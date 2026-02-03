Nothing Phone (4a) ještě před premiérou? Prohlédli jsme si růžovou variantu

Přelom února a března letošního roku je nebývale bohatý na novinky v mobilním světě, a to nejen z důvodu konání barcelonského veletrhu MWC 2026. Svou troškou hodlá přispět i výrobce Nothing, který představí novou řadu Phone (4a). Ta bude čítat dva modely, zamíří do střední třídy a oficiální odhalení proběhne 5. března, tedy již tento čtvrtek.
Výrobce však nechce ponechat nic náhodě a novinku Nothing Phone (4a) již přivezl i do prostoru barcelonského veletrhu MWC 2026. My jsme si tak mohli s předstihem prohlédnout vcelku netradiční růžovou variantu tohoto modelu. Do této spíše dámské verze jsou zahaleny boky i poloprůhledná zadní strana. Výjimkou jsou pouze tlačítka a modul s fotoaparáty, který je stříbrný.
Právě na zádech si lze povšimnout hlavní změny, která spočívá v LED osvětlení, která se nově proměnilo v šestici čtvercových diod hned vedle modulu s fotoaparáty. V každém čtverci má být 9 nastavitelných mini LED diod, které mají být výrazně jasnější, než diody u starších modelů.
„Budeme se soustředit na posunutí naší řady (a) na vyšší úroveň s modely (4a). Je to naše nejprodávanější řada a jsme nadšení z toho, že ji přiblížíme zážitku z vlajkové lodi – a to ve všech ohledech, od materiálů přes design až po displej, fotoaparát a další,“ uvedl generální ředitel společnosti Nothing, Carl Pei na adresu připravovaných modelů Phone (4a)
A tlačítka?
