Apple sráží cenu dolů. Nový MacBook Neo vyjde na necelých 17 tisíc korun

Michal Pavlíček
Apple sráží cenu dolů. Nový MacBook Neo vyjde na necelých 17 tisíc korun
Fotografie: Apple
  • Jedná se o nejlevnější MacBook v celé historii Applu
  • Novinka využívá mobilní procesor Apple A18 Pro
  • Tělo je vyrobeno z hliníku a nasazen je 13" IPS displej
  • Základ představuje 256GB SSD disk

První březnový týden se nese ve znamení novinek od Applu. Dočkali jsme nového iPhonu 17e, super výkonných MacBooků a dnes přišel čas na zcela novou řadu MacBook Neo. Apple s ní chce zacílit na studenty či méně náročné uživatele a nabídnout jim komfort svého ekosystému za cenu, která je v kontextu nabídek Applu opravdu velice lákavá.

Apple MacBook Neo

Konstrukčně sází Neo na osvědčené hliníkové šasi a 13" Liquid Retina displej s rozlišením 2408 × 1506 pixelů a maximálním jasem 500 nitů. K dispozici jsou dva USB-C konektory (jeden typu 3.0) a sluchátkový 3,5mm jack. Zajímavostí je, že Touch ID není standardem u nejlevnější verze se 256GB úložištěm, ale objeví se až u vyšší 512GB konfigurace. Nikoho nepřekvapí nasazení SSD disků. Obě verze pak pojí 8GB operační paměť.

Nový MacBook Neo je dostupný ve čtyřech barevných variantách

Zásadní odlišností od dražších MacBooků je odlišný procesor. Do MacBooku Neo totiž Apple nasadil procesor A18 Pro. Ano, jde o mobilní typ použitý v aktuálních špičkových iPhonech 17 Pro. I přes mobilní procesor Apple slibuje plnou podporu funkcí Apple Intelligence a velmi dobrou výdrž. Například při streamování videa půjde o 16 hodin, při prohlížení internetu pak 11 hodin.

„Máme velkou radost, že se nám s MacBookem Neo podařilo zpřístupnit uživatelům kouzlo Macu za převratnou cenu,“ říká John Ternus, senior viceprezident Apple pro vývoj hardwaru. „Je od základu navržený jako MacBook dostupnější pro ještě širší skupinu uživatelů,“ dodává Ternus.

Apple MacBook Neo
Tloušťka je pouhých 12,7 milimetrů, hmotnost pak 1,23 kg

Designově se Apple odvázal a po vzoru iMaců nabízí čtyři výrazné barvy. Jde o stříbrnou, ruměnou, citrusově žlutou a odstín indigo, který je na pomezí tmavě modré a fialové. Notebook je kompletně chlazen pasivně, takže je absolutně tichý.

Již dnes si nový Apple MacBook Neo můžete předobjednat, přičemž zahájení prodeje je naplánováno na 11. března. Cena startuje na 16 990 Kč za 256GB variantu. Za dvojnásobné úložiště Apple žádá 19 990 Kč.

