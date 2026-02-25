Extravagantní Nothing Phone (4a) Pro boduje hliníkovým tělem, Glyphem i 140x zoomem

Nothing v posledních hodinách představil kromě modelu Nothing Phone (4a) a sluchátek Nothing Headphone (a) také Nothing Phone (4a) Pro jakožto volbu pro všechny, kteří se chtějí přiblížit Nothing Phonu (3) a také ocení trochu té extravagance.
Vyšší odolnost, hliníkový rámeček i více miniLED
Novinka je v některých oblastech velmi podobná, či dokonce identická s modelem Nothing Phone (4a), v jiných se však zásadně liší. Tělo je v tomto případě zpracováno z hliníku a výrobce se chlubí tím, že tloušťku se podařilo udržet na úrovni pouhých 7,95 milimetrů. To dělá z Phonu (4a) Pro dosud nejtenčí Nothing v historii. V útrobách se navíc nachází rozměrná odpařovací komora pro zajištění efektivního chlazení a telefon disponuje zvýšenou ochranou IP65. To je drobný, ale vítaný posun oproti standardnímu modelu s IP64. U obou verzí je navíc otestována schopnost přežít ponoření do hloubky 25 cm po dobu 20 minut.
Bezpochyby ikonickým prvkem všech zařízení této značky je tzv. Glyph, v tomto případě vylepšený Glyph Matrix, který je koncepcí blízký vlajkovému Nothing Phonu (3). Nejde jen o efektní „blikání“, ale o prvek, který dokáže odrážet individualitu uživatele a zároveň přehledně informovat o dění. Novinka využívá 137 miniLED s jasem kolem 3 000 nitů. Testované barevné provedení, které obnáší černou, bílou a růžovou, působí alespoň z produktových fotografií velmi hezky.
Výrazným prvkem je také fotomodul. Výrobce nasadil primární 50Mpx snímač Sony LYT-700C s optickou stabilizací (OIS) a 50Mpx teleobjektiv s 3,5násobným optickým přiblížením. Právě ten díky pokročilému procesingu umožňuje zprostředkovat až 140násobný hybridní zoom. V tomto ohledu Nothing Phone (4a) Pro paradoxně překonává i takové těžké váhy, jako je Xiaomi 17 Ultra či Galaxy S26 Ultra. V oblasti výkonu padla volba na moderní Snapdragon 7 Gen 4, kterému sekunduje rychlá operační paměť LPDDR5X (8 či 12 GB) a úložiště typu UFS 3.1 o kapacitě 128 nebo 256 GB.
Na čelní straně na uživatele čeká 6,83" AMOLED displej s jemností 450 PPI, jasem až 5 000 nitů a plynulou 144Hz obnovovací frekvencí. Nechybí ani šetrné 2 160Hz PWM stmívání či odolné sklo Gorilla Glass 7i. Na něm se rozprostírá Nothing OS 4.1 postavený na nejnovějším Androidu 16 s přepracovanými ikonkami. Telefon ve velkém sází na AI, jejíž používání usnadňuje dedikované hardwarové tlačítko. V případě softwarové podpory pak výrobce garantuje 3 roky velkých aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat. Stejně jako v případě Nothing Phonu (4a), i u tohoto modelu najdeme 5 080mAh baterii s podporou 50W nabíjení, avšak výhradně drátově.
Cena a dostupnost
Nothing Phone (4a) Pro bude dostupný v rámci předobjednávek od 13. března 2026, přičemž do volného prodeje zavítá 27. března. Zájemci mohou počítat s dvojicí variant: 8 + 128 GB za cenu 12 199 Kč (499 eur) a vyšší 12 + 256 GB za 13 999 Kč (569 eur).
Nothing Phone (4a) Pro
|Rozměry
|164 × 76,6 × 8 mm, 210 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 080 mAh