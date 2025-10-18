Výhercem Google Pixelu 10 z naší exkluzivní soutěže se stává...

Letošní představení nových Pixelů proběhlo na mobilenet.cz ve velkém stylu – na počest této významné události jsme (nejen) pro všechny fanoušky značky Google připravili ve spolupráci se společností Mobil Pohotovost speciální komentovaný on-line přenos. V rámci vysílání jsme novinky důkladně okomentovali, přičemž možnosti slyšet náš názor a první dojmy využilo hned několik tisíc z vás. Děkujeme!
Kdo se díval, dozvěděl se mezi prvními i o naší speciální soutěži, a to rovnou o špičkový Google Pixel 10, který věnoval partner vysílání – společnost Mobil Pohotovost. I tentokrát bylo zadání jednoduché – stačilo okomentovat náš stream a následně vyplnit on-line formulář u nás na webu. Jsme rádi, že této možnosti využilo více než tisícovka z vás.
O co se hrálo?
I když jde o základní Pixel nové generace, Google na něm rozhodně nešetřil a dalo by se říci, že je mnohem blíže modelům s přídomkem Pro, než tomu bylo kdykoli předtím. Výherce se můžete těšit na ochranu IP68 i hliníkové rámečky. Na zádech, respektive pod nimi, se také nachází jedna další důležitá novinka – magnetické Qi2, které Google označuje jako Pixelsnap.
Úhlopříčka OLED displeje je i tentokrát 6,3". Neschází přitom podpora až 120Hz obnovovací frekvence, maximální jas až 3 000 nitů a sklo Gorilla Glass Victus 2. Stejně tak nemůže chybět ani ultrazvuková čtečka otisků prstů. Co je u nového Pixelu 10 skutečně zásadní novinkou, je fotovýbava, která nově obsahuje také teleobjektiv. Dočkali jsme se tak 48Mpx primárního snímače s podporou makro režimu, 13Mpx ultraširokoúhlého objektivu a také 10,8Mpx pětinásobného teleobjektivu s funkcí Super Res Zoom. Vše je navíc doprovázeno laserovým ostřením a optickou stabilizací na hlavním snímači i teleobjektivu.
|Partnerem speciálního vydání pořadu mobilecast #special u příležitosti představení novinek z rodiny Google Pixel byla společnost Mobil Pohotovost. Zde si můžete produkty Google Pixel také objednat, navíc se sluchátky Google Pixel Buds Pro 2 a tříletou zárukou jen za 500 Kč.
Google Pixel 10 rovněž pohání čipset Tensor G5, který představuje skutečně výrazný posun v oblasti výkonu i efektivity. Společnost mu dělá 12 GB operační paměti. Samozřejmostí je také špičková sedmiletá podpora, tj. 7 let bezpečnostních záplat i garance sedmi velkých aktualizací.
Výhercem se stává...
Aneta J., které tímto srdečně blahopřejeme!
Ať vám už žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!