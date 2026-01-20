Nothing a Jaguar. Nová spolupráce, nebo jen žert?

Nothing, který rád používá kryptické teasery a netradiční marketing, znovu zaujal komunitu. Nedávný příspěvek firmy (viz níže) totiž ukázal dvě varianty loga – původní a „novou“, která však podle kolegů z phonearena.com odkazuje na loňský žert společnosti, kdy si hrála s logem automobilky Jaguar.
GETTING READY TO MAKE HISTORY pic.twitter.com/cnvnQitego— Nothing (@nothing) January 19, 2026
V listopadu 2024 totiž Jaguar aktualizoval své logo, což se stalo virálním tématem na sociálních sítích. Nothing tehdy vytvořil vlastní parodii s tímto fontem, který nyní použil znovu. Nový teaser tak vyvolal otázky, zda nyní nejde o více než jen vtip, neboť, jak víme, opakovaný žert není žertem a téma nového loga Jaguaru navíc už není několik měsíců v kurzu.
Spolupráce mezi luxusními automobilkami a výrobci smartphonů totiž není neobvyklá. Příklady zahrnují limitované edice Honor Magic7 RSR Porsche Design, Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 či spolupráce Oppo či OnePlus s Lamborghini a McLarenem.
Pokud by Nothing a Jaguar opravdu spojily síly, fanoušci by se dost možná mohli těšit na Nothing Phone (3) Jaguar Edition. Zda jde o realitu, nebo jen další marketingovou hříčku, se jistě dozvíme již brzy.