Jak se k budoucím smartphonům bez (USB-C) konektoru staví EU?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Znovuoživené spekulace o smartphonech, které by nedisponovaly žádným konektorem, vyvolaly také otázky, jak by se na taková zařízení dívali evropští zákonodárci. Smartphonů bez konektorů bychom se přitom mohli dočkat již relativně brzy, zejména ve světle připravovaných velmi tenkých smartphonů, jako je Samsung Galaxy S25 Edge, případně iPhone 17 Air. Zatímco u těchto modelů (v případě iPhonu prozatím nevíme, jak se bude zařízení jmenovat) bude k dispozici USB-C konektor, u budoucích tenkých smartphonů by tomu tak již být nemuselo. Samotná tloušťka USB-C konektoru se navíc může teoreticky stát limitujícím faktorem do budoucna, jak už ostatně nyní můžeme vidět u některých velmi tenkých tabletů. Koncept telefonu bez konektoru také v roce 2019 uvedla značka Meizu pod názvem Meizu Zero.

Jak známo, EU má poměrně přísná nařízení v případě konektorů a nejen těch, což je i jeden z důvodů, proč jsme se například v roce 2023 dočkali přechodu iPhonů na USB-C. Ostatně právě Apple iPhone 17 Air měl být podle zdrojů agentury Bloomberg (viz bloomberg.com) prvním iPhonem postrádajícím jakýkoliv konektor, ačkoliv se v Applu nakonec rozhodli zařadit zpátečku a USB-C konektor ponechat. Jedním z důvodů měly být také obavy, že by se evropským zákonodárcům něco takového nemuselo pozdávat, ačkoliv je docela zvláštní, že by si zrovna Apple v případě plánovaného odstranění USB-C konektoru nejprve důkladně neprostudoval veškerá nařízení. Jak by se tedy stavěla ke smartphonům, které by žádnými konektory nedisponovaly?

Podle oficiální směrnice dostupné na stránkách Evropské unie (viz europa.eu) smartphone bez konektoru nepředstavuje žádný problém. Směrnice pouze nařizuje, aby se v případě, že je zařízení nabíjeno drátově, jednalo o USB-C konektor. Redaktoři 9to5Mac (viz 9to5mac.com) také požádali o vyjádření tiskovou mluvčí EU, Federicu Miccoli, která uvedla, že zařízení bez konektoru, které tedy neumožňuje drátové nabíjení, nepodléhá zmíněnému nařízení o nasazení USB-C konektoru.