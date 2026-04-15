Apple řeší, co dělat bez signálu. A přichází nečekaná pomoc

Společnosti Amazon a Globalstar oznámily uzavření definitivní dohody o akvizici, na jejímž základě Amazon převezme satelitního operátora, který dnes zajišťuje konektivitu pro zařízení Apple.
Globalstar každopádně patří mezi průkopníky negeostacionárních satelitních systémů (NGSO) a dlouhodobě poskytuje služby v oblasti mobilní satelitní komunikace. Abychom to uvedli do kontextu, jeho infrastruktura dnes tvoří základ funkcí, jako je nouzové SOS přes satelit nebo zasílání zpráv mimo pokrytí mobilní sítí u iPhonů a Apple Watch. A právě Amazon nyní plánuje tuto technologii začlenit do své vlastní nízkooběžné satelitní sítě Amazon Leo a výrazně ji rozšířit.
„Na světě jsou miliardy zákazníků, kteří žijí, cestují nebo pracují v místech mimo dosah stávajících sítí, a právě proto jsme Amazon Leo založili – abychom tuto propast pomohli překlenout,“ uvedl Panos Panay, Senior Vice President of Devices & Services ve společnosti Amazon. „Spojením zkušeností a silných základů Globalstaru s orientací Amazonu na zákazníka a inovace mohou zákazníci očekávat rychlejší a spolehlivější služby na více místech – díky nim zůstanou ve spojení s lidmi a věcmi, na kterých jim záleží. Jsme nadšení, že můžeme podpořit uživatele Applu prostřednictvím systému Leo D2D, a těšíme se na spolupráci s mobilními operátory, abychom pomohli rozšířit pokrytí do každého kouta planety.“
Dohoda mezi Amazonem a Applem každopádně zajišťuje, že služby satelitní konektivity pro iPhony a Apple Watch budou pokračovat bez přerušení i po dokončení akvizice. „Od spuštění před více než třemi lety pomohla naše průlomová bezpečnostní služba Emergency SOS přes satelit zachránit mnoho životů po celém světě – od skautské skupiny uvězněné během zimního výšlapu v Britské Kolumbii až po ženu, kterou museli letecky evakuovat v Coloradu poté, co její auto sjelo z 75metrového srázu,“ uvedl Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Product Marketing ve společnosti Apple. „Apple a Amazon mají dlouhou a ověřenou historii spolupráce prostřednictvím infrastrukturních služeb Amazonu a těšíme se, že na ní budeme stavět i s Amazon Leo. To zajistí, že naši uživatelé budou mít i nadále přístup ke klíčovým satelitním funkcím, na které se spoléhají, včetně Emergency SOS, Zpráv, Najít a silniční asistence přes satelit, takže zůstanou v bezpečí a ve spojení i mimo dosah běžných sítí.“
Amazon pak plánuje vlastní pokročilý D2D systém spustit kolem roku 2028. Ten má nabídnout vyšší efektivitu využití spektra, a tím i rychlejší a spolehlivější přenos dat než současná řešení. Současně bude plně integrován s první a druhou generací satelitní sítě Amazon Leo, čímž vznikne jednotná infrastruktura kombinující širokopásmové i mobilní satelitní služby.
„Dlouhodobě věříme, že satelitní konstelace na nízké oběžné dráze představují nejefektivnější cestu, jak skutečně propojit uživatele a zařízení kdykoli a kdekoli,“ uvedl Paul Jacobs, CEO Globalstaru. „Více než 30 let tuto vizi naplňujeme prostřednictvím trvalých investic do technologických inovací, provozní dokonalosti a budování globálně sladěného spektra napříč satelitními i pozemními aplikacemi. Spojení s Amazon Leo urychlí inovace v digitální konektivitě, které přinesou užitek našim zákazníkům a posunou nás blíže k inteligentnějšímu a nepřetržitě propojenému světu.“
Akvizice nicméně zahrnuje nejen samotnou satelitní flotilu, ale i frekvenční spektrum a globální licence, což je klíčový faktor pro další rozvoj služeb. Amazon tím získává silnou pozici v rychle rostoucím segmentu satelitního připojení, kde se stále více stírá hranice mezi tradičními mobilními sítěmi a vesmírnou infrastrukturou. Transakce má být každopádně dokončena v roce 2027 po splnění regulačních podmínek a technologických milníků. A vy si můžete být jistí, že vás budeme informovat o všem důležitém.