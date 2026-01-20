mobilenet.cz na sociálních sítích

Nothing a Jaguar. Nová spolupráce, nebo jen žert?

Marek Vacovský
Nothing a Jaguar. Nová spolupráce, nebo jen žert?
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Nothing zveřejnil teaser, který pravděpodobně ukazuje nové logo společnosti a znovu odkazuje na dřívější žert s Jaguarem
  • Spekulace se nyní soustředí na možnou spolupráci s britskou automobilkou, podobně jako jiné luxusní značky vytvářejí limitované edice smartphonů
  • Oficiální potvrzení zatím chybí, ale fanoušci spekulují o Nothing Phonu (3) Jaguar Edition

Nothing, který rád používá kryptické teasery a netradiční marketing, znovu zaujal komunitu. Nedávný příspěvek firmy (viz níže) totiž ukázal dvě varianty loga – původní a „novou“, která však podle kolegů z phonearena.com odkazuje na loňský žert společnosti, kdy si hrála s logem automobilky Jaguar.


V listopadu 2024 totiž Jaguar aktualizoval své logo, což se stalo virálním tématem na sociálních sítích. Nothing tehdy vytvořil vlastní parodii s tímto fontem, který nyní použil znovu. Nový teaser tak vyvolal otázky, zda nyní nejde o více než jen vtip, neboť, jak víme, opakovaný žert není žertem a téma nového loga Jaguaru navíc už není několik měsíců v kurzu.


Spolupráce mezi luxusními automobilkami a výrobci smartphonů totiž není neobvyklá. Příklady zahrnují limitované edice Honor Magic7 RSR Porsche Design, Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 či spolupráce Oppo či OnePlus s Lamborghini a McLarenem.

Pokud by Nothing a Jaguar opravdu spojily síly, fanoušci by se dost možná mohli těšit na Nothing Phone (3) Jaguar Edition. Zda jde o realitu, nebo jen další marketingovou hříčku, se jistě dozvíme již brzy.

Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze