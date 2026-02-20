MacBooku Neo chybí něco, co byste zřejmě nečekali. Tipnete si?

Ve včerejších odpoledních hodinách na sebe upoutal pozornost novinkou zvanou MacBook Neo, a to především na své poměry velmi nízko nastavenou cenou. Ta například na českém trhu startuje na 16 990 Kč. To je opravdu výrazně méně než u nového základního Airu, který vyjde na bezmála 30 tisíc korun. Všem je však jasné, že Apple nešel s cenou dolů jen tak pro dobrý pocit či snad zákazníkům vstříc. Ukázalo se, že MacBook Neo je oholen až na kost a chybí mu dokonce i jedna naprosto klíčová funkce, kterou uživatelé mohli doposud považovat za naprostou samozřejmost u jakéhokoliv MacBooku.
Nový MacBook Neo, navzdory tomu, že se snaží působit stylově a moderně, nabízí kupříkladu pestré barevné varianty či hliníkové šasi, nemá podsvícení klávesnice. Jde o vymoženost, kterou MacBooky nabízely nepřetržitě již od roku 2010. Právě z tohoto důvodu není absence nijak obhajitelné, a to dokonce ani snahou o úspory. MacBook Neo míří na nenáročné uživatele a zejména studenty, avšak ti potřebuji pracovat a vytvářet texty za jakýchkoliv podmínek a chybějící podsvícení to do značné míry limituje.
Budoucí majitelé MacBooku Neo musí zapomenout na funkci ambientního podsvícení, která přizpůsobuje jas dle okolních podmínek. Mění tedy jas displeje, intenzitu podsvícení klávesnice a taktéž barevné nastavení displeje (true tone). Tato funkce mimochodem nechyběla od roku 2009. Apple nasadil také zcela obyčejný touchpad, kterému chybí force touch, tudíž nijak nereaguje na intenzitu stisku. Omezení se dotklo i funkce Touch ID, která je k dispozici jen u dražší verze s 512GB pamětí. Základní model s 256GB pamětí se musí obejít bez Touch ID.
V neposlední řadě můžeme zmínit i chybějící MagSafe nebo velmi skromnou 8GB operační paměť, což jsou další věci, které jen podtrhují, že Apple šetřil opravdu zcela všude, kde to jen šlo. Právě zpočátku zmíněné chybějící podsvícení klávesnice je však již spíše zásadním nedostatkem, než kompromisem obhajitelným cenou.