Nothing Headphone (a) jsou výrazná, velká a zatraceně povedená

První dojmy
Martin Fajmon
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Headphone (a) jsou nová cenově dostupná sluchátka přes hlavu
  • Nabízí výrazný design, kodek LDAC a špičkovou výdrž na baterii
  • K předobjednání jsou už od dnešního dne za cenu 3 999 Kč

Pamatujete na naši recenzi sluchátek Nothing Headphone (1)? Libovali jsme si nad hliníkovým zpracováním, dlouhou výdrží baterie, zvukovým projevem a kvalitou telefonních hovorů. Nothing se rozhodl připravit cenově dostupnější variantu, která sice trochu šetří na materiálech, ale nešetří na kvalitě projevu a dalších věcech, které se nám líbily právě v případě Nothing Headphone (1).

Design: výrazný, líbivý

Nothing Headphone (a) vychází z Nothing Headphone (1), ovšem jsou primárně z plastu. I tentokrát Nothing vsadil na zajímavý obdélníkový tvar s vypouklou „pilulkou“ na mušli, což působí nápaditě. Sluchátka budou k dispozici ve čtyřech barevných variantách, konkrétně v růžové, žluté, bílé a černé barvě, přičemž žlutá na trh dorazí až později a dost pravděpodobně jen přes oficiální e-shop společnosti Nothing.

Možná čekáte, že díky nasazení plastu budou sluchátka výrazně lehčí, ale nestalo se tak – hmotnost činí 310 gramů, což je zhruba o 19 gramů méně než v případě Nothing Headphone (1). Vysvětlení je vlastně jednoduché, hliník je velmi lehký kov a samotné hliníkové mušle u Headphone (1) nejsou o tolik těžší. Sluchátka jsou na hlavě cítit, zvláště pak při delším nošení, ale díky velmi pohodlným náušníkům a mostu je jejich nošení vcelku příjemné. Headphone (a) navíc sdílí stejnou odolnost vůči vodě a prachu IP52, takže nějaký ten slabší deštík je nerozhází, k bazénu však ideální nejsou.

Výdrž a funkce: excelují

V čem nová sluchátka doslova excelují, je výdrž na baterii. Na jedno nabití zvládnou zajistit poslech o délce až 135 hodin, samozřejmě s vypnutým ANC a s kodekem AAC. Pokud zapnete ANC, výdrž klesne na 75 hodin, což je stále špičková hodnota. Nechybí ani funkce rychlonabíjení, kdy už za 5 minut na nabíječce získáte dalších 5 hodin poslechu, to kdybyste se náhodou chtěli vydat na cestu kolem světa.

Nothing Headphone (a)

Osobně jsem nadšený z toho, že Nothing Headphone (a) přebírají ovládání pomocí tlačítek z modelu Nothing Headphone (1), které se nám v recenzi velmi pozitivně osvědčilo. Kolečko, páčka a tlačítko jsou integrovány přímo do náušníků a umožňují přesné a snadné nastavení hlasitosti, ovládání hudby i přepínání režimů ANC bez frustrace, která často doprovází dotyková rozhraní.

S funkcí Channel Hop můžete navíc okamžitě přeskakovat mezi svými oblíbenými aplikacemi a funkcemi pouhým stisknutím tlačítka, aniž byste museli sahat po telefonu. Nový režim Camera Shutter pak tlačítko promění v dálkovou spoušť fotoaparátu – jedním stisknutím pořídíte snímek nebo spustíte natáčení videa na spárovaném smartphonu. Na těle se nacházejí celkem 4 mikrofony.

Nothing Headphone (a)

Co se týká zvukového projevu, na základě prvních dojmů ze sluchátek jsem spokojen. Podporují certifikovaný bezdrátový zvuk Hi-Resolution Audio Wireless a kodek LDAC, o silný zvuk bez zkreslení se stará robustní 40mm titanový měnič. Když už jsme zmínili kodek LDAC, pokud jej využijete s vypnutým ANC, výdrž se bude pohybovat na hranici 90 hodin, s kodekem LDAC a aktivním ANC výdrž klesne na 62 hodin. Samozřejmostí je technologie ANC, kterou můžete aktivovat ve třech krocích – nízká, střední a vysoká, režim transparentnosti také nechybí. Pokud chcete, poslouchat můžete i skrze USB-C kabel či kabel s 3,5milimetrovým jackem, které se nacházejí v balení. V balení se nachází i základní vak na sluchátka, bohužel ne zpevněný.

Kdy a kde?

Headphone (a) se budou prodávat v černé, bílé, růžové a žluté barvě. Předobjednávky startují 5. března na nothing.tech a u vybraných partnerů. Samotný prodej začíná 13. března kromě žluté varianty – ta jde do prodeje až 6. dubna. Cena činí 3 999 Kč.

