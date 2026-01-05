One UI i na noteboocích? Samsung údajně chystá modely s Androidem 17

Samsung se zřejmě chystá k jednomu z nejvýznamnějších kroků ve své softwarové historii. Podle posledních informací od Sammobile (viz sammobile.com) plánuje jihokorejský gigant přenést své populární uživatelské rozhraní One UI, které miliony lidí znají z telefonů Galaxy, také na přenosné počítače. Tento tah má za cíl vytvořit dokonale propojený ekosystém, kde přechod z mobilu na tablet nebo notebook nebude doprovázen změnou vizuálního stylu ani ovládacích prvků.
Hlavním pilířem této změny má být nasazení nového operačního systému od Googlu (spekuluje se o názvu Aluminium OS), který je postaven na základech Androidu, ale optimalizován pro notebooky. Na něm by měla běžet verze One UI 9, která přinese známé ikony, styl oznámení a ovládací panely přímo do nové řady Galaxy Booků. Samsung tak hodlá nabídnout uživatelskou zkušenost, která bude mnohem intuitivnější pro ty, kteří již vlastní jiné zařízení řady Galaxy. Alternativou však je, že Samsung jednoduše využije Android 17 a upravenou nadstavbu One UI 9 pro potřeby Galaxy Booků.
Zásadní roli v tomto propojení bude hrát umělá inteligence Galaxy AI a výrazně vylepšené rozhraní Samsung DeX. Nová generace DeXu by měla umožnit plynulejší spolupráci mezi telefonem a notebookem, včetně snadného sdílení souborů pouhým přiblížením zařízení nebo zrcadlení aplikací bez jakékoliv prodlevy. Notebooky tak už nebudou jen samostatnými jednotkami s Windows, ale stanou se přímým rozšířením vašeho smartphonu.Tato softwarová revoluce by měla doprovázet uvedení nové modelové řady notebooků rozdělené do tří kategorií – od základních modelů až po prémiovou vlajkovou loď se špičkovým designem. Oficiální představení lze očekávat nejdříve někdy v letních měsících. Zřejmě se nejprve dočkáme náznaku onoho zmíněného Aluminium OS a samozřejmě i uvedení nadstavby One UI 9 pro telefony a tablety.