Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition je lehký a výkonný notebook s AI

Na veletrhu CES 2026 byl představen notebook Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition mířící na uživatele, kteří chtějí co nejlehčí, ale stále výkonný 14" přístroj s Windows a silnou orientací na AI funkce, nikoli jen další variaci na kancelářský stroj. V nabídce značky jde o aktuálně nejlehčí 14" model Yoga, takže cílí hlavně na časté cestovatele, tvůrce obsahu a lidi, kteří notebook opravdu nosí všude s sebou.
Konstrukce z hořčíkové slitiny snižuje hmotnost pod hranici jednoho kilogramu (975 gramů), ale současně nechává prostor pro relativně výkonné chlazení a větší baterii. Tloušťka činí 13,9 milimetrů a konstrukce neobětuje konektorovou výbavu. Celý povrch kryje matný Yoga finiš, který má být odolnější vůči mastnotě a otiskům.
Výkon zajišťuje nová generace procesorů Intel Core Ultra X9 v konfiguraci Copilot PC, se kterou Lenovo otevřeně sází na lokální AI výpočty – od generativních nástrojů přes akcelerovanou úpravu fotek a videí až po běžný multitasking. Integrovaná grafika Intel Arc s až 12 Xe jádry má stačit nejen na kancelář a multimédia, ale i na kreativní práci se zapojením AI akcelerace, zatímco rychlá LPDDR5X operační paměť na frekvenci 9600 MHz pomáhá udržet odezvu systému svižnou i při větším počtu otevřených aplikací. Úložiště je řešené přes PCIe 4.0 M.2 SSD s kapacitou až 2 TB, což je spíše parametr vyšší třídy než ultralehkého „travel“ notebooku.
Zobrazovací část stojí na 14" PureSight Pro POLED panelu s rozlišením 2,8K, obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 1 100 nitů v HDR, doplněným certifikací VESA DisplayHDR True Black 1000. Panel pokrývá 100% sRGB, P3 i Adobe RGB. Dotyková vrstva a Force Pad touchpad s podporou pera Yoga Pen Gen 2 pak z notebooku dělají zajímavou alternativu i pro uživatele, kteří jsou zvyklí kreslit nebo dělat ruční poznámky přímo na ploše touchpadu, aniž by museli sahat po samostatném tabletu.
Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition bude na českém trhu dostupný ve 2: čtvrtletí roku 2026 za cenu startující na částce 44 990 Kč.
Načíst všechny komentářePřidat názor