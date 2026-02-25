mobilenet.cz na sociálních sítích

Extravagantní Nothing Phone (4a) Pro boduje hliníkovým tělem, Glyphem i 140x zoomem

Ioannis Papadopoulos
Extravagantní Nothing Phone (4a) Pro boduje hliníkovým tělem, Glyphem i 140x zoomem
Fotografie: Nothing
  • S tloušťkou pouhých 7,95 mm se jedná o nejtenčí smartphone v historii značky Nothing
  • 50Mpx teleobjektiv nabízí až 140násobný zoom, čímž paradoxně poráží i mnohem dražší konkurenci
  • AMOLED panel s jasem až 5 000 nitů a 144Hz frekvencí potěší (nejen) hráče

Nothing v posledních hodinách představil kromě modelu Nothing Phone (4a) a sluchátek Nothing Headphone (a) také Nothing Phone (4a) Pro jakožto volbu pro všechny, kteří se chtějí přiblížit Nothing Phonu (3) a také ocení trochu té extravagance.

Vyšší odolnost, hliníkový rámeček i více miniLED

Novinka je v některých oblastech velmi podobná, či dokonce identická s modelem Nothing Phone (4a), v jiných se však zásadně liší. Tělo je v tomto případě zpracováno z hliníku a výrobce se chlubí tím, že tloušťku se podařilo udržet na úrovni pouhých 7,95 milimetrů. To dělá z Phonu (4a) Pro dosud nejtenčí Nothing v historii. V útrobách se navíc nachází rozměrná odpařovací komora pro zajištění efektivního chlazení a telefon disponuje zvýšenou ochranou IP65. To je drobný, ale vítaný posun oproti standardnímu modelu s IP64. U obou verzí je navíc otestována schopnost přežít ponoření do hloubky 25 cm po dobu 20 minut.

Nothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) ProNothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
Na celou obrazovku

Bezpochyby ikonickým prvkem všech zařízení této značky je tzv. Glyph, v tomto případě vylepšený Glyph Matrix, který je koncepcí blízký vlajkovému Nothing Phonu (3). Nejde jen o efektní „blikání“, ale o prvek, který dokáže odrážet individualitu uživatele a zároveň přehledně informovat o dění. Novinka využívá 137 miniLED s jasem kolem 3 000 nitů. Testované barevné provedení, které obnáší černou, bílou a růžovou, působí alespoň z produktových fotografií velmi hezky.

Nothing Headphone (a) jsou výrazná, velká a zatraceně povedená – První dojmy
Přečtěte si také

Nothing Headphone (a) jsou výrazná, velká a zatraceně povedená – První dojmy

Výrazným prvkem je také fotomodul. Výrobce nasadil primární 50Mpx snímač Sony LYT-700C s optickou stabilizací (OIS) a 50Mpx teleobjektiv s 3,5násobným optickým přiblížením. Právě ten díky pokročilému procesingu umožňuje zprostředkovat až 140násobný hybridní zoom. V tomto ohledu Nothing Phone (4a) Pro paradoxně překonává i takové těžké váhy, jako je Xiaomi 17 Ultra či Galaxy S26 Ultra. V oblasti výkonu padla volba na moderní Snapdragon 7 Gen 4, kterému sekunduje rychlá operační paměť LPDDR5X (8 či 12 GB) a úložiště typu UFS 3.1 o kapacitě 128 nebo 256 GB.

Nothing Phone (4a) oficiálně: 63 LED na zádech, 50Mpx teleobjektiv a cena pod 10 tisíc – První dojmy
Přečtěte si také

Nothing Phone (4a) oficiálně: 63 LED na zádech, 50Mpx teleobjektiv a cena pod 10 tisíc – První dojmy

Na čelní straně na uživatele čeká 6,83" AMOLED displej s jemností 450 PPI, jasem až 5 000 nitů a plynulou 144Hz obnovovací frekvencí. Nechybí ani šetrné 2 160Hz PWM stmívání či odolné sklo Gorilla Glass 7i. Na něm se rozprostírá Nothing OS 4.1 postavený na nejnovějším Androidu 16 s přepracovanými ikonkami. Telefon ve velkém sází na AI, jejíž používání usnadňuje dedikované hardwarové tlačítko. V případě softwarové podpory pak výrobce garantuje 3 roky velkých aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat. Stejně jako v případě Nothing Phonu (4a), i u tohoto modelu najdeme 5 080mAh baterii s podporou 50W nabíjení, avšak výhradně drátově.

Cena a dostupnost

Nothing Phone (4a) Pro bude dostupný v rámci předobjednávek od 13. března 2026, přičemž do volného prodeje zavítá 27. března. Zájemci mohou počítat s dvojicí variant: 8 + 128 GB za cenu 12 199 Kč (499 eur) a vyšší 12 + 256 GB za 13 999 Kč (569 eur).

Nothing Phone (4a) ProPřejít do katalogu

Nothing Phone (4a) Pro

Rozměry164 × 76,6 × 8 mm, 210 g
DisplejAMOLED, 6,83" (2 800 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 080 mAh
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze