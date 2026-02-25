mobilenet.cz na sociálních sítích

Revoluce u Apple? MacBook s dotykovým displejem a čipem M6 je na obzoru

Michal Pavlíček
3
Revoluce u Apple? MacBook s dotykovým displejem a čipem M6 je na obzoru
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Ve hře je i možné nasazení Dynamic Islandu známého z telefonů iPhone
  • Apple údajně kvůli dotykovým panelům přepracuje systém macOS

Apple se dlouhá léta bránil myšlence spojit svět notebooků s dotykovým ovládáním. Podle nejnovějších zpráv od uznávaného analytika Marka Gurmana z Bloombergu (viz bloomberg.com) se však ledy prolomily. Technologický gigant údajně připravuje zcela novou kategorii zařízení, a to MacBook Ultra, který má definovat budoucnost přenosných počítačů.

Hlavním lákadlem novinky má být OLED panel s dotykovou vrstvou. Na rozdíl od iPadu si má zařízení zachovat klasickou konstrukci s klávesnicí a touchpadem, ale nabídne intuitivnější ovládání prsty či stylusem přímo na obrazovce. Aby byl zážitek plynulý, Apple prý pracuje na úpravě rozhraní macOS, které by inteligentně reagovalo na dotykové podněty.

Srdcem tohoto stroje se má stát procesor M6, vyráběný pokročilou 2nm technologií. Ten slibuje nejen extrémní nárůst výkonu pro AI operace, ale také radikální úsporu energie, což umožní ještě tenčí šasi. Spekuluje se také o integraci prvků známých z iPhonů, jako je Dynamic Island namísto klasického výřezu.

Ačkoliv Apple oficiálně mlčí, Gurmanovy zdroje naznačují, že bychom se prvních modelů s dotykovým rozhraním mohli dočkat ještě na sklonku letošního roku. Pokud se tyto vize naplní, půjde o o velmi zásadní posun v oblasti MacBooků, které by tím mohli posunout hranice komfortu práce na konstrukčně klasických noteboocích.

bloomberg.com,
Viktor Čistý
Viktor Čistý
Naposledy upraveno: 14:08
Ming-Chi Kuo avizuje dotykáč i u Neo 2 :o)

Věřme, že s A19Pro (..samo -1c GPU ;) + 12GB RAM :)

...na každý pád 1. Výstřel NEBRAT , viz. Vyladěnější iP16e = 17e :))
Lukas Klima
Lukas Klima
Tohle platí prakticky u každého jejich produktu, že za koupi stojí až druhá generace.
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Nemyslím si že nasadí dotykový displej, když by mu to snížilo prodeje tabletů. M5 není dlouho co vyšel a už bude M6, to bude za chvíli jako Intel co rok nový a posun výkonu o pár procent.
