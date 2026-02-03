mobilenet.cz na sociálních sítích

Nothing Phone (4a) ještě před premiérou? Prohlédli jsme si růžovou variantu

MWC 2026
Michal Pavlíček
3
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Nový model výrobce prezentuje již na veletrhu MWC 2026
  • Oficiální představení je však naplánováno až na 5. březen

Přelom února a března letošního roku je nebývale bohatý na novinky v mobilním světě, a to nejen z důvodu konání barcelonského veletrhu MWC 2026. Svou troškou hodlá přispět i výrobce Nothing, který představí novou řadu Phone (4a). Ta bude čítat dva modely, zamíří do střední třídy a oficiální odhalení proběhne 5. března, tedy již tento čtvrtek.

Nothing Phone (4a)

Výrobce však nechce ponechat nic náhodě a novinku Nothing Phone (4a) již přivezl i do prostoru barcelonského veletrhu MWC 2026. My jsme si tak mohli s předstihem prohlédnout vcelku netradiční růžovou variantu tohoto modelu. Do této spíše dámské verze jsou zahaleny boky i poloprůhledná zadní strana. Výjimkou jsou pouze tlačítka a modul s fotoaparáty, který je stříbrný.

Nothing Phone (4a)Nothing Phone (4a)Nothing Phone (4a)Nothing Phone (4a)Nothing Phone (4a)Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Na celou obrazovku
Nothing Phone (4a) v růžové variantě

Právě na zádech si lze povšimnout hlavní změny, která spočívá v LED osvětlení, která se nově proměnilo v šestici čtvercových diod hned vedle modulu s fotoaparáty. V každém čtverci má být 9 nastavitelných mini LED diod, které mají být výrazně jasnější, než diody u starších modelů.

„Budeme se soustředit na posunutí naší řady (a) na vyšší úroveň s modely (4a). Je to naše nejprodávanější řada a jsme nadšení z toho, že ji přiblížíme zážitku z vlajkové lodi – a to ve všech ohledech, od materiálů přes design až po displej, fotoaparát a další,“ uvedl generální ředitel společnosti Nothing, Carl Pei na adresu připravovaných modelů Phone (4a)

