí i mírně větší 5 080mAh baterie s podporou 50W nabíjení. Za půl hodiny tak zařízení nabijete na 60 %, nicméně bezdrátové nabíjení byste zde hledali marně. Potěší však zpráva o životnosti, kdy si má i po 1 200 cyklech akumulátor zachovat minimálně 90 % kapacity.
Novinka se navíc chlubí ochranou IP64 a testovanou schopností přežít ponoření do hloubky 25 cm po dobu 20 minut. Přestože se nejedná o plnohodnotné IP68, je ve výsledku voděodolnost pro běžné „nehody“ naprosto v pořádku. Na zádech najdeme stylový fotomodul s 50Mpx hlavním 1/1,57" snímačem (Samsung GN9, f/1.88) a 50Mpx teleobjektivem (Samsung JN5) s 3,5násobným optickým zoomem, velikostí snímače 1/2,75" a clonou f/2.88 (k dispozici je také až 70násobný digitální zoom).
Cena a dostupnost
Nothing Phone (4a) bude dostupný v rámci předobjednávek od 5. března 2026, přičemž do volného prodeje zavítá 13. března. Zájemci mohou počítat s dvojicí variant: 8 + 128 GB za cenu 9 199 Kč (373 eur) a vyšší 12 + 256 GB za 10 999 Kč (449 eur). Na výběr bude bílá, černá, růžová a modrá barva.
Nothing Phone (4a)
|Rozměry
|164 × 77,6 × 8,6 mm, 204,5 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 720 × 1 224 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 080 mAh