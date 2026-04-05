Nepříjemná, ale očekávaná zpráva z Applu. Oblíbený Mac mini „zdražuje“

Jak upozornili kolegové z gsmarena.com, Apple bez oficiálního oznámení upravil nabídku u Macu mini s čipem M4. Z internetového obchodu společnosti po celém světě totiž zmizela základní konfigurace s 256GB SSD, která byla dostupná od uvedení na trh v roce 2024. Novým vstupním bodem se tak stává varianta s 512GB úložištěm.
Základní konfigurace nyní nabízí kombinaci čipu Apple M4, 16 GB RAM a 512GB SSD za cenu 22 990 Kč. K dispozici jsou také vyšší paměťové varianty s 24 GB a 32 GB RAM, přičemž úložiště lze konfigurovat až na 2 TB.
Pro náročnější Apple stále nabízí verzi s čipem M4 Pro, která posouvá možnosti výrazně dál. Ta podporuje až 64 GB RAM a SSD s kapacitou až 8 TB. Zmizení nejlevnější varianty nicméně může úzce souviset s tím, že právě 256GB verze byla v řadě zemí vyprodaná, což nejspíše souvisí s boomem různých AI agentů, o čemž se lze přesvědčit i v českých příspěvcích na sociálních sítích.