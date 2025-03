Nothing Phone (3a) Pro lze vzhledem k ceně poměrně snadno označit za typického zástupce nižší střední třídy. Má velký kvalitní displej, dostatek výkonu (i z hlediska nabíjení) a zaujme také fotoaparát. Nenechte se však zmást, protože novinka má mnohem vyšší ambice a ze střední třídy vyčnívá.

V minulosti platilo a i nadále platí, že Nothing je jednou z nejzajímavějších značek. Ostatně na trh s chytrými telefony v moderní době není vůbec lehké proniknout. Design je svým způsobem poměrně generický a spoustu zákazníků už naštěstí nelze jen tak opít rohlíkem v podobě vysokého rozlišení fotoaparátu či příslibu nasazení výkonného čipsetu. Velmi důležitou roli hraje software a také to, jak působí smartphone jako celek. Nothing Phone (3a) Pro se přitom snaží vyvolat emoce už na první dojem, ale pouze vzhledem si vás naštěstí získat nehodlá.

Technické parametry Nothing Phone (3a) Pro Kompletní specifikace Konstrukce 163,5 × 77,5 × 8,4 mm , 211 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP64 Displej AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 , CPU: 1×2,5 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 710 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2025, 11 999 Kč

Obsah balení: vítaná změna

Zatímco obsah balení zůstává identický jako u předešlé generace, takže obsahuje napájecí/datový kabel zakončený na obou koncích moderním USB-C, stylový nástroj na otevření slotu pro SIM a telefon, samotné balení se trochu změnilo. Samozřejmě se můžete spolehnout na absenci jakýchkoliv plastových obalových materiálů a také kombinaci vnitřní a vnější papírové krabičky s lesklým potiskem, avšak externí část lze nyní „odplombovat“ bez ošklivého potrhání. Výrobce za tuto malou změnu chválím, stejně jako za environmentálně zpracované balení.

Konstrukční zpracování: nejstylovější Nothing doposud?

Design zůstává věrný předešlým modelům, ale zároveň přidává něco docela nového. Řeč je samozřejmě o kruhovém fotomodulu, ze kterého jsem měl na začátku dost smíšené pocity a mnohokrát jsem přemýšlel, jestli nepůsobí trochu kýčovitě. Po pár dnech používání mi však telefon přirostl k srdci, protože se navzdory poměrně vystouplému fotomodulu velmi pohodlně drží a jednoduše vás baví se na něj dívat.

Absence hliníkových rámečků pak vzhledem k ceně trochu zamrzí, na druhou stranu se výrobci povedlo vytvořit, alespoň pro mě osobně, docela prémiový pocit navzdory tomu, že se nejedná o kov. Samotný kruh fotomodulu, stejně jako vypínací tlačítko plus regulace hlasitosti jsou přitom z kovu. V tomto cenovém segmentu bych pak označil za nadprůměrnou haptickou odezvu a vychytávku Glyph na zádech. Pokud máte rádi blikání místo pouhého vyzvánění, možnosti navolit si konkrétní typ blikání pro určitý kontakt nebo použít Glyph jako alternativu pro blesk, tu možnost zkrátka máte. Rozhodně ale nemůžu říct, že bych se tohoto prvku nemohl nabažit a neustále ho používal, ale je docela fajn jej mít.

Záda jsou pak průhledná a na rozdíl od Phonu (2a) nejsou z plastu, ale ze skla. Použitá povrchová úprava je tak praktičtější z hlediska odolnosti vůči škrábancům. Zatímco u Nothing Phonu (2a) jsem během obdobně dlouhého testování našel již menší škrábance, záda Nothing Phonu (3a) Pro zůstala bez poskvrny. Kombinace designu zad, respektive toho, co vidíme pod sklem, a použitého skla je také velmi praktická z hlediska otisků, neboť nejsou viditelné.

Záda jsou nově skleněná.

