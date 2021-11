„Nepoznám rozdíl“, řekl Steve Wozniak k nové generaci výrobků Apple

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Spoluzakladatel Applu, 71letý Steve Wozniak, se během jednoho z rozhovorů (na který odkazuje phonearena.com) vyjádřil na téma inovace a Apple. Přiznal, že v podstatě nedokáže rozeznat rozdíl mezi nejnovější generací iPhonu, respektive hodinek Apple Watch, a předchozími modely.

Ve světě technologií to funguje tak, že chcete vždy držet krok s nejnovějšími trendy a přitom jste někdy pět let, někdy sedm let pozadu, ale stále vám to funguje a prodáváte. Dostal jsem nový iPhone a opravdu nedokážu rozeznat rozdíl (oproti předchozí generaci, pozn. red.). Předpokládám, že software, který v něm je, obdrží i starší iPhony, což je dobře. Dostal jsem i nové hodinky (Apple Watch 7, pozn. red.), nepoznám rozdíl.

Wozniak si také nepřímo rýpl do Facebooku, který se nedávno přejmenoval na Meta a uvedl: Apple je společnost, která si zachovala svůj název.