Nejlevnější MacBook dorazí údajně už za měsíc v několika barevných variantách

Michal Pavlíček
2
Nejlevnější MacBook dorazí údajně už za měsíc v několika barevných variantách
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nový nejlevnější MacBook by měl využívat procesor Apple A18 Pro
  • Apple hodlá zachovat hlinkové šasi

Apple se podle nejnovějších úniků od agentury Bloomberg (viz bloomberg.com) připravuje na nečekaný krok, který by mohl výrazně zamíchat kartami na trhu s přenosnými počítači. Již během příštího měsíce by se měl představit zcela nový model MacBooku, který se zaměří na zákazníky hledající co nejlepší poměr ceny a výkonu. Tento „vstupní“ model má za cíl oslovit studenty i ty, kteří dosud nad pořízením počítače s logem nakousnutého jablka váhali kvůli vysoké ceně.

Apple MacBook

Hlavním lákadlem novinky nemá být jen příznivější cenovka, ale také design. Apple se údajně plánuje vrátit k hravější strategii a nabídnout zařízení v několika pestrých barevných variantách, podobně jako je tomu u modelů iMac či iPad Air. Tím by se nový MacBook jasně vymezil proti konzervativnímu vzhledu vyšších řad. Na druhou stranu má zůstat zachováno hliníkové šasi.

Ačkoliv přesné specifikace zůstávají pod pokličkou, očekává se nasazení úsporného čipu vlastní výroby, zřejmě typu Apple A18 Pro, který zajistí tichý chod bez ventilátorů a nadstandardní výdrž baterie. Nasazen bude klasický LCD panel. Apple tímto krokem zřejmě reaguje na rostoucí konkurenci v segmentu levnějších notebooků. Pokud se spekulace potvrdí, mohl by se z nového MacBooku stát prodejní hit letošního jara.

bloomberg.com,
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
4. Března oficiálně
Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
Jako proč ne. Aira M4 sme nedávno kupovali za cca 23k. Kdyby se toto motalo v akcích za cca 16-17k, tak by to bylo dobrý.
Odpovědět

