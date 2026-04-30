Notebooky prodávané v EU musí být od nynějška vybaveny nabíjením přes USB-C

Jak připomněli kolegové z gsmarena.com, Evropská unie dotáhla do konce jednu z nejviditelnějších regulací posledních let. Po chytrých telefonech, tabletech či sluchátkách přichází na řadu i notebooky. Od 28. dubna 2026 tak musí být všechny nově prodávané notebooky na trhu EU vybaveny alespoň jedním portem USB-C určeným pro nabíjení. Opatření přitom vychází z takzvané směrnice o společné nabíječce, která vstoupila v platnost už v prosinci 2024. Zatímco menší elektronika musela přejít na USB-C okamžitě, výrobci notebooků dostali delší, šestnáctiměsíční přechodné období. To nicméně nyní definitivně skončilo.
Pravidla se vztahují na zařízení s nabíjecím výkonem do 100 W, kde je USB-C povinným standardem. Výjimku mají výkonnější stroje, typicky herní notebooky, které mohou i nadále využívat vlastní napájecí konektory. I v jejich případě však musí být USB-C port pro nabíjení součástí výbavy. Nová legislativa přináší ještě jednu důležitou změnu. Výrobci musí nabízet takzvané „unbundled“ balení, tedy variantu notebooku bez přibalené nabíječky. Cílem je omezit množství zbytečné elektroniky a motivovat uživatele k využívání již existujících adaptérů.
Změna se týká všech nových notebooků prodávaných ve 27 členských státech EU, nevztahuje se však na starší modely ani zařízení z druhé ruky. Evropská komise přitom odhaduje, že sjednocení nabíjení u spotřební elektroniky přinese zákazníkům úsporu až 250 milionů eur ročně a zároveň sníží elektroodpad přibližně o 11 tisíc tun za rok.