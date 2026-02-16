Nejlevnější MacBook dorazí údajně už za měsíc v několika barevných variantách

Apple se podle nejnovějších úniků od agentury Bloomberg (viz bloomberg.com) připravuje na nečekaný krok, který by mohl výrazně zamíchat kartami na trhu s přenosnými počítači. Již během příštího měsíce by se měl představit zcela nový model MacBooku, který se zaměří na zákazníky hledající co nejlepší poměr ceny a výkonu. Tento „vstupní“ model má za cíl oslovit studenty i ty, kteří dosud nad pořízením počítače s logem nakousnutého jablka váhali kvůli vysoké ceně.
Hlavním lákadlem novinky nemá být jen příznivější cenovka, ale také design. Apple se údajně plánuje vrátit k hravější strategii a nabídnout zařízení v několika pestrých barevných variantách, podobně jako je tomu u modelů iMac či iPad Air. Tím by se nový MacBook jasně vymezil proti konzervativnímu vzhledu vyšších řad. Na druhou stranu má zůstat zachováno hliníkové šasi.
Ačkoliv přesné specifikace zůstávají pod pokličkou, očekává se nasazení úsporného čipu vlastní výroby, zřejmě typu Apple A18 Pro, který zajistí tichý chod bez ventilátorů a nadstandardní výdrž baterie. Nasazen bude klasický LCD panel. Apple tímto krokem zřejmě reaguje na rostoucí konkurenci v segmentu levnějších notebooků. Pokud se spekulace potvrdí, mohl by se z nového MacBooku stát prodejní hit letošního jara.