Nasazením skla místo plastu a jiného fotomodulu to ale naštěstí nekončí, neboť se výrobce rozhodl také navýšit ochranu na IP64. Stále to není IP67/IP68/IP69, ale určitě je to krok správným směrem a lze pozorovat, že Nothing vnímá odezvu ze strany zákazníků. Telefon se také velmi pohodlně drží, v ruce neklouže a vy už si určitě říkáte, k čemu je ono zvláštní tlačítko na pravém boku.

Jedná se o Essential Key, který spustí Essential Hub. Podle výrobce se má jednat o místo, kde můžeme s pomocí AI uchovávat poznámky a různé nápady, avšak v tuto chvíli bych na novinku nahlížel spíše jako na beta verzi. Ostatně se dá říct, že v beta verzi jsem ji i testoval, takže se samozřejmě s odstupem času může zážitek z Essential Key a Essential Hubu výrazně lišit.

V tuto chvíli vše funguje tak, že zmáčknutím tlačítka zachytíte screenshot obrazovky, který se uloží do zmíněného hubu a telefon se k tomuto snímku pomocí AI pokusí vytvořit nějaký kontext. V mnoha případech zkrátka třeba jen přečte informace patrné ze screenshotu, jindy nabídne dosti obecný popis a někdy vám automaticky navrhne nějakou připomínku, respektive úkol, který si poté můžete odškrtnout. Do hubu lze ukládat také hlasové poznámky, což ale příliš dobře nefunguje. Aktuálně bohužel neumí adekvátně přepsat hlasovou poznámku v českém jazyce. Jindy vám třeba nabídne zajímavou analýzu nějakého zvuku nebo doslova fabuluje. V budoucnu se může jednat o zajímavou záležitost, ale v době testování zkrátka nebylo příliš mnoho o co stát.

Umístění tlačítka je navíc takové, že se vám občas podaří si jej splést vypínacím tlačítkem. Samotné tlačítko je ale zajímavý nápad a na rozdíl od vypínacího tlačítka má kromě jiného tvaru také odlišnou texturu, respektive byl použit jiný materiál. Na závěr nezbývá než zmínit, že novinka pojme dvojici nanoSIM (samozřejmě také s možností eSIM), avšak žádnou paměťovou kartu.

Displej: paráda pohledět

Nothing vylepšoval také v oblasti displeje, kde se můžeme těšit na mezigeneračně vyšší jas s maximální hodnotou až 3 000 nitů. Zejména během návštěvy Barcelony v rámci veletrhu MWC 2025 jsem si pak mohl opakovaně otestovat, že čitelnost je naprosto bezproblémová, a to i s nasazenými slunečním brýlemi. Automatický jas se také umí sám příkladně regulovat, což oceníte například při rychlém přechodu ze stinného interiéru ven do slunečného dne. Také rámečky jsou příkladně tenké a ani výřez pro selfie kamerku nepovažuji za rušivý.

Přímo z výroby pak Nothing tradičně nalepil ochrannou fólii, přičemž pod ní najdeme sklo Panda Glass, které je stejně odolné jako moderní skla Corning, tudíž nedošlo k žádnému ústupku. Ve spodní části poté pak je optická čtečka otisků prstů. Uvítal bych, kdyby byla o něco výše, ale k její funkčnosti nemám co vytknout a znám uživatele, kterým právě takové umístění vyhovuje. Spolehnout se každopádně můžete na rychlé a přesné rozpoznání otisků prstů.

6,77" AMOLED obrazovka se dále chlubí podporou 120Hz obnovovací frekvence pro plynulý zážitek z používání a také HDR, avšak certifikaci Dolby Vision nenabídne.

Zvuk: bez problémů

Dvojice hlasitých reproduktorů umí zahrát pěkně nahlas a zprostředkovat i solidní kvalitu s basovým nádechem. Výrobce si přichystal také celou řadu originálních vyzvánění a samozřejmě již zmiňovaný Glyph, který je s hudební reprodukcí částečně svázaný.

Výkon hardwaru: prostě paráda

Nothing si dává na výkonu záležet a novinka v tomto ohledu nepředstavuje výjimku. Na rozdíl od předešlé generace tentokrát výrobce vsadil na čipset značky Qualcomm, konkrétně Snapdragon 7s Gen 3, který nabídne o 33 % výkonnější CPU a o 11 % výkonnější GPU oproti čipsetu MediaTek v Nothing Phonu (2a). V kombinaci s 12 GB RAM a 256GB úložištěm jsem se nikdy nedostal do situace, kdy bych neměl dostatek výkonu či snad zaznamenal nějaké zpomalení, čemuž jistě napomáhá i dobře optimalizovaný systém. Telefon se rovněž nezahříval, a to ani při náročnějších úkonech, jako je spuštěný hotspot a uplodování velkého množství souborů do cloudu. Škoda jen absence 512GB paměťové verze, kterou výrobce nenabízí.

Výdrž baterie: klidně i dva dny

Podobně jako v oblasti výkonu budu chválit také výdrž na nabití. Telefon jsem několik dní používal v náročných podmínkách během veletrhu MWC 2025, kde jsem s ním fotil, natáčel videa, používal jej jako hotspot a displej byl velkou část dne rozsvícený na vysoký jas. Přesto se mi nikdy nestalo, že bych musel během dne doplňovat energii. Zpravidla jsem odpojil telefon v cca 6 hodin ráno od nabíječky a ještě o půlnoci mi zbývalo k dobru 10 %, což je vzhledem ke vysoké zátěži velmi pěkné. Během standardních podmínek se tak dostanete bez větších problémů (s 5minutovým nabíjením pak naprosto komfortně) i na dva dny na nabití. Výdrž 5 000mAh baterie je tedy velmi dobrá, ostatně jako vždy u telefonů Nothing.

Velmi dobře je na tom novinka i z hlediska nabíjecího výkonu, který činí 50 W. Za 20 minut se dostanete na 50 %, za necelou hodinku pak můžete baterii nabít kompletně. V tomto ohledu si není na co stěžovat, zejména vzhledem k tomu, že s 50 % byste mohli zvládnout i jeden den. Co naopak schází, to je podpora bezdrátového nabíjení, což je docela škoda, protože jej najdeme i u levnějších smartphonů. V kontextu dlouhé výdrže a rychlého nabíjení to ale naštěstí tolik nebolí.

Konektivita: vše důležité

Nothing Phone (3a) Pro podporuje NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, eSIM i veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS, GALILEO a QZSS. Nic důležitého tak neschází.

Fotoaparát: teleobjektiv od Sony

Oblast, kterou se v Nothingu rozhodli výrazně vylepšit (ačkoliv nebyla vůbec špatná ani dříve), jsou fotoaparáty, konkrétně zoomovací schopnosti. Ve výrazném fotomodulu tak nově najdeme periskopový teleobjektiv, resp. senzor Sony Lytia 600 se 70mm ohniskovou vzdáleností a schopností ostřit již od 15 cm, tudíž zastane také makro snímač. Tento objektiv je nepochybně také největší zajímavostí novinky z hlediska fotovýbavy. Jak se ale osvědčil v praxi?

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× Teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 50 Mpx 50 Mpx Světelnost objektivu f/1.88 f/2.2 f/2.55 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 24 mm 15 mm (120 stupňů) 70 mm 24 mm Velikost senzoru 1/1,56" 1/4,0" 1/1,95" 1/2,76" Velikost pixelu 1 µm 1,12 µm 0,8 µm ? µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF pevné ostření AF pevné ostření

Snímky jsou o třídu výš než naprostá většina konkurenčních smartphonů za obdobnou cenu, dojem mírně kazí jen ultraširokoúhlý objektiv, který mě ale vlastně navzdory nižšímu rozlišení také docela pozitivně překvapil. Obecně jsou snímky velmi kvalitní a technologie Ultra XDR, kterou Nothing vyzdvihuje (pracoval na ní s Googlem), je patrná viz fotografie pořízené v barcelonské Casa Batlló. Kromě toho však mohu pochválit také ostrost, dostatek detailů i barevné podání, které se mně velmi líbí. Nižší rozlišení u ultraširokoúhlého objektivu je pak příčinou toho, že jsou snímky o něco měkčí, ale osobně jsem rád za rozhodnutí nasadit kvalitní teleobjektiv na úkor ultraširokoúhlého objektivu, než kdyby tomu bylo naopak.

S telefonem rovněž můžete zachytit pěkné portrétní záběry a samozřejmě i velmi hezky vypadající makro snímky. V rámci zhoršených světelných podmínek si pak hlavní a zoomovací fotoaparát také vedou velmi obstojně. Jediné, co bych kromě ultraširokoúhlého senzoru, vytknul, je tendence mobilu fotografie občas možná zbytečně digitálně vylepšit, avšak zpravidla je výsledek povedený. V případě videa se lze spolehnout na možnost natáčet maximálně ve 4K s 30 FPS, a to i na čelní snímač, který nezklame, ani když přijde na focení selfies. Celkově mohu fotovýbavu novinky pochválit, nasazení kvalitního teleobjektivu byl od Nothingu rozhodně dobrý nápad.

Nothing Phone 3a Pro 4K 30 FPS

Nothing Phone 3a Pro 4K 30 FPS zhoršené světelné podmínky

Software: čistota je půl (duševního) zdraví

U Nothing Phonu (3a) Pro jsem náležitě ocenil, že se jedná o víceméně čistý Android s velmi povedenou nadstavbou Nothing OS 3.1. Ta je postavena na Androidu 15 a umí například chytře organizovat aplikace, optimalizovat systém pro co nejdelší výdrž a nejvyšší plynulost, ale také přináší speciální widgety, animace a aplikace. Celý systém je skutečně velmi plynulý, působí čistě a mně osobně velmi vyhovuje, přestože jsem slyšel kritiku na to, že si v Nothingu například nedali práci a nevytvořili lépe vypadající widget pro Kalendář Google.

Z pohledu délky softwarové podpory výrobce slibuje 3 velké aktualizace OS a 6 let bezpečnostních záplat, což považuji stále za nadprůměrné, navzdory tomu, že některé značky nabídnou ještě více aktualizací. V případě Nothingu máte navíc záruku, že budou aktualizace (ať už bezpečnostní či ty velké) skutečně aktuální a nedorazí se zpožděním, jak tomu u některých značek bývá. V systému rovněž neschází aktuální verze chytrého asistenta Gemini, kterou spustíte podržením vypínacího tlačítka, případně oblíbená funkce Circle to Search.

Poznámka redakce: Ráno 9. března telefon obdržel aktualizaci s označením Asteroids-V3.1-250302-1856-EEA, která má vylepšit kvalitu fotografií i fotoaplikaci a přidává např. také třídění fotografií v galerii pomocí AI, přiložené snímky ve fotogalerii byly pořízeny před vydáním této aktualizace.

Zhodnocení

Nothing Phone (3a) Pro mi v průběhu používání ve většině oblastech nahradil regulérní (násobně dražší) iPhone 16 Pro a Pixel 9 Pro, což samo o sobě vypovídá o tom, že se novinka skutečně povedla. Namátkou mohu vyzdvihnout parádní teleobjektiv s hlavním snímačem, velmi dlouhou výdrž na nabití, kvalitní displej či výkonný čipset. Samozřejmě nelze opomenout ani podle mého názoru líbivý design s mezigeneračně vyšší odolností a nadprůměrnou haptickou odezvou. Pozitiv je tedy skutečně mnoho a věřím, že absenci bezdrátového nabíjení, vyšší ochrany či kvalitnějšího ultraširokoúhlého objektivu pomůže vynahradit třeba dlouhá softwarová podpora.

