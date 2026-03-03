Přivítejte Apple M5: stanou se nové MacBooky Pro a Air definicí výkonu a efektivity?

Společnost z Cupertina dnes uvedla novou rodinu čipů M5 Pro a M5 Max, ale také M5, které najdeme v MacBoocích Pro a také Air. Apple se netají tím, že nová generace čipů je v některých disciplínách až 4× rychlejší než ta předchozí, což může hrát především u profesionálních uživatelů zásadní roli.
Srdcem nových „Proček“ jsou čipy M5 Pro a M5 Max, které využívají novou fúzní architekturu propojující dva čipy do jednoho systému na čipu. Nutno dodat, že Apple nasadil tzv. superjádra, která podle výrobce na trhu víceméně nemají konkurenci. Maximální konfigurace nabízí až 18jádrové CPU a GPU s Neural Acceleratorem v každém jádru. Za zmínku stojí také rychlost SSD úložiště – ta se mezigeneračně zdvojnásobila na 14,5 GB/s. Navíc Apple konečně vyslyšel zlé jazyky a základní kapacitu u modelu s M5 Pro zvedl na velmi důstojný 1 TB, zatímco M5 Max startuje rovnou na 2 TB.
Velkým tématem je také umělá inteligence běžící přímo na zařízení. Díky přepracovanému Neural Enginu a vysoké propustnosti paměti (u M5 Max až 614 GB/s) lze lokálně trénovat komplexní modely, což dříve víceméně nebylo u notebooku myslitelné. Vše běží pod taktovkou nového systému macOS Tahoe, který přináší i vizuální osvěžení v podobě Liquid Glass designu. Potěší také nasazení čipu N1, který zajišťuje podporu Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, potažmo integraci Thunderboltu 5. To vše při výdrži až 24 hodin na jedno nabití.
Pozornost si však zaslouží i nejoblíbenější notebook na světě: MacBook Air. Ten se dočkal základního čipu M5, který přináší až 4× vyšší AI výkon než předchozí MacBook Air s M4. Apple zde také konečně zdvojnásobil základní SSD úložiště na 512 GB. Air zůstává i nadále věrný tiché konstrukci bez větráčku, přesto by se neměl zadýchat ani u náročnějšího 3D rendrování. K dostání je ve 13" a 15" variantě v barvách blankytně modré nebo hvězdně bílé, a výdrž 18 hodin z něj dělá víceméně ideálního společníka pro studenty i kreativce na cestách.
Cena a dostupnost
Nových MacBooků startují předobjednávky už zítra, tedy 4. března, s doručením od středy 11. března. Cena 14" MacBooku Pro s M5 Pro začíná na 59 990 Kč, zatímco vrcholný MacBook Pro 16" s M5 Max atakuje hranici 110 tisíc korun. Pro méně náročné může být lákavou volbou MacBook Air s cenou od 29 990 Kč.